Как провести январские: Дед Мороз дал советы и раскрыл свои праздничные привычки

Кто, как не главный новогодний волшебник, лучше всех знает секрет незабываемых зимних праздников? Тем более, за свои 364 выходных дня Дед Мороз точно набрался опыта перезагрузки от рабочей рутины.

Впереди россиян ждут целых 11 дней отдыха! Чем же не стоит заниматься в новогодние праздники и как проводит свое время московский Дед Мороз, рассказал эксклюзивно для Пятого канала сам новогодний волшебник.

Как Дед Мороз проводил новогодние праздники в детстве

Фото: 5-tv.ru

Главный волшебник зимы пережил, по собственным словам, целых два ледниковых периода. В его детстве и людей на планете было поменьше, и желания у них были попроще, поэтому в каникулы он любил упражняться в раздаче подарков и создании хорошего настроения взрослым и детям.

Но, как и все ребятишки, он любил и гулять, и играть.

«Это из серии, что когда Мороз был маленьким, кудрявый головой, он тоже бегал в валенках по горке ледяной. Детство было очень интересным. Тогда были и морозы. Не то, что и сейчас», — вспомнил Дед Мороз.

Сейчас, по его словам, на улице стало теплее, но глаза детей все также сияют во время новогодних забав.

«Веселое было время. Хорошо, мороз. Вот такой вот слой льда. Кататься можно было хоть на коньках, хоть в валенках бегать. Снега было много. Красота! Скучаю по тем временам. Ну, честно говоря, сейчас еще лучше», — отметил Дед Мороз.

Чем Дед Мороз советует заняться россиянам в новогодние праздники

Фото: 5-tv.ru

Новогодний волшебник советует тратить как можно больше времени на встречи с друзьями, ведь в рабочие будни проводить время вместе получается не так часто. Январские каникулы — отличное время, чтобы обсудить все упущенные темы или осуществить давно отложенные планы.

И вот еще несколько идей для досуга:

Фотопоход с горячим чаем. Сейчас улицы российских городов особенно красиво украшены. Разноцветные огни, иней на деревьях можно оригинально сфотографировать с длинной выдержкой — получатся следы фонариков, своеобразные звезды. А термос добавит прогулке уюта и поможет отогреться после длительного позирования; Зимний квест. Если до Нового года не было возможности подарить другу подарки, в январские можно сделать это оригинальнее: спрятать «клад» в лесу или парке и обозначить его нахождение на карте с символами-подсказками; Птичий городок. Вместе можно создать необычные кормушки в одном стиле и построить городок для пернатых, вдохновленный любимым сериалом или выполненный в едином цвете.

А сам Дед Мороз обожает строить на территории своей московской усадьбы в Кузьминках снежные крепости, прям как в детстве. Он также считает отличной идеей поехать на январские на дачу и наблюдать пургу из окна за чашечкой какао.

«Если погода не позволяет (гулять. — Прим. ред.), — это все из-за того, что мы слегка поссорились со своей супругой (ее зовут Метелица. — Прим. ред.), — время можно и дома провести», — признался волшебник.

Тогда Дед Мороз советует смотреть всей семьей фильмы, приглашать домой гостей. А еще дома можно устроить:

Гастрономическое путешествие: попробовать приготовить традиционные зимние блюда других стран (например, французский пирог «Галет де Руа» или немецкие глинтвейн и штоллен); Создание семейной «Капсулы времени»: собрать в красивую коробку вещи, которые символизируют прошедший год: билеты в кино, чеки, распечатанные смешные переписки, фото, небольшие безделушки, спрятать капсулу до следующего Нового года. Когда вы откроете коробку, ее содержимое вызовет приятную ностальгию; Арома-мастерскую: купить основу (соевые свечи, нейтральные кремы, соль для ванн) и эфирные масла (хвоя, мандарин, корица, ваниль) и создать наборы персональных средств.

На что Дед Мороз не советует тратить новогодние праздники

Фото: 5-tv.ru

В новогодние праздники волшебник не рекомендует слишком часто выезжать в центр города.

«Там (в Москве. — Прим. ред.) очень много людей, не протолкнуться. Еще половина выходов из метро закрыта. Так что, как это сейчас модно говорить, навигация там затруднена», — считает Дед Мороз.

Зато в праздники достаточно времени на другие путешествия.

«Очень рекомендую съездить, например, знаете куда? В усадьбу Деда Мороза, в парк „Кузьминки“. И парк красивый», — пригласил в гости волшебник.

Каким хобби Дед Мороз уделяет время в новогодние каникулы

Фото: 5-tv.ru

После нескольких тяжелых рабочих часов Дед Мороз обязательно находит время на отдых. Лучшая перезагрузка для него — многочисленные хобби.

«Ну, зимой, вы знаете, наверное, люблю рисовать узоры на окнах самые разные — это прям страсть моя! А летом резьбой по дереву занимаюсь. И даже скажу по секрету, залезаю по ночам в людские холодильники, морозильники и занимаюсь резьбой там», — рассказал Дед Мороз.

График у главного волшебника страны самый лучший — сутки через 364 дня. Но даже при таких условиях Дед Мороз все равно занимается спортом и активничает каждый день. Например, утро у него начинается обязательно с зарядки.

«Люблю снежки, конечно, иногда даже со снеговичками играем. Они меня забрасывают снежками. Лыжи люблю, хороводы обожаю», — улыбнулся волшебник.

В наступившем году Дед Мороз настоятельно рекомендует взрослым не пренебрегать отдыхом.

«Конечно, все знают, что нужно работать, что нужно зарабатывать деньги. Это рутина, но отдыхать и развлекаться надо обязательно, чтобы голова перезагружалась, и ты смотрел на этот мир сияющими, волшебными детскими глазками», — подметил Дед Мороз.