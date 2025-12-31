Посуда-убийца: как привычные тарелки и сковородки могут покалечить и отравить

Кружки взрываются прямо в руках! Какая посуда может покалечить? Антипригарное покрытие — что скрывается под ним? Радиоактивные стаканы — новый тренд или забытый шик? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Вред стеклянных кружек с двойными стенками

Модный тренд, который обернулся множественными травмами, — стеклянные кружки с двойными стенками, между которыми находится воздушная прослойка.

Если сначала налить в нее горячий чай, а потом помыть в холодной воде — из-за резких перепадов температур она может просто взорваться.

Взрывы кружек в руке — это крайность. Намного чаще посуда вредит организму медленно. Каждый раз, когда человек наливает горячий суп в тарелку, разогревает обед в пластиковом контейнере или готовит в своей любимой сковороде, есть риск запустить опасную химическую реакцию.

«Речь идет всегда о долгом, многолетнем процессе поступления определенных вредных веществ с пищей в организм, во внутренние органы, накоплении их и спустя какое-то время — развитии патологических процессов», — говорит онколог Денис Романов.

Антипригарное покрытие: мифы и реальность

Расскажем о сковороде с антипригарным покрытием. Оно, с одной стороны, очень удобное в использовании, с другой — обросло множеством слухов, вплоть до обвинений в канцерогенности.

Самое популярное антипригарное покрытие — это политетрафторэтилен, он же фторополимер. Уникальный синтетический материал, известный своей химической и термостойкостью, что делает его идеальным для покрытия сковородок.

Но действительно ли он так опасен, как говорят?

«Он выделяет опасные вещества только когда начинает деструктировать. А это возникает при температурах выше 400 градусов. Ну, до такой температуры у нас в быту мало что нагревается», — объясняет ведущий научный сотрудник научной лаборатории РЭУ имени Г. В. Плеханова Анатолий Ольхов.

Но почему тогда нельзя готовить в посуде с поврежденным покрытием?

«Этот полимер достаточно, он вообще биоинертный, ни с чем не взаимодействует. А вот то, что под ним скрывается, — вот металл сковородки, скажем, еще там, возможно, грунтовки, которые наносятся иногда для обработки поверхности, чтобы фторопластовое покрытие лучше держалось, — они могут представлять некоторую опасность», — дополняет он.

Какой посудой не надо пользовать

Так какими же предметами посуды однозначно не стоит пользоваться? Вместе с химиком Кириллом Ивановым «Страна советов» проверила детскую и алюминиевую посуду на токсичность, выделение вредных веществ и тяжелых металлов.

«Вот мы сейчас возьмем тарелочку, погрузим ее в микроволновку и начнем нагревать», — поясняет химик Кирилл Иванов.

Настало время узнать результат нашего эксперимента. Напомним, сначала мы отправили в микроволновку детскую посуду.

«Обратите внимание, что наша тарелочка почернела, вот, видите, и внутри, и снаружи, и от нее очень плохо пахнет. Скорее всего, выделяется аммиак», — комментирует эксперт.

Материал этой тарелки — один из самых популярных среди детской посуды — меламин. Разогревать еду в ней категорически нельзя: при нагревании выделяются меламин и формальдегид — вещества, которые при попадании в большом количестве в организм поражают почки, печень и нервную систему.

Но проблема в том, что токсичный меламин часто маскируется под безобидную керамику. Без четкой маркировки отличить их почти невозможно. Как же распознать подделку?

Меламиновую посуду можно отличить от керамической прежде всего по весу — меламиновая легче — и по звуку: у меламиновой он звонкий при постукивании, а у настоящей керамики — глухой.

Алюминиевая посуда — в группе риска

Но на кухне есть и другая «группа риска» — алюминиевая посуда. Она занимает второе место в опасном рейтинге, так как металл может накапливаться в организме. А особенно активно он «выделяется» при контакте с кислотой или щелочью.

«Щелочь реагирует с алюминием, и выделяется газ. При этом еще образуются соли, которые нежелательно, чтобы попадали в ваш организм. Несмотря на то, что в этой чашечке мы не увидели реакции, это не значит, что ее там не будет вовсе. Если вдруг вы начнете нагревать — я вам очень этого не рекомендую, умоляю вас, пожалуйста, никогда не нагревайте концентрированный уксус на открытом огне, пахнуть будет очень неприятно, — то вполне может начаться реакция», — говорит химик.

Именно поэтому в алюминиевой посуде не рекомендуется готовить кислые щи, кисель или тушить овощи. И уж точно нельзя ее чистить абразивами и агрессивной химией. Безопасная альтернатива — алюминий с анодированным или другим прочным покрытием.

С тарелками разобрались — а что же делать с, казалось бы, безобидными семейными реликвиями? Например, хрустальным сервизом, в котором есть тяжелый металл?

«Свинец содержится в хрустале в виде оксида, который практически ни в чем не растворим, поэтому принимать пищу или употреблять напитки из хрустального стекла совершенно безопасно», — рассказывает доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

А ведь есть еще и урановые бокалы, которые загадочно светятся в темноте.

«Если на посуде есть какие-то царапины, сколы, то, конечно, какие-то микрочастицы уранового стекла в организм попасть могут. Это будет более опасно для здоровья, поскольку альфа-излучение будет воздействовать на ткань человека», — добавляет он.

Пить из него, особенно если есть сколы, — значит добровольно облучать себя радиацией.

Чтобы не подвергать себя опасности во время приготовления пищи, надо тщательно выбирать материалы, из которых посуда сделана. Следить за ее состоянием и не нарушать правила эксплуатации.

Не стоит и гнаться за сомнительными трендами, а со сколотой и поврежденной утварью лучше сразу же расставаться.