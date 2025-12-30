Выстраданное счастье Светланы Феодуловой: ее убеждали бросить дочь, а она отказалась и усыновила еще пятерых

Певица Светлана Феодулова рассказала о новогодних традициях в своей большой семье. Чем домочадцы обычно занимаются в праздники? Как звезда оперной сцены справляется с ролью мамы восьмерых детей? Из-за чего врачи предлагали артистке отказаться от старшей дочери? И зачем девочку пытался похитить ее собственный отец? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У нас на елке всегда ангелочки сидят. Вообще, если вы обратили внимание, у нас везде ангелочки, и на столе, и везде. Вот так мы окружены ангелами… Вот еще у нас игрушечка интересная. Ее кто-то вязал из детишек, я не помню», — делится певица.

«Это я делал», — говорит один из сыновей.

В доме Светланы Феодуловой редко бывает тихо. Но сегодня суета особенная. Певица вместе с супругом Андреем и детьми вовсю готовятся к Новому году. Артистка вспоминает, что всегда с особым трепетом относилась к главному зимнему празднику. В детстве она даже придумывала спектакли, в которых каждому из близких отводила свою роль.

«Это было так весело, так здорово, так интересно. Особенно когда бабушка, помню, черепаха Тортилла. Все так смеялись. Когда папа вышел, он должен был смотреть в трубу, он был волшебником», — рассказывает звезда.

Традицию семейных представлений Светлана Феодулова перенесла и во взрослую жизнь. Но теперь в постановках принимают участие уже ее собственные дети, которых у певицы, между прочим, восемь.

«Когда за мной начали ухаживать мальчики и провожали меня домой, почему-то я в первый, это не свидание, но в первый же день сразу говорила: «Я хочу замуж, я хочу большую семью и минимум пять детей», — вспоминает артистка.

В итоге Феодулова осуществила свою мечту. Вот только путь к этому счастью оказался непростым. Когда знаменитость стала мамой в первый раз, ее уговаривали отказаться от новорожденной дочери.

«У меня была очень такая правильная, идеальная беременность. Все УЗИ, все скрининги — все было идеально. Меня даже назвали в женской консультации отличницей. Но тем не менее все равно после того, как она родилась, мне сообщили, к сожалению, не совсем тактично, очень грубо: „Ой, у вас вот даун родился, а вы знали?“. Для меня на самом деле тогда мир перевернулся вообще в жизни», — признается Феодулова.

Артистка вспоминает, какой ужас испытала в тот момент. Но не по причине диагноза, а из-за слов, которые молодая мама услышала от врачей.

«Вы певица, вы артистка, зачем вам это нужно? У вас вся жизнь сломается, у вас ничего не сложится. Это страшно пережить. Никогда бы никому не посоветовала пережить, когда приходят и убеждают отказаться от своего ребенка. Убеждают! Это неправильно. Никогда в жизни нельзя этого…» — подчеркивает знаменитость.

Светлана Феодулова утверждает: ей пришлось буквально выгонять этих людей из своей палаты. Она прижимала к себе крошку и обещала, что никогда ее не бросит.

«Помню, подошла к люльке и сказала: «Дорогая моя малышка, я все сделаю для того, чтобы ты просто была счастлива. Ничего не нужно тебе: ни в МГУ поступать… Я буду тебя любить всю жизнь», — делится артистка.

После выписки певица полностью посвятила себя дочери. Она искала для Сонечки лучших врачей, возила ее на реабилитации. Но вскоре Феодулову ждал новый удар — отношения с мужем начали сильно портиться. Артистка винит в этом свекровь, которая уговаривала сына перевезти семью за границу.

«Он изначально из другого государства, и там бизнес, который не облагается налогами, если ребенок с инвалидностью. Я была против и настояла на том, чтобы Соня была в России», — уточняет исполнительница.

По словам Светланы Феодуловой, мать супруга затаила на нее обиду и стала делать все, чтобы разрушить их семью.

«Она настроила очень своего сына против всякими доводами, вплоть до того, что она сделала якобы какой-то тест, который ДНК, что якобы это вообще не его ребенок. И он в это поверил. Хотя, в общем-то, пытались выкрасть, пытались увезти за границу, сделав ей фальшивые документы, сделав фальшивое гражданство. С этим всем были пойманы», — отмечает певица.

Самое страшное, что от разборок взрослых страдал ребенок. Артистка рассказала, как поведение отца едва не стоило маленькой Соне жизни.

«Это было в ресторане. На меня набросились два подельника, скрутили, Сонечку отобрали, и он ее лично сдерживал. Она расплакалась, очень сильно испугалась. У нее слабые сосуды, и ей категорически нельзя было стрессовать, потому что это могло вызвать инсульт. По ее сосудам, по ее состояниям. И когда он такое сделал, это был очень большой риск того, что она могла просто погибнуть от этого стресса», — говорит Светлана Феодулова.

В тот сложный период певицу очень поддержал ее концертный директор. Андрей Шлыков помогал как мог. Оба сами не заметили, как профессиональные отношения переросли в любовь. Пара обвенчалась. А после появились мечты о совместном малыше.

«Год у нас не получалось никого, и мы поехали вымаливать ребенка в Дивеево. Коротко расскажу: искупались в источнике и вернулись с Пантелеймоном», — делится певица.

Через год супруги решили снова посетить святые места, и снова были вознаграждены.

«Через две недели я говорю: „Андрей, я беременна“. А это было Рождество, мы Новый год отметили и Рождество. Такое рождественское чудо два года подряд случалось, поэтому Рождество в нашей семье на самом деле — особенный праздник», — заявляет артистка.

Во время беременности младшим сыном Светлана начала задуматься о том, что хочет помогать детям, которые остались без родителей. Оказалось, что эти мысли давно посещали и Андрея. Так семья артистки увеличилась еще на пять человек.

«Я звоню Андрею, показываю ему фотографии. Говорю: «Андрюш, есть семья, пятеро детей». Он говорит: «Да, замечательно». Я говорю: «Андрюш, ты знаешь, их сейчас будут делить. Нам предлагают из них выбрать кого-то одного, взять в семью». И он говорит: «Свет, ты же понимаешь, что мы заберем всех». Я говорю: «Да, Андрей, я тоже это в сердце почувствовала. Это наши дети», — вспоминает исполнительница.

Артистка не скрывает: поначалу было тяжело, но они с мужем ни разу не пожалели о своем решении. И теперь у Светланы Феодуловой есть то, о чем она так сильно мечтала в юности — большая, а главное, счастливая семья.