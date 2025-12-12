Марфуша или Герда? Кто ты из героев советских новогодних сказок по знаку зодиака

Советские мультфильмы и сказки уже много лет остаются важной частью семейных праздников. «Морозко», «Снежная королева», «12 месяцев», «Щелкунчик», «Дед Мороз и лето» — все они создавали атмосферу чуда, которую многие помнят еще с детства.

5-tv.ru предлагает праздничный гороскоп, который подскажет, какой герой из советских новогодних сказок ближе вам по знаку зодиака.

Овен — Иван из «Морозко»

Кадр из фильма «Морозко», реж. Александр Роу 1964 г.

Овны смелые, горячие и немного поспешные — точь-в-точь как Иван. Этот герой легко ввязывается в приключения, а потом также легко выбирается из передряг. Но, как и Овны, он способен меняться, взрослея через испытания и любовь.

Овен всегда идет вперед, даже если путь кажется опасным или неосвоенным. И в конце концов судьба склоняется перед упорством обладателей огненной стихии награждая за честность и искру внутри.

Телец — Дед Мороз (из всех классических мультфильмов)

Кадр из мультфильма «Когда зажигаются елки», реж. Мстислав Пащенко 1950 г.

Спокойный, основательный и добрый Дед Мороз идеально отражает характер Тельцов. Они умеют создавать уют, ценят традиции, а теплые подарки в их исполнении — забота, стабильность и внимание к близким.

Тельцы умеют работать на результат — тихо, размеренно, но безупречно. В любом деле они словно волшебники: делают мир спокойнее и добрее, не требуя ничего взамен.

Близнецы — Заяц из «Ну, погоди!»

Кадр из мультсериала «Ну, погоди», реж. Вячеслав Котёночкин, Владимир Тарасов, Алексей Котеночкин 1969–2017 гг.

Близнецы — легкие, подвижные и любопытные. Они постоянно оказываются в новых ситуациях, быстро адаптируются и находят выход. Заяц такой же: общительный, шустрый, обаятельный и всегда в центре событий.

Близнецы легко оживляют любую компанию и делают праздник ярче. Их энергия — как сверкающая гирлянда: много огоньков, и каждый — своя идея или новое приключение.

Рак — Герда из «Снежной королевы»

Кадр из мультфильма «Снежная королева», реж. Лев Атаманов 1957 г.

Раки — самые честные, трогательные и преданные. Они, как Герда, способны пройти через любые испытания ради тех, кого любят. Их сила — в добром сердце и способности согревать людей даже в самую суровую зиму.

Раки хранят тихое тепло, которое спасает мир сильнее любого заклинания. И рядом с ними даже ледяное королевство тает.

Лев — Снегурочка (из всех классических мультфильмов)

Кадр из мультфильма «Снегурочка», реж. Иван Иванов-Вано, Александра Снежко-Блоцкая 1952 г.

Львы — яркие, заметные, солнечные. Снегурочка — героиня, в которой сочетаются красота, свет и природный магнетизм. Львы, как и она, своим появлением создают атмосферу праздника.

Львы умеют привлекать внимание даже тогда, когда ведут себя скромно. Их внутреннее сияние — как новогодняя звезда на елке: первое, что замечают все вокруг.

Дева — Настенька из «Морозко»

Кадр из фильма «Морозко», реж. Александр Роу 1964 г.

Девы — аккуратные, трудолюбивые и очень светлые люди. Настенька — воплощение доброты, нежности и внутренней стойкости. Они не жалуются, много делают и по-настоящему украшают мир вокруг.

Девы — это люди, которые приводят сказку в порядок и делают ее уютной. Их забота тиха, но она держит вокруг целый мир.

Весы — Принц из «Щелкунчика»

Кадр из мультфильма «Щелкунчик», реж. Борис Степанцев 1973 г.

Весы — романтичные, открытые и немного мечтательные. Принц из «Щелкунчика» словно создан из воздуха и музыки, из баланса добра и красоты. Весы тоже обладают особой волшебностью и мягким обаянием.

Их стремление к гармонии делает их настоящими миротворцами. Рядом с Весами жизнь звучит как легкая новогодняя мелодия.

Скорпион — Снежная королева

Кадр из мультфильма «Снежная королева», реж. Лев Атаманов 1957 г.

Скорпионы — сильные, магнетические и загадочные. Снежная королева — символ власти, внутреннего холода и глубоких эмоций, которые скрыты под ледяной маской. Но, как и Скорпионы, она сложнее и интереснее, чем кажется.

За внешней сдержанностью Скорпиона бурлит страсть и сила, способная перевернуть судьбу. Их глубина пугает — и одновременно притягивает.

Стрелец — Январь из «12 месяцев»

Кадр из мультфильма «Двенадцать месяцев», реж. Иван Иванов-Вано, Михаил Ботов, 1956

Стрельцы — свободолюбивые, мудрые, но с озорной искрой. Январь из сказки — энергичный, справедливый и всегда готов помочь, но на своих условиях. В этих героях много огня, движения и жизнелюбия.

Стрельцы видят мир шире всех и легко вдохновляют других своим взглядом на жизнь. Они — настоящие проводники в приключения.

Козерог — Морозко

Кадр из фильма «Морозко», реж. Александр Роу 1964 г.

Козероги — строгие, принципиальные, справедливые и терпеливые. Им идеально подходит Морозко — герой, который ценит труд, стойкость и честность, но при этом способен щедро наградить тех, кто действительно заслуживает. Как и Козероги, он сначала проверяет людей, а потом открывает свое доброе сердце.

Козероги умеют выдерживать холод жизненных испытаний и не теряют достоинства даже в самые суровые времена. Их сила — в стойкости, мудрости и умении превращать испытания в победы.

Водолей — Мальчик из «Дед Мороз и лето»

Кадр из мультфильма «Дед Мороз и лето», реж. Валентин Караваев 1969 г.

Водолеи — это люди, которые всегда стремятся узнать что-то новое, мыслить нестандартно и смотреть на мир шире других.

Мальчик, решивший показать главному волшебнику страны, что такое лето, является воплощением этого духа. Он жаждет экспериментов, проявляет креативность и стремится понять то, что скрыто от остальных.

Водолеи привносят в любой праздник новую идею, забаву или неожиданность. Они — те, кто делает чудо еще чудеснее.

Рыбы — Марфуша из «Морозко»

Кадр из фильма «Морозко», реж. Александр Роу 1964 г.

Рыбы — самые добросердечные романтики и мечтатели с богатым внутренним миром, которые, как и Марфуша, часто живут эмоциями и легко поддаются настроению мгновения. Их природная мягкость и ранимость делают их особенно чувствительными к заботе и вниманию окружающих.

Советские сказки учат нас верить в добро, находить силы в сердце и видеть чудо в простых моментах. Каждый знак зодиака отражает характер одного из этих героев — сильного, волшебного, доброго, мудрого и даже немного вредного. Пусть ваш сказочный двойник принесет вам немного магии в этот Новый год.