Алексей Янин — талантливый российский актер театра и кино. В середине 2010-х он был одним из самых востребованных артистов. Но тяжелая болезнь изменила его жизнь. В 2015 году он перенес инсульт, в результате которого оказался парализован.

В конце августа 2023 года его состояние резко ухудшилось, и актера срочно доставили в реанимацию. 19 сентября 2023 года, не приходя в сознание, Алексей Янин скончался. Ему было всего 40 лет. Его супруга — певица Дарья Клюшникова — старается держаться — ради сына, который остался ее главной опорой.

Как живет семья Алексея Янина после его смерти

Кадр из сериала «Весной расцветает любовь», реж. Всеволод Аравин, 2014.

Андрею, сыну Алексея и Дарьи, недавно исполнилось 14 лет. В честь дня рождения певица поделилась в социальных сетях теплыми кадрами с именинником. Поклонники увидели праздничный торт и прочитали душевное послание, которое Дарья адресовала сыну и ушедшему мужу.

«Леш, смотри, нашему сыну 14! Обожаю так сильно! Андрей, сын мой, будь, пожалуйста, здоров!!! Люблю, мама! У меня все», — написала Дарья.

Подписчики не остались в стороне и дружно поздравили подростка с праздником. В комментариях — множество теплых слов:

«Даша! Как же быстро! Поздравляю Андрея! Красавец!»

«Так похож на папу, с днем рождения сына! Пусть будет здоров и счастлив».

«Я помню эту бусинку совсем крошкой. С днем рождения сыночка! Крепкого здоровья и всех благ».

«14?! Боже, я сколько спала! Дашуля, красотка, с днем рождения твоего уже такого взрослого Андрюшу».

Трагедия в семье случилась еще в 2015 году — тогда Алексея парализовало после обширного инсульта. В это же время начались проблемы и у маленького Андрея.

«Ребенок шатался, мы думали, привлекает к себе внимание, поэтому падает. Ему пять лет было, а он неваляшка. Кто-то из моих друзей сказал, мол, что-то не так. Я не хотела этого признавать, но попросила родителей приехать, так как одна уже не вывозила. Через день сын на глазах начал терять координацию и ходил лишь держась за ручку.

Мы поехали в платную клинику обследоваться. Сделали МРТ головного мозга. Потом попали к врачу, которому просто нельзя работать в детских отделениях. Он сказал, что все очень плохо: либо генетика, либо онкология. Я в этот момент сидела и думала: «Мне сейчас застрелиться или подождать?» — вспоминала те страшные дни Дарья в интервью Яне Чуриковой.

Дарья признавалась, что разрывалась между заботой о муже и сыне. Пока с Алексеем находилась сиделка, сама Дарья легла в больницу с малышом.

«Андрея отсканировали вдоль и поперек. В итоге у ребенка все прекрасно с мозгом. Нас выписали, знаете, с каким диагнозом — ни с каким! Видимо, была психосоматика. Ребенок просто перестал чувствовать почву под ногами, не понимал, на кого ему опереться. Поплыл весь мир», — делилась она тогда.

Смерть актера Алексея Янина

Instagram*/@yaninadaria

История с уходом Алексея из жизни оказалась вдвойне болезненной для семьи. Впервые новость о смерти актера появилась в СМИ 2 сентября 2023 года — но это оказалось ложью, распространяемой мошенниками. Истинная трагедия случилась 19 сентября, когда близкие подтвердили кончину Янина.

«У нас, к сожалению, был фальстарт… Нас обманули. Это было утром. Ребенок проснулся, я вся в слезах… Я ему сказала, что папы не стало, и мы плакали с ним в обнимку. А когда это произошло на самом деле, Андрей был в школе. Я приехала забрать их с одноклассником, чтобы отвезти в секцию. Понимала, что при однокласснике не смогу ничего сказать. Настроение было ужасное.

Но Андрей сам все понял. Спросил: «Мам, что случилось?». Я ему говорю: «Папы не стало». Он не пошел, конечно, в секцию… Тяжело было… Очень тяжело. Андрей всегда говорил мне: «Папа — моя боль». Ему было непросто говорить о болезни Алексея. На похоронах, понятное дело, ему было невероятно трудно…», — рассказала вдова в интервью StarHit.ru.

Алексей Янин скончался в возрасте 40 лет после восьми лет борьбы с последствиями тяжелого инсульта. Еще в мае 2015 года у актера произошло обширное кровоизлияние в мозг и образовалась гематома объемом 70 миллилитров, что привело к необратимым последствиям.

После инсульта Янина экстренно прооперировали, провели трепанацию черепа и подключили к аппарату ИВЛ. Несколько месяцев он находился в коме, а за последующие годы перенес немало операций. У актера диагностировали атрофию зрительного нерва, нарушения речи и утрату опорно-двигательных функций…

В конце 2016 года ему провели сложную операцию, после которой реабилитация пошла быстрее. Янин начал передвигаться на инвалидном кресле, самостоятельно держать ложку, мог поддерживать диалог и частично восстановил функции левой руки и ноги. Казалось, что все страшное позади.

«Что только ни говорили специалисты за это время: „Что вы вообще можете ждать после такого инсульта?“. И, в общем, есть результаты, и их видишь, и надежда есть. И радость есть от того, что происходит что-то позитивное. За эти два года я себе поставила цель, что мы встанем на ноги, начнем ходить. Надо», — говорила в одном из интервью мать актера Ольга Янина.

Но спустя семь лет, в августе 2023 состояние Алексея Янина резко ухудшилось. 1 сентября его доставили в институт Склифосовского с судорожным припадком и приступом эпилепсии. Врачи боролись за его жизнь, но актер впал в кому, из которой уже не вышел.

По словам жены Дарьи, точной причины инсульта врачи так и не назвали.

«У нас до сих пор нет конкретного понимания, отчего это произошло с Лешей. Теперь уже знаем, что у него была определенная предрасположенность сосудов. И в какой-то момент он себя просто упустил, не поддерживал лекарствами. В последний свой активный период жизни он постоянно снимался в Одессе. Мог летать туда по 25 раз в месяц. Он так хотел все свободное время быть с нами, что прилетал на полдня, на день, на сутки — и улетал обратно.

И это, естественно, не могло пройти бесследно, потому что это очень вредно. Был один криз… Он должен был вылетать, а ему так плохо, что просто не может встать с постели. Он вызвал себе скорую, они его посмотрели. И пишет мне: «Все нормально. Я улетел». Он не уберег себя… Жуткое переутомление, постоянные перелеты…», — говорила она в интервью aif.ru.

Биография Алексея Янина

Кадр из фильма «Сильнее судьбы «, реж. Александр Хван, 2014.

Алексей Янин — российский актер театра и кино, запомнившийся зрителям по ряду популярных сериалов и фильмов. Родился 14 марта 1983 года в Москве. Родители к искусству отношения не имели: мама работала экономистом, отец — учителем истории.

С детства Алексей проявлял артистические способности, хоть и учился в школе с физико‑математическим уклоном. Однако в итоге все же решил стать актером.

В 2004 году окончил Театральное училище им. Щепкина и из нескольких предложений от театров выбрал Российский академический молодежный театр, где еще до выпуска играл в постановке «Повелитель мух». Позже исполнил главные роли в спектаклях «Инь и Ян», «Золушка», «Тень».

«Я пришел в РАМТ и понял, что мне здесь нравится. К этому времени были предложения от других театров, но здесь мне было хорошо. У меня нет деления ролей на положительные и отрицательные. Я беру персонаж от начала спектакля и до конца. Стараюсь понять его натуру, его цель. На помощь приходит также событийный ряд автора произведения. Как результат слияния — нужный образ», — говорил актер о своем подходе к работе в одном из интервью.

Кинокарьеру начал с сериала «Студенты» (2005), где сыграл Антона Седых. Эта работа принесла ему первую серьезную зрительскую любовь.

Среди других заметных работ — «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Дочки‑матери», «Опережая выстрел» и другие. Последний с его участием вышел в 2016 году — «Бежать нельзя погибнуть».

Алексей Янин дважды был женат. Первый брак — с актрисой Ольгой Хохловой — продлился кране мало. В 2012 году женился на певице Дарье Клюшниковой, с которой познакомился еще в 2009-м. У пары родился сын Андрей.

Дарья признавалась, что после трагедии чувствовала себя загнанной в угол, но не могла опустить руки — плакала только за рулем, в остальное время держалась, как могла.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ