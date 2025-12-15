Ребенок попросил у Деда Мороза дорогой подарок: что делать родителям

Если среди счетов за коммунальные услуги вас пугает больше детское письмо Деду Морозу, то пора принимать меры. И под мерами подразумевается не рассрочка на желанный чадом iPhone.

Как объяснить ребенку, что Дед Мороз не сможет исполнить все его хотелки, рассказала детский психолог Надежда Махмутова.

Почему ребенок просит дорогие подарки

Фото: 5-tv.ru

На самом деле, ребенок из неблагополучной семьи не стал бы просить дорогих вещей, потому что он их себе даже толком и не представляет. Так что желание чего-то недешевого — признак хорошего детства без нужды.

«Прежде всего надо порадоваться за своего ребенка, вот прям так искренне и от души. Сколько взрослых не могут хотеть ничего для себя или зажимают для себя, постоянно жалко, постоянно что-то надо другое купить, а ваш ребенок может», — убеждена психолог.

Скорее всего, он без задней мысли просит у всемогущего волшебника что-то особое. Ему еще не знакома экономия на себе и понятие практичности вещей — это первая причина.

А вторая — у ребенка все в порядке с самооценкой. Он искренне считает, что достоин такого большого подарка — а это вовсе не плохо.

Как возраст ребенка влияет на его предпочтения в подарках

Фото: 5-tv.ru

В целом, до шести лет дети не просят чего-то недостижимого. Чем младше ребенок, тем скромнее его запросы.

Но иногда в период от четырех до шести лет дети особенно увлекаются сказками или фантастическими историями. Тогда вполне вероятно, что описанный в письме Деду Морозу единорог — это фантазия, навеянная мультфильмом.

Понятное дело, родители на день рождения розовую лошадку, вероятно, не достанут, а вот Дед Мороз — вполне! На то он и волшебник, как думают дети.

В этом случае можно подарить игрушечного единорога и заодно подложить под елку послание от самого Дедушки. Пусть в нем волшебник объяснит, что настоящий единорог, допустим, не может жить в городской квартире.

Если ребенку семь-девять лет, через дорогой подарок он может проверять реальность существования Деда Мороза. Тогда, пожалуй, настало время для откровенного разговора. Родители могут поделиться своей историей веры в Деда Мороза, рассказать, что сами считают чудом.

Если же письмо Деду Морозу пишет подросток 10–12 лет, который уже точно знает, что волшебства нет, стоит подумать о его мотивах.

Может, подросток понимает, что письмо обязательно прочтут родители, и пишет именно для них или шутит. Тогда тоже придется деликатно с ним поговорить и укрепить в мысли, что родители его не обманывают.

Что делать родителям, если просьба ребенка им не по карману

Фото: 5-tv.ru

На случай с дорогим новогодним пожеланием есть небольшой лайфхак.

«Когда ребенок пишет письмо Дедушке Морозу, проследите, чтобы в его списке был не один этот дорогущий презент, а несколько. Например, 5-10 подарков в разных ценовых категориях. И, когда он будет писать, объясните: «Милый или милая, знаешь, Дед Мороз посмотрит твой список и выберет один подарок, который может тебе подарить на данный момент. Детей много, он каждому приносит что-то.

И, соответственно, не всегда у него есть возможность дарить дорогие вещи. Но, знаешь, я тут слышала, что, если Дед Мороз не вручит тебе большой подарок, это означает, что он в тебя верит. Он убежден, что ты сам или сама сможешь накопить на эту вещь или заработать на нее в будущем!» — подсказала психолог.

Так, во-первых, у ребенка не пропадет способность мечтать, желать чего-то большего в своей жизни. А во-вторых, вырастет самооценка, уверенность в собственных силах, ведь сам Дедушка Мороз в него верит!

Надо ли ужиматься ради указанного в письме Деду Морозу подарка

Фото: 5-tv.ru

Ценность подарка для ребенка не в его стоимости — часто он вообще не может финансово оценить свою просьбу, а в эмоциях, которые он испытывает благодаря процессу его получения.

«Соответственно, когда он будет писать список, обратите внимание, что он пишет, поспрашивайте, а для чего тебе именно эта вещь? Какие эмоции она тебе подарит? И, понаблюдав, где глаза ребенка особенно ярко загораются, отдавайте предпочтение той или иной вещи», — сказала Махмутова.

В процессе такого диалога с ребенком можно еще и узнать о нем много нового. Интересы и увлечения с возрастом быстро меняются, и искренние разговоры помогут не упустить то хобби, которое перерастет в профессию или сформирует личность малыша.

Как избежать невыполнимой просьбы от ребенка

Фото: 5-tv.ru

Можно заранее научить детей просить «правильные» подарки. Для этого необходимо честно с ним поговорить.

Например, объяснить, что Дед Мороз не всемогущий волшебник, а добрый помощник родителей. Детей на свете очень много, и каждому положен один или два подарка. Если просить больше — кому-то может не хватить.

Если изначально выстраивать четкие и понятные границы ожиданий, «договоренности» с Дедом Морозом получатся предельно ясными. И тогда в сам праздник не будет обманутых ожиданий.

Детям, которые пишут в письме целые списки желаний, обязательно стоит разъяснить, что Дед Мороз все же делает сюрпризы по доброй и собственной воле, а не выдает заказы. Решение о подарке принимает только он сам.

Здесь важно поддерживать сказку в той форме, в которой ребенок способен усвоить.