Что изменится в жизни россиян с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года в России вступают в силу ряд важных законов и поправок. Они затронут заработные платы, пособия и ипотеку.

Новые меры поддержки семей с детьми

С 1 января семьи с двумя и более детьми смогут ежегодно получать налоговую выплату — возврат части уплаченного НДФЛ за предыдущий год. Размер выплаты зависит от суммы уплаченных налогов и будет рассчитываться для каждой семьи индивидуально. Чтобы ее получить, нужно будет подать заявление через «Госуслуги» или лично в Соцфонд или МФЦ.

Также вырастут пособия по беременности и родам:

При одноплодной беременности — 124 702,2 рубля;

При одноплодной беременности с осложнениями — 138 953,88 рубля;

При многоплодной беременности — 172 801,62 рубля.

Отпуск по уходу за ребенком будет идти в стаж

С 1 января уход за ребенком до полутора лет полностью будет включаться в страховой стаж родителя, без прежних ограничений. Раньше можно было ухаживать за детьми до полутора лет не более шести лет. То есть, если в семье рождался пятый ребенок, время декретного отпуска за ним не учитывалось в трудовом стаже матери. Теперь это правило упразднили.

Индексация страховых пенсий по старости

С начала года страховые пенсии по старости вырастут на 7,6%. В результате минимальная сумма такой пенсии, которая гарантирована законом, увеличится с 8907,70 до 9584,69 рубля.

Также возрастет стоимость одного пенсионного балла — с 145,69 до 156,76 рубля. Эти баллы влияют на размер доплаты к фиксированной выплате. Они накапливаются во время работы, и от их количества зависит размер пенсии: больше баллов — больше пенсия.

Право на страховую пенсию человек получает, достигнув 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов. Размер пенсии рассчитывается так: к фиксированной выплате прибавляется сумма всех пенсионных баллов, умноженная на их стоимость.

Самозанятые смогут получать выплаты по больничному

С 1 января самозанятые смогут оформлять больничные. Для этого им нужно будет до 30 сентября 2027 года добровольно зарегистрироваться в Соцфонде и платить ежемесячные взносы.

Через полгода после регистрации они смогут получать пособие по временной нетрудоспособности. Размер выплаты будет зависеть от стажа и периода уплаты взносов. Эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года.

Упростят оформления долей в жилье

С 1 января 2026 года семьям станет проще оформлять жилье, купленное в ипотеку с использованием материнского капитала.

Главное изменение: согласие банка больше не потребуется, если родители выделяют доли в квартире или доме супругу и детям. Это упростит оформление общей собственности и в будущем сделает продажу ипотечного жилья легче. При этом до полной выплаты кредита недвижимость останется в залоге у банка.

До изменений семьи, приобретавшие жилье с использованием материнского капитала, должны были выделять доли всем членам семьи. Если же квартира находилась в залоге у банка из-за ипотеки, требовалось согласие кредитной организации для этой процедуры.

Обновят систему кадастровой оценки

С 1 января кадастровая оценка в российских субъектах будет проводиться с использованием единого программного обеспечения — платформы НСПД

Кадастровая оценка — это официальная стоимость жилья, земельного участка или другого объекта, которая используется для расчета налогов и сборов. НСПД — единая цифровая база со сведениями о недвижимости, ее местоположении и характеристиках.

Авторы инициативы рассчитывают, что переход на НСПД сделает расчеты прозрачнее и снизит число судебных споров, связанных с оспариванием стоимости объектов.

Увеличится МРОТ

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России возрастет до 27 093 рублей. Этот показатель увеличится на 4653 рубля. Повышение заработной платы затронет около 4,6 миллиона работников.

Регионы могут установить свой МРОТ выше федерального, если он выше прожиточного минимума в субъекте. Если регион не введет свой показатель, то там будет действовать федеральный МРОТ.

Прожиточный минимум в 2026 году вырастет до 18 939 рублей на человека, что на 6,8% больше, чем в 2025 году. Для трудоспособных он составит 20 644 рубля, для пенсионеров — 16 288 рублей, для детей — 18 371 рубль.