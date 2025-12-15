На новогоднем посту: как работают полицейские в праздничную ночь

Для многих россиян Новый год — это тепло домашнего очага, бой курантов, праздничный ужин и встреча с родными. Но для правоохранителей новогодняя ночь — зачастую рабочая смена, полная ответственности и готовности к любым неожиданностям.

Сотрудники отдела МВД России по району Зюзино в Москве поделились с Пятым каналом, как проходят их дежурства в новогоднюю ночь.

Работа ждать не будет

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сотрудники МВД, от участковых уполномоченных до оперативных работников, в праздничную ночь остаются на своих постах.

Правда, старшему участковому, майору полиции Алихану Гириеву повезло — за 18 лет службы в МВД он оставался на дежурстве в новогоднюю ночь лишь пару раз. По его словам, эта смена мало чем отличается от обычных рабочих будней. Однако он признается, что эмоционально это, возможно, ощущается иначе.

Несмотря на рабочую атмосферу, в душе, конечно, остается легкая грусть от разлуки с семьей в такой особенный вечер. Однако родные, как правило, относятся к этому с пониманием.

«Конечно, с пониманием… Семья всегда с пониманием относится», — дополняет Гириев.

Праздничным ритуалам места нет — строгая дисциплина

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В дежурных частях и на выездах царит сугубо рабочая обстановка. Никаких особых новогодних ритуалов среди коллег, как правило, нет.

«Нет ритуалов, нет. Рабочая обстановка», — подтверждает майор Гириев.

Но иногда в памяти остаются особые случаи.

«Помню последнее дежурство. Это был позапрошлый год. Была массовая „доставка“. У нас иностранных граждан проверяли. Правонарушителей привлекали к ответственности», — вспоминает он о своем последнем подобном дежурстве.

Новогодние чудеса у правоохранителей

Для стражей порядка новогоднее чудо — это не магия, а особое настроение и вера в лучшее.

«Я думаю, новогоднее чудо — это особое настроение. Надежды и веры… Вот дети видят Деда Мороза, пишут письма. Я многодетный отец, мои тоже пишут эти письма… И в новогоднюю ночь Дед Мороз приносит те подарки, которые указаны в них. Вот, наверное, это и есть чудо. Настроение детей», — разъясняет майор.

Новый год глазами полицейских

ИЗВЕСТИЯ/Известия

В полиции новогодняя ночь — время повышенной нагрузки. Как отмечают сотрудники, характер вызовов и правонарушений меняется.

«Ответственности больше на много, преступлений, потому что тут уже как бы лиц множество. В состоянии алкогольного опьянения, соответственно, и в связи с этим и правонарушений больше», — разъясняют полицейские взвода отдельной роты патрульно-постовой службы (ОР ППС) Виталий Попов и Богдан Семьенов.

Одной из главных проблем становятся фейерверки и петарды.

«Фейерверки как бы нарушают тишину и покой граждан, которые предпочитают отдыхать в новогоднюю ночь. Также петарды взрываются у кого-то в руках, мы реагируем на это. И вызовы бывают разные, некоторые считают, что громкий хлопок связан с чем-то другим, а не с салютом», — указывает Попов.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Первый опыт дежурств в новогоднюю ночь у наших героев разный.

«В первую новогоднюю ночь у меня была на службе УМВД в 1-м оперативном полку полиции, и новогодняя ночь у меня проходила на Красной площади», — делится Попов.

«Я свою первую новогоднюю ночь помню: мы 12 ночи встретились с медиками около подъезда. Пьяный человек — поехали к нему на выезд. Соответственно, всей группы лиц встречали (Новый год. — Прим. ред.)», — рассказывает Семьенов.

Семья и служба

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Для семей сотрудников МВД Новый год часто наступает не по привычному расписанию. Праздник начинается, когда родитель возвращается со службы.

«То есть когда мы домой приходим, мы дарим и подарки детям», — уточняет Семьенов.

Жены и дети относятся к такой особенности службы с пониманием, хотя, конечно, скучают.

«В принципе, жена адекватно относится, а детям не всегда это нравится», — отмечает он.

Даже в отделениях полиции сотрудники стараются создать хотя бы минимальное праздничное настроение. Женский коллектив, как правило, тратит время и силы на украшение рабочего пространства. Благодаря этому и создается новогоднее настроение в рабочей суматохе.

Главный вывод, который делают сами сотрудники, прост и суров: Новый год для них — это прежде всего рабочие будни.

Поздравление от лица тех, кто охраняет наш покой

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

От лица всех сотрудников МВД России майор Гириев передает поздравления согражданам.

«Всех поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю всего самого-самого наилучшего: счастья, здоровья, успехов, всего самого лучшего вам, вашим семьям, всем вашим близким», — пожелал он.