Пытки вместо «перепрошивки»: как издеваются над подростками в рехабах

Один из рехабов рекламировали звезды и блогеры. Ему доверяли. Но вместо элитной реабилитации постояльцы попадали в настоящий дом пыток.

Кто ответит за сломанные в рехабах детские жизни? Что творится за высокими заборами частных реабилитационных центров? Ответы на эти и другие вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Как издевались над подростками в рехабах

Фото: 5-tv.ru

Максим Антонов — директор этой сети «элитных» рехабов в Подмосковье. В один из его особняков на днях нагрянули силовики — поводом стали жалобы постояльца центра в Малом Видном на жуткие издевательства.

В МВД России по Московской области сообщили, что Максим Антонов и ещё три работника реабилитационного центра были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Но если со взрослыми обращаются так ужасно, что происходит там, куда отправляют самых уязвимых — детей и подростков?

Детский психолог-психотерапевт, юрист и правозащитник — так представляет себя Анна Хоботова. Ее соцсети — это лента успеха: счастливые дети, благодарные родители, красивая жизнь.

В целой сети так называемых рехабов для подростков, которые ей принадлежат, обещали перепрошить психику, избавить от гаджетозависимости, лудомании и вернуть в общество. И многие верили.

Так силовики штурмовали один из «элитных центров» в подмосковном Дедовске. Вместо психологов и врачей там нашли избитых, запуганных детей. У них нашли следы побоев, ожогов и истощение.

Обещанная «перепрошивка» обернулась настоящими пытками. И неизвестно, сколько бы еще этот концлагерь продолжал действовать, если бы один из подростков не попал в реанимацию.

«Следы ожогов. Сигареты, что ли, тушили, я не понимаю. Там рассечение спины, на запястьях все в синяках, то есть он связанный был. До чего довели ребенка. Сепсис, пневмония, у него почки отказали», — рассказывает мать пострадавшего подростка Светлана.

Эта история — не об одном избитом подростке. Это — система. В этом же коттедже в Дедовске проходила реабилитацию и дочь Аллы.

Девочку привезли сюда, чтобы избавить от лудомании — зависимости от азартных игр. Но вместо терапии ее ждали унижения и голод.

«Если они задания не выполняли, либо наказывали едой, то есть не давали еду, либо заставляли писать какие-то заклинания, молитвы, я даже не знаю. Можно заснять, насколько это мелко написано», — поясняет Алла.

Кто лечит подростков в рехабах

Фото: 5-tv.ru

С детьми работали в том числе и люди с уголовным прошлым и наркозависимостью, которые буквально за несколько недель прошли сомнительные «экспресс-курсы». Официально при этом они числились психологами и консультантами.

«Я просто старалась думать о доме. Просто я думала о том, что я увижу маму. Просто когда-то меня заберут, и все. Я просто не представляю, что сейчас со мной это делают», — говорит пострадавшая Марьяна.

Четырнадцатилетняя Марьяна провела в рехабе больше года, став в итоге жертвой педофила. Родителям за огромные деньги обещали профессиональных специалистов и безопасность.

На деле их детей охраняли, кормили и «воспитывали» те, кто сам нуждался в реабилитации. А «лечение» основывалось на полной изоляции от внешнего мира, страхе и молчании.

«На момент проверочных мероприятий в одном из филиалов фонда в городе Дедовске находилось 23 ребенка. Несовершеннолетние не получали образование и социальную реабилитацию. Проживали в условиях систематического применения физического и психологического насилия, были лишены нормального питания и отдыха», — сообщает начальник отдела взаимодействия со СМИ прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.

Как такая система могла существовать годами под видом помощи? И почему, несмотря на ужасающие факты, находятся и те, кто защищает эти рехабы, а сотрудники называют все произошедшее единичным случаем и перекладывают вину друг на друга?

«Я считаю, что это безответственность сотрудниц. Безответственность и халатность сотрудниц, которые там работали. Причем почему-то ни одна из них нигде не фигурирует. Одна была старшим консультантом, то есть она сейчас не работает. Потому что по идее она общалась с мамой, она должна была передавать маме о его состоянии, и она должна была уже давно забить тревогу. Но почему-то это не было сделано. Это безответственность, халатность и да, это ЧП. Но это не так, как преподносят», — заявляет сотрудница центра Анны Хоботовой Елена Давыдова.

«Они издевались над детьми»

Фото: 5-tv.ru

Можно было бы поверить в то, что это история про один единственный центр в целой сети, где оказались просто очень недобросовестные сотрудники, но тут всплывает еще одна история, в которой мать одного из подопечных два года пытается в суде доказать наличие нарушений уже в другом подмосковном центре.

«Очень жестоко там над ними издевались. Мой ребенок оттуда выбежал, забрал с собой других детей. Они изнасиловали девочку, консультанты, которые работали. Издевались над детьми, заставляли их пить, качали газом», — делится еще одна из матерей пострадавшей подопечной рехаба.

В России сейчас около трех тысяч частных реабилитационных центров. Большинство находятся в «серой зоне»: нет единых стандартов, обязательного лицензирования, постоянного контроля.

«Вопрос качества оказываемых услуг с точки зрения именно наполнения программы, кто работает, какое количество времени уделено психотерапии, из чего состоит программа, какой именно ваш центр, допустим, преследует подход. Здесь, к сожалению, имеется огромная пропасть», — отмечает заместитель председателя правления по внешним коммуникациям Национального антинаркотического союза Алина Рудакова.

Сейчас Анна Хоботова и сотрудники ее истринского центра, так же как и владелец сети элитных рехабов «Антонов PRO», находятся в СИЗО — в ближайшее время им должны избрать меру пресечения. После этих шокирующих историй по всей стране начались проверки частных реабилитационных центров.

Вскрылась теневая схема, которая превращала человеческое горе в готовый и очень доходный бизнес. И пока не будет создана прозрачная система регулирования, пока не появятся четкие стандарты и независимый контроль, в арендованных коттеджах за высокими заборами будут появляться все новые сомнительные рехабы.