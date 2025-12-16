Что делать с остатками новогоднего застолья: 5 идей, как превратить их в новые блюда
Стол на Новый год ломился от изобилия еды, а на следующий день это все отправляется в мусорку? Нутрициолог знает, как из них собрать новые праздничные «шедевры».
Фото, видео: 5-tv.ru
После новогоднего застолья многие сталкиваются с одной и той же проблемой: холодильник полон еды. Возникают странные чувства: выбрасывать жалко, доедать не хочется, готовить что-то новое нет сил.
Эксклюзивно Пятому каналу биохимик и нутрициолог Анна Дивинская продемонстрировала, как можно без напряжения превратить остатки застолья в новые блюда.
Солянка из мясной нарезки
Типичный набор после праздников: мясная нарезка, копчености, кусочки запеченного мяса. По отдельности уже не радуют, а вместе могут стать полноценным блюдом.
Если все это обжарить, добавить томаты, немного рассола от огурцов, маслины, каперсы и в конце ломтик лимона, то получится вкусная и сытная солянка.
Ингредиенты (на три-четыре порции):
- Мясная и колбасная нарезка — 400-500 граммов;
- Лук — одна-две штуки;
- Протертые томаты — 300 граммов;
- Соленые огурцы — две-три штуки;
- Рассол от огурцов — 100-150 миллилитров;
- Маслины без косточек — 80-100 граммов;
- Каперсы — по желанию;
- Лавровый лист — одна-две штуки;
- Черный перец, паприка — по вкусу;
- Вода или бульон — от одного до полутора литров;
- Лимон, зелень — для подачи.
Рецепт:
Для начала надо нарезать все виды мяса и колбас тонкой соломкой, а затем обжарить их по отдельности на сухой сковороде до легкой румяности — это даст глубину вкуса. В той же кастрюле или сотейнике позже обжарить нарезанный лук до прозрачности.
Добавить к ним томаты, паприку, перец и тушить пять-семь минут. После выложить мясо, добавить нарезанные огурцы, рассол и бульон. А варить все это следует на слабом огне 15–20 минут.
В конце добавить маслины, каперсы и лавровый лист. Также требуется после огня дать настояться десять минут.
Подавать блюдо можно с ломтиком лимона, свежей зеленью и ложкой сметаны.
Шакшука из остатков овощей и мяса
Еще один вариант — шакшука. Особенно если остались запеченные овощи и немного мяса или колбасок.
Овощи, томаты, специи, яйца — и буквально за несколько минут получается теплый, сытный завтрак. Это очень хороший вариант после праздников: сытно, но не тяжело.
Ингредиенты (на две-три порции):
- Запеченные овощи (перец, баклажан, кабачок и др.) — 300-400 граммов;
- Мясо или колбаски — 150-200 граммов;
- Томаты в собственном соку или свежие — 300 граммов;
- Яйца — четыре-пять штук;
- Оливковое масло — одна-две столовые ложки;
- Паприка — одна чайная ложка;
- Зира — половина чайной ложки;
- Чеснок — один-два зубчика;
- Соль, перец — по вкусу;
- Зелень — для подачи.
Рецепт:
Сначала понадобится в сковороде разогреть масло, обжарить мясо до румяности. Добавить овощи и прогреть их две-три минуты. Затем ввести томаты, специи, чеснок, тушить пять минут. После сделать углубления и аккуратно взбить яйца.
Потом накрыть крышкой и готовить пять-семь минут до желаемой степени готовности яиц.
Подавать следует с зеленью и свежим хлебом.
Тако или кесадилья из остатков застолья
Иногда дело вообще не во вкусе, а в форме. То же самое мясо, тот же сыр и овощи — но в лепешке, с соусом, в новом формате. Эксперт меняет подачу, и мозг перестает воспринимать это как «вчерашнюю еду». Очень простой психологический прием, который реально работает.
Ингредиенты (на четыре-шесть штук):
- Лепешки тортилья — четыре-шесть штук;
- Мясо или рыба — 300 граммов;
- Сыр (любой) — 150 граммов;
- Овощи — по желанию;
- Специи — паприка, кумин;
- Для соуса: йогурт, лимонный сок, чеснок.
Рецепт:
Вначале надо нарезать начинку мелкими кусочками и быстро поджарить оставшееся мясо со специями на сковороде.
Потом выложить начинку на лепешки, посыпать сыром. А в конце сложить пополам и обжарить с двух сторон до расплавления сыра.
Смузи из мандаринов, яблок, апельсин и тыквы
Из фруктовой тарелки всегда можно сделать смузи. После застолий это один из самых мягких способов поддержать пищеварение. Можно использовать мандарины — они дают свежесть, яблоко — для легкой сладости, и сырая тыква для клетчатки — совсем немного, для баланса.
Добавляют воду или растительное молоко, чуть-чуть имбиря — не для остроты, а для тепла, и семена льна или чиа — для насыщения и работы кишечника.
Ингредиенты (на две порции):
- Мандарины — две штуки;
- Яблоко — одна штука;
- Апельсин — одна штука;
- Тыква сырая — 100 граммов;
- Вода или растительное молоко — 200 миллилитров;
- Имбирь — по вкусу;
- Семена льна или чиа — одна столовая ложка.
Рецепт:
После того как мандарины и апельсины прошли очистку и удаление косточек, надо сделать то же самое и с тыквой. Потом порезать яблоко. И все ингредиенты мелко порубить. Сложить всё в блендер, добавить жидкость и семена. А в конце взбить до однородности.
Паштет или риет из остатков мяса или рыбы
И еще одна идея — паштет или риет. Осталось мясо или рыба — тогда к ним стоит добавить сливочный сыр, специи, немного лимонного сока, и это уже полноценная закуска, а не остатки.
Ингредиенты:
- Мясо или рыба — 300 граммов;
- Сливочный сыр или сливочное масло — 80-100 граммов;
- Лимонный сок — одна чайная ложка;
- Специи — по вкусу.
Рецепт:
Сначала следует измельчить мясо или рыбу в блендере. К ним добавить сыр, специи и лимонный сок, а затем пробить до кремовой текстуры.
Остатки еды — это не повод для чувства вины. Это возможность приготовить новые блюда без лишних усилий и стресса.
