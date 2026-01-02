Футбол в мечтах, пельмени в тарелке: Иосиф Пригожин рассказал о попытках вернуть форму

Иосиф Пригожин мечтает сколотить футбольную команду из звезд

Иосиф Пригожин заявил: он мечтает сколотить футбольную команду из коллег по сцене. Правда, что в юности продюсер мог стать успешным вратарем или форвардом? Продолжает ли он тренировки? Удалось ли супругу Валерии сесть на шпагат? Кто из звезд мог бы составить ему компанию в турнире? И почему Алексей Чумаков боится выходить с ним на поле? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У меня нет конкретно какой-то команды, за которую я бы болел. И женский хороший футбол, любой спорт хорош», — отмечает продюсер.

Муж певицы Валерии недавно посетил спортивное мероприятие, где с нескрываемым восторгом следил за подрастающими чемпионами. Иосиф Пригожин признался, что в юности и сам тренировался.

Да так упорно, что мог бы запросто завоевывать медали и быть гордостью страны. Если бы, конечно, остался в спорте.

«В детстве у меня было два вида спорта, которыми я занимался. Это была вольная борьба, потому что в Дагестане все, кто рождается, сразу на вольную борьбу отдают. Четыре года я занимался вольной борьбой, даже был КМС (кандидат в мастера спорта. — Прим. ред.), а потом пошел футболом заниматься. И занимался на стадионе „Динамо“ Махачкала», — делится Пригожин.

Продюсер часто ностальгирует по былым временам и уже много раз говорил, что неплохо бы вернуть себе прежнюю спортивную форму. Но заново заняться борьбой он уже не рискнет. А вот гонять по полю мяч — с превеликим удовольствием.

«Я люблю красивый футбол, я люблю талантливых людей. Хочется (погонять мяч. — Прим. ред.), было бы с кем», — отмечает муж Валерии.

Но кто бы мог составить продюсеру компанию? В шоу-бизнесе увлекаются футболом многие. К примеру, актер Александр Петров имел все шансы стать известным нападающим. Этим видом спорта он занимался с девяти лет.

Но потом звезда кино получил серьезную травму, которая навсегда закрыла ему путь в Премьер-лигу. А недавно артист снялся в фильме, после которого понял, что уже не смог бы бегать по полю на протяжении полутора часов.

«Бегать пришлось очень-очень много. Это энергозатратная такая штука, плюс у тебя всегда включена голова. Ты не имеешь права расслабляться ни на секундочку, у тебя нет ни одного перерыва, вообще ничего нет. В выходной день единственное, что я делал, это просто лежал, спал и не говорил», — делится Петров.

Певец Алексей Чумаков когда-то тоже занимался спортом и даже записал свою старшую дочь на тхэквондо. Но с футболом исполнитель не дружит. Еще в 1996 году он принял участие в товарищеском поединке, после которого понял, что гонять мяч — это не его.

«Я давал в своей жизни один серьезный матч. Это было много лет назад. Играли поп-артисты с рокерами. И мы проиграли 1-0. Знаете почему? Потому что я забил в свои ворота. С тех пор я больше не играю в футбол», — объясняет певец.

Так если не Чумаков, то, может, Анастасия Волочкова выйдет на поле с Пригожиным? Балерина является большой поклонницей футбола. Она дружит со многими известными спортсменами.

Недавно даже пригласила полузащитника Александра Мостового на роль в ее клипе. А этим летом танцовщица и сама надела форму. Артистка вышла на поле под номером десять, сделала с командой разминку и даже попыталась забить эпичный гол.

«Сказал сейчас вратарь, что это был самый медийный удар», — делится балерина.

Однако для игры одной красивой формы недостаточно. И хотя Волочкова в выдержке и силе не уступит профессиональным спортсменам, устроить поединок с Пригожиным ей не позволят больные суставы.

«Просто я же не рассказываю вам, через какую боль я танцую, через какие мытарства, через какие нарушения в этих составах», — уточняет Волочкова.

Словом, судя по всему, муж Валерии прав: собрать команду футболистов из коллег непросто. Хотя Пригожин признается, что пока и сам не в лучшей форме. Не так давно продюсер активно занимался спортом: делал наклоны и растяжку, укреплял мышцы таза, каждый день потел на беговой дорожке. И даже поспорил с тренером, что сядет на шпагат. На кон поставил внушительную сумму.

«Самир, хочешь заработать миллион?» — спрашивает Пригожин.

«Конечно, хочу», — отвечает тренер.

«Если ты посадишь меня на шпагат, я тебе дам миллион», — заявляет муж Валерии.

За него болели все: и подписчики, и любимая супруга. Да только из затеи ничего не вышло.

«Не ходите на тренировки? Да нет, у девушки, которая должна была со мной шпагатом заниматься, у нее нет времени. Нет, она не кинула, просто не смогла», — говорит продюсер.

Следом за тренировками осталась в прошлом и диета. Иосиф Пригожин снова налегает на любимые блюда: пельмени, выпечку, картофель. Он признался, что уже успел набрать пять лишних килограммов.

«Обильное (питание. — Прим. ред.). Да, все у нас присутствует. И картошка», — рассказывает Пригожин.

Продюсер уверяет: у него сейчас нет ни времени, ни сил приводить себя в порядок. Но мечты о футбольных баталиях все-таки его не покидают.

Возможно, ради этой цели мужчина вновь возьмется за себя. Конечно, если убедит хоть кого-то из коллег принять участие в любительском турнире.