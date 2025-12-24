«Под ногами путался»: кому мешает Шаляпин и за что его критикуют в шоу-бизнесе

Прохор Шаляпин резко высказался в адрес коллег по шоу-бизнесу. В чем он обвинил некоторых знаменитостей? За что вот уже 20 лет обижен на поп-короля Филиппа Киркорова? Кого считает настоящими артистами? И как относится к своему феноменальному взлету в карьере? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Некоторые пишут: „Прохор надоел уже, сколько можно“. Главное, чтобы вам ваши супруги не надоели рядом на кровати», — заявляет артист.

В последнее время Прохор Шаляпин переживает настоящий бум популярности. Зумеры растаскивают его интервью на цитаты, делают с ним мемы, а организаторы все чаще приглашают певца на свои мероприятия.

«Сглазили. Теперь я работаю с утра до вечера, с вечера до утра. У меня действительно насыщенный декабрь. Очень много корпоративов», — делится Шаляпин.

Артист рассказал: всенародная любовь нахлынула на него так резко, что он даже не успел подготовиться. Но тем не менее считает такой результат вполне закономерным. Ведь на пути к славе он буквально не жалел себя.

«Спасибо большое. Это все зрители, которые по ту сторону лайкают, пишут комментарии. Я это понимаю и очень ценю. Спасибо каждому. Но в целом благодарю, конечно, небеса, боженьку за те испытания, которые мне пришлось пройти, чтобы достигнуть сегодняшней спокойной жизни», — говорит звезда.

Кстати, за годы работы, по словам самого исполнителя, у него копились не только положительные эмоции от собственных достижений, но и претензии к коллегам по сцене.

«Все знают, кто они такие. Все в шоу-бизнесе, у нас все улыбаются, все ти-ти-ти. Но уже о каждом есть мнение у звезд высшего уровня. Есть у нас артисты, которые вот такие они», — отмечает певец.

Музыкальная карьера Шаляпина началась более 30 лет назад, когда он стал солистом волгоградской шоу-группы «Джем». Потом занял третье место в конкурсе «Утренняя звезда». Затем четвертое на телепроекте «Фабрика звезд».

После того как певец стал знаменитым, он заключил контракт с продюсером Виктором Дробышем. Но уже через год договоры были расторгнуты, а сам наставник назвал Прохора Шаляпина бездарным исполнителем и своим самым неудачным проектом.

«Мне кажется, я своей болтовней иногда продлеваю ему жизнь. И творческую в том числе», — заявляет Дробыш.

После того случая знаменитости почти 20 лет публично обмениваются колкостями.

«Извините, если меня не пустили на сцену, мне просто не дали ни единого шанса даже рта открыть. А кто такой, по большому счету, Дробыш? Почему решил, что он какое-то великое явление в русской культуре?» — спрашивает артист.

А недавно Шаляпин признался: на протяжении этих 20 лет он был обижен на еще одного человека — Филиппа Киркорова. В свое время Прохор случайно подслушал некий разговор поп-короля по поводу Яны Рудковской и зачем-то передал его слова самой бизнес-леди. Это вызвало большой скандал. Но самое главное — Киркоров и Рудковская вскоре помирились.

«Мы друг друга любим и обожаем», — заявляет поп-король.

А вот сам Шаляпин остался не у дел.

«Я заплатил тем, что мне не удалось в музыке вообще ничего сделать. Я просидел 20 лет, не без участия Филиппа в том числе, потому что меня не брали никуда», — рассказывает исполнитель.

После этого случая Шаляпин понял: дружбы в шоу-бизнесе не существует. А единственными, по его словам, нормальными артистами на сцене являются он сам и балерина Анастасия Волочкова. Более того, певец заявил, что некие его коллеги не имеют ни слуха, ни голоса и поют под фонограмму.

«Вживую? А кто сейчас вживую поет? Вы извините, это голос же надо, чтобы шел. Я умею петь, самое главное, да», — отмечает Шаляпин.

«Я не согласна с Прохором, я считаю, что если вы сможете успешно дать сольный концерт в живом исполнении и сделать это круто и поразить своей энергией, тогда можно говорить про себя, что действительно ты уникальный, ты классный», — подчеркивает певица Виолетта Чиковани.

«Я думаю, что это часть его работы — говорить какие-то громкие высказывания. Если ему это нравится, он на этом, наверное, зарабатывает деньги, повышает охваты», — уточняет певец Хабиб.

Словом, Прохор Шаляпин так разоткровенничался перед прессой, что уже успел настроить против себя даже тех, кто был к нему лоялен.

«Дружба есть, и люди с понятиями и принципами есть… Значит, под ногами путался, мешал (про отношения с Киркоровым. — Прим. ред.)», — предполагает светский журналист Алена Блин.

Правда, самому Шаляпину, похоже, уже все равно, что о нем говорят его коллеги. Главное — артиста любят зрители. А возросшие гонорары — почти в 20 раз — позволяют ему наконец-то жить так, как хочется.

«Я уже дорос до такого уровня, когда обсуждают мои гонорары. Очень приятно. Я, конечно, стал зарабатывать чуть больше, чем раньше, и смог закрыть какие-то свои базовые потребности», — заявляет певец.

Однако многие уверены: резко ставшему популярным Прохору Шаляпину не помешало бы немного скромности и умения вовремя промолчать. Ведь слава — штука противоречивая. К тому же однажды откровения певца уже стоили ему почти двух десятков лет забвения.