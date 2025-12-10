Может ли одна программа объединить первоклассника и человека пенсионного возраста? И почему быть спортивным не только полезно, но и выгодно? Ответы на эти и другие вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Как и где можно сдать нормативы ГТО

ТАСС

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», который реализуется по государственной программе «Спорт России», был возрожден в 2014 году.

За последние 11 лет к движению уже присоединились миллионы человек: самому младшему участнику шесть лет, самому старшему — 101 год.

Физкультурно-спортивный комплекс ГТО включает: бег, прыжки, плавание, лыжные гонки и даже стрельбу из ружья.

По итогу участники награждаются одним из знаков отличия — золотым, серебряным или бронзовым. Нормативы для всех возрастов разные.

«Если мы говорим про детей, мы проверяем скоростно-силовые качества, выносливость, гибкость. Чем человек старше, так же меняются и состав нормативов. Уже уходят тесты на быстроту, но остаются тесты на силу», — поясняет доцент кафедры теории, методики спорта и физического воспитания Московского государственного университета спорта и туризма, эксперт ГТО Алексей Сорокин.

Помимо прямой пользы — укрепления здоровья населения, знак отличия ГТО особенно ценен для абитуриентов. Он может помочь при поступлении в вуз.

«Я поступал в медицинский вуз, и за значок ГТО давали баллы к ЕГЭ. Соответственно, получил один дополнительный балл при поступлении», — делится студент Сергей Артамонов.

Но и это еще не все — бонусов намного больше.

«Предприятия и организации самостоятельно устанавливают поощрения сотрудникам, которые имеют золотые, серебряные или бронзовые знаки отличия», — говорит Сорокин.

Кто может получить налоговый вычет за ГТО

Фото: ТАСС

Также с 2025 года введен налоговый вычет для граждан, которые выполнили нормативы комплекса, получив или подтвердив знак отличия.

«Участник должен выполнить нормативы комплекса ГТО. Дальше он может в свой личный кабинет в „Госуслугах“ подтянуть информацию о том, что он награжден знаком отличия, ну и уже, соответственно, обратиться в налоговую инспекцию для заполнения декларации и потом с пакетом документов прийти к работодателю для оформления данной льготы», — объясняет эксперт ГТО.

По всей стране работает более 2,6 тысяч центров тестирования, где любой желающий при наличии медицинской справки может выполнить нормативы комплекса.

В настоящее время свыше 11 миллионов участников ГТО полностью выполнили все нормативы. В 2024 году знаки отличия ГТО получили почти три миллиона человек, ежегодно это количество растет.

ГТО — это гораздо больше, чем знаки отличия и нормативы. Это продуманная система, доступная в любом возрасте и полезная в любой профессии. Так что девиз «Готов к труду и обороне» сегодня снова актуален.