Стафилококк на праздничном столе: чем опасен магазинный холодец

Какое блюдо на новогоднем столе самое опасное? Деликатес или гастрономическое извращение: проверим, понравится ли мясное желе иностранцам?

Результаты пугают: проверка магазинного холодца на качество

Накануне Нового года эксперты Роскачества исследовали 15 образцов готового холодца. Закуску от разных производителей оценивали по 211 параметрам. Результаты пугают.

«В трех мы обнаружили условно-патогенную бактерию группы кишечной палочки. И еще в одной мы обнаружили стафилококк и сульфид-редуцирующие клостридии еще в одной торговой марке», — рассказывает эксперт Роскачества Наталья Филатова.

Претензии у экспертов оказались как к недорогим маркам холодца, так и к премиум-продукции. Мяса не хватает практически во всех образцах.

«Если производитель указывает на этикетке, что это мясной холодец, соответственно, бульона должно быть не более 40%. И вот в пяти случаях мы увидели, что бульона было гораздо больше — до 75%», — объясняет специалист.

Кулинарный тест: реакция иностранцев на холодец

Студенты из Китая, Вьетнама и Уганды пробуют мясное желе.

«Это очень вкусно. Мясо очень нежное и бульон очень вкусный», — делится студентка из Вьетнама Чан Хоанг Ань.

Студентку из Вьетнама, в отличие от многих иностранцев, русский холодец не шокировал.

«Во Вьетнаме есть очень похожее блюдо, которое называется хит-донг. По-русски это холодное мясо», — говорит она.

Китаец Ли Цзечжэн в своей оценке необычной для него закуски был более сдержан. Но съел почти всю порцию.

«Это очень вкусно», — заключает он.

Самая неожиданная реакция после дегустации холодца оказалась у студента из Уганды.

«Я думаю, что вот это с бананом будет очень красиво», — комментирует студент из Уганды Герман Киситу.

Популярен холодец и в Японии — в одном из ресторанов Токио делают премиальную версию закуски. Выглядит это все как произведение искусства.

Какой холодец в магазине не стоит покупать

«Страна советов» решила приобрести в супермаркете три вида готового холодца, а потом отдала образцы на экспертизу и выяснила, какой из них можно поставить на праздничный стол.

Оказалось, что только один из образцов безопасен. В двух других — превышение микробного числа и все тот же стафилококк.

«Стафилококк ауреус вырабатывает энтеротоксины, которые весьма термостабильны и выдерживают широкий температурный диапазон», — рассказывает ведущий научный сотрудник отдела научного планирования и НИР ФГБУ «ВГНКИ» Ольга Иванова.

Правда, эксперты пояснили, что доставили образцы из магазина мы с нарушением ГОСТа к отбору проб и транспортировке. Но ведь и обычный покупатель несет холодец домой без всяких контейнеров.

Рецепт домашнего холодца

Самый безопасный способ порадовать гостей традиционной новогодней закуской — приготовить ее дома. Любимое народное блюдо, постоянный участник ТОП-3 закусок праздничного стола — холодец, но не обычный, а из говяжьих хвостов с хреном и сливками.

Отыскать говяжий хвост легче всего на рынке. Главное — выбрать свежий.

«Видите немножко желтоватый жир — значит, хвост хранился очень долго и жир уже прогорклый», — указывает шеф-повар Михаил Колтыгин.

Главный секрет этого рецепта — все ингредиенты перед тем, как варить, нужно обжарить.

«Мы обжарим все вместе, овощи добавим тоже подпечем», — указывает кулинар.

Морковь и лук надо нарезать крупно, чтобы они не разварились. После обжарки отправить мясо с овощами в кастрюлю, залить водой и оставить вариться на два–три часа.

Пока варится мясо, следует приготовить для холодца заправку, которая точно удивит всех гостей.

И самое необычное — превратить ингредиенты в воздушную смесь.

Когда мясо сварилось, ему надо остыть, затем его требуется разложить руками в силиконовые формы. Сверху залить бульоном и поставить в холодильник. Ему понадобится около двух часов до полного застывания, отмечает повар.

Важно помнить, что даже домашний холодец лучше есть свежим. Срок его хранения — не более трех суток. Любой дополнительный ингредиент — морковь, петрушка или чеснок — сокращает срок употребления продукта до 36 часов.