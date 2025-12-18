Выделяют токсичные газы: как елочные игрушки отравляют воздух в квартире

Зачем елочным игрушкам свежий воздух? Новогодние украшения приносят не только радость? Зачем игрушкам свежий воздух? Чем украсить елку, чтобы не отравиться? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Какой состав елочных игрушек токсичен

Фото: 5-tv.ru

Улицы российских городов постепенно заметает снегом, а полки магазинов и торговых центров ломятся от обилия елочных игрушек. Хочется купить новые украшения для новогодней ели? Не берите первые попавшиеся — можно нарваться на потенциально опасные.

«В составе клея или покрытия елочных украшений может быть формальдегид. Игрушки с виниловым покрытием могут выделять фталаты. Однако будет ли концентрация токсичных веществ критичной, без анализа сказать невозможно. И, кроме того, недобросовестный производитель может умолчать о фактическом составе», — поясняет эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

Игрушки сомнительного качества способны вызвать сильную аллергию и даже химическое отравление. Можно ли считать, что пластмассовые елочные шары практичнее? Да, они не бьются — но и не радуют, особенно если узнать, из чего сделаны.

«Это полихлорвинил, различные плотные пластики, поэтому они сами по себе токсичны. Мало того, они еще пропитываются красителями. При нагревании, естественно, они выделяют токсичные газы, там сероводород и так далее, окись азота, угарный газ», — говорит клинический токсиколог Михаил Кутушов.

Думаете, что токсичны только пластиковые игрушки? Ядовитая эмаль может встречаться и на дешевых украшениях из стекла. Но и это еще не все. На украшениях из супермаркета огромное количество микробов. Так может все-таки стоит заглянуть на антресоли и украсить свою елку старинными игрушками?

«Старенькие новогодние игрушечки или игрушки Советского Союза, они как бы домашние, теплые, они несут радость нам. И выполнены они в любом случае из натуральных красок. Современные елочные игрушки, они тоже по-своему красивые, но здесь настолько ядовитые краски, которыми невозможно любоваться постоянно», — объясняет хозяйка винтажного салона Наталья Капская.

Яна Азонова — тоже коллекционер. Собирает елочные игрушки более десяти лет. Основную массу винтажных елочных украшений составляют советские стеклянные игрушки.

«Знаменитые украшения на прищепках, они крепились вот такими специальными креплениями. Ну и, конечно же, шары, безусловно, шишки, сосульки — это тоже были одними из любимых украшений советских людей», — комментирует коллекционер старинных елочных украшений Яна Азонова.

Стоимость таких игрушек колеблется от тысячи до нескольких сотен тысяч рублей. Чем лучше сохранность и меньший тираж — тем выше цена. Советских традиций придерживаются и современные производители.

«Художник, неважно, это шар либо формовая игрушка, он берет ее в руки, разрисовывает, и даже вторая и третья игрушка, она не может повторяться, потому что это зависит от настроения сотрудника, это зависит от лака, от краски, от температурного режима», — делится основатель фабрики елочных игрушек Николай Коломеев.

Украшение проходит девять производственных этапов: выдувка, металлизация, после игрушку протирают и окунают в краску, сушат. Затем раскрашивают и обрезают хвостик. Последний этап — упаковка. Кстати, именно картонная коробка сможет хотя бы частично защитить поверхность игрушки от микробов. Но лучше новую игрушку после покупки обработать.

«Когда вы покупаете новые игрушки, посмотрите, можно ли их помыть, можно ли их протереть влажной тряпочкой. Если они от этого не пострадают, лучше игрушку протереть. Если это пластиковая игрушка, ее можно дополнительно проветрить на балконе. Нарядили елку, особенно если у вас новая елка, новые игрушки, как можно чаще проветривайте помещение два-три раза в день», — разъясняет эксперт Роскачества.

Если нет коллекции старинных игрушек, можно купить новые, а чтобы они не доставили неприятностей, «Страна советов» собрала несколько простых рекомендаций.

Совет № 1. Обращайте внимание на качество елочной игрушки.

«На что стоит обращать внимание при выборе игрушки? Конечно, нужно посмотреть, взять ее в руку. Она должна нравиться, она должна переливаться. Обязательно нужно обращать внимание на колпачок и на усик. Она должна плотно прилегать к игрушке, иначе игрушка соскучится и просто разобьется», — описывает Коломеев.

Совет № . На елочной игрушке не должно быть разводов, краски и зазубрин.

Следует посмотреть, как упакована и как раскрашена игрушка. Если на игрушке присутствуют пятна, разводы — от покупки лучше отказаться.

«Выбирая игрушку, смотрите, чтобы у нее не было никаких острых краев выступающих, зазубрин, она должна быть действительно хорошо сделана, швы должны быть гладкими, краска не должна оставаться у вас на пальцах, блестки не должны облетать», — объясняет Завьялова.

Совет № 3. Смотрите на цену: низкая стоимость игрушки говорит о плохом качестве.

Цена не может быть слишком низкой. А на игрушках должна присутствовать маркировка. И не стоит дома елку устанавливать и наряжать рядом с тепловыми приборами и под прямыми лучами солнца.

Так игрушки дольше сохранят свою красоту и не будут выделять вредных токсинов, даже если они присутствуют в составе краски.