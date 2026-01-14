«Ушел в запой на две недели»: что стало с актерами, которые решились сняться в фильме «Груз 200»

Фильм Алексея Балабанова «Груз 200» стал важной вехой в российском кинематографе. Однако ее мрачные сцены и жестокость делают ее трудной для повторного просмотра. Для актеров, оказавшихся по эту сторону экрана, участие в проекте стало переломным моментом: для одних — трагическим, для других — судьбоносным.

«Груз 200» не стал коммерчески успешным, но со временем превратился в одну из самых обсуждаемых картин в истории российского кино.

Судьбы актеров, принявших участие в этом проекте, сложились по-разному, однако для каждого из них фильм Балабанова стал точкой, после которой уже невозможно было остаться прежним.

Картина, от которой открещивались

Еще до начала съемок вокруг «Груза 200» сложилась тревожная репутация. Сценарий казался настолько тяжелым, что актеры, которым Балабанов предлагал ключевые роли, один за другим отказывались от предложений. Евгений Миронов не захотел сыграть Журова, Сергей Маковецкий и Кирилл Пирогов также не решились на участие, сочтя материал слишком гнетущим.

Ультранасилие и сверхлюбовь: как снимали самый трешовый фильм Балабанова «Груз 200»

После выхода фильма ситуация не улучшилась. Кинотеатры неохотно брали картину в прокат, фестиваль «Кинотавр» оставил ее без наград. Несмотря на это, Балабанов был уверен: время расставит все по местам, а зритель рано или поздно увидит в фильме диагноз эпохи.

Алексей Полуян — милиционер-маньяк Журов

Кадр из к/ф «Груз 200» реж. Алексей Балабанов, 2007 г.; Кадр из к/ф «Морфий» реж. Алексей Балабанов, 2008 г.

Главную и самую пугающую роль — милиционера Журова — Балабанов доверил Алексею Полуяну. Актер не имел профессионального образования, много снимался в эпизодах и жил непростой жизнью, но обладал редкой способностью буквально существовать в кадре. Режиссер осознанно шел на риск, понимая, что именно Полуян способен сыграть это чудовище.

Работа над фильмом далась актеру крайне тяжело. Съемки совпали с серьезными проблемами со здоровьем, а сцены насилия оказались для него эмоционально разрушительными.

«Я после того, как ''Груз 200'' в первый раз посмотрел, ушел в запой на две недели. <….> С Балабановым мне очень тяжело было работать. Съемки заканчиваются, а ты не знаешь, хорошо сыграл или нет — Балабанов никогда не скажет. Он хотел, чтобы я играл без эмоций, только глазами. Оказалось, он меня на роль еще и за глаза взял, потому что у меня взгляд сумасшедший», — признавался актер позже.

Спустя три года после премьеры «Груза 200» Алексей Полуян умер от осложнений панкреатита. Ему было 44 года.

Агния Кузнецова — Анжелика Набоева

Кадр из к/ф «Груз 200» реж. Алексей Балабанов, 2007 г.; Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Для Агнии Кузнецовой участие в фильме стало исполнением детской мечты. Еще подростком она решила, что однажды обязательно снимется у Балабанова, и, получив сценарий на четвертом курсе театрального училища, согласилась без колебаний.

Актриса позже подчеркивала, что фильм пугает не откровенностью сцен, а атмосферой распада и ужаса.

«Энергетика у фильма тяжелая, он пугает людей, Алексей мощно показал атмосферу распада человеческой души, но в фильме нет ни откровенно сексуальных сцен, ни крови. Есть аура ужаса. Я знаю, что актеры отказывались играть роль маньяка, я играла жертву. Алексей Балабанов гений, как можно отказаться от работы с ним?» — рассказывала артистка в одном из интервью.

Несмотря на провал картины в прокате, роль Анжелики принесла Кузнецовой известность. Однако съемки стали переломным моментом и в личной жизни: отношения с Леонидом Бичевиным, которого она сама рекомендовала на роль красавчика-Валеры, распались. Позже актриса признавалась, что переживала расставание крайне тяжело.

Со временем Кузнецова нашла личное счастье: она вышла замуж за танцора Максима Петрова, и в 2019 году у пары родился сын Андрон.

Алексей Серебряков — самогонщик Алексей Белов

Кадр из к/ф «Груз 200» реж. Алексей Балабанов, 2007 г.; Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алексей Серебряков не рассматривал возможность отказа от роли самогонщика Белова. К моменту съемок в «Грузе 200» он уже был известным актером, но понимал, что работа у Балабанова — это профессиональный вызов.

О сценарии фильма Серебряков говорил откровенно.

«Балабанов — человек талантливый, и я понимал, что это будет талантливое упырское кино. А главное, к тому моменту, как Балабанов мне позвонил, ему уже отказали Маковецкий с Мироновым. Я не счел возможным сказать «нет», — отмечал Серебряков.

Позже актер с семьей переехал в Канаду, а затем вернулся в Россию, продолжив работу в кино и театре. Его личная жизнь сложилась счастливо: с женой Марией он вместе более 30 лет, супруги воспитывают троих детей, включая приемных.

Правда, с Марией они познакомились еще задолго до женитьбы. Они вместе выступали в ансамбле Игоря Моисеева, тогда девушка и решила эмигрировать за границу, чтобы работать по контракту. Там она нашла себе мужа и родила от него дочь.

Вернувшись спустя десять лет в Россию, она встретила Алексея и вспомнила былые чувства — у них закрутился роман. Из-за Серебрякова она развелась с канадцем, забрала дочь и стала строить семейную жизнь с российским актером.

Юрий Степанов — полковник Михаил Казаков

Кадр из к/ф «Груз 200» реж. Алексей Балабанов, 2007 г.; Рюмин Александр/ITAR-TASS

Юрий Степанов сыграл в фильме полковника Михаила Казакова — одну из второстепенных, но запоминающихся ролей. Балабанов высоко ценил его талант и часто приглашал в свои проекты. Однако спустя три года после выхода «Груза 200» актер погиб в автомобильной аварии.

Степанов возвращался домой после спектакля, когда в машину, в которую он сел, на высокой скорости врезался другой автомобиль. Удар пришелся именно на то место, где сидел актер. У него остались жена и трое детей, младший из которых родился уже после гибели отца.

Наталья Акимова — жена Алексея Антонина

Кадр из к/ф «Груз 200» реж. Алексей Балабанов, 2007 г.; Сергей Бобылев/ТАСС

В сюжете картины именно жена Белова вершит окончательное правосудие над капитаном Журовым. На эту роль была приглашена Наталья Акимова, к моменту съемок уже обладавшая серьезным послужным списком, включавшим картины «Пространство для маневра» и «Двое под дождем».

Творческий путь актрисы начался в Ленинграде. Ее личная жизнь также сложилась в кругу питерской интеллигенции: первым супругом стал актер Андрей Краско, а позже, после развода, ее избранником на долгие годы оказался Игорь Скляр.

После «Груза 200» Акимова не так часто появляется на экране. Одна из недавних работ — участие в сериале «Катя-Катя» (2022).

Валентина Андрюкова — мать Журова

Кадр из к/ф «Груз 200» реж. Алексей Балабанов, 2007 г.

Роль матери главного антигероя исполнила непрофессиональная актриса Валентина Андрюкова. До этого Балабанов знал ее лишь как владелицу квартиры, которую она предоставляла для нужд киногруппы.

Ее исполнение роли немощной женщины, живущей рядом с чудовищем-сыном, было настолько естественным и искренним, что сцены в коммунальной квартире выглядели невероятно правдоподобно. К сожалению, актрисы не стало в 2015 году.

Алена Фалалеева — дочка полковника Лиза

Кадр из к/ф «Груз 200» реж. Алексей Балабанов, 2007 г.; Persona Stars/053

Единственный по-настоящему светлый персонаж в мрачной вселенной фильма — дочь полковника Лиза. Ее здравомыслие и отказ от рискованных развлечений в итоге спасают ей жизнь.

Исполнительница роли, Алена Фалалеева, выбрала актерскую стезю вопреки первоначальным планам стать бухгалтером. Сегодня она служит в Центральном театре Российской армии, где в начале карьеры ей посчастливилось выходить на сцену вместе с Владимиром Зельдиным.

Актриса замужем за коллегой Максимом Данилюком, воспитывает двоих детей и продолжает работу в кино и дубляже.

Александр Мосин — сержант

Кадр из к/ф «Груз 200» реж. Алексей Балабанов, 2007 г.; Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Александр Мосин, сыгравший беспринципного помощника Журова, в жизни — давний друг режиссера. Их знакомство произошло на съемках «Мне не больно», куда Мосин, бывший десантник, пришел как консультант.

Балабанов доверял ему и в рабочих, и в бытовых вопросах. Со временем Мосин стал полноценным актером его команды. Он имеет спортивное прошлое, занимался единоборствами, а сейчас продолжает сниматься, в 2024 году появился в картине «Кончится лето».

Александр Баширов — алкоголик

Кадр из к/ф «Груз 200» реж. Алексей Балабанов, 2007 г.; Максим Богодвид/РИА Новости

Александр Баширов с его узнаваемой манерой игры оказался идеальным типажом для авторского кино Балабанова. Сегодня актер и режиссер, несмотря на солидный возраст, полон творческих сил, живет в Петербурге, но часто работает в Москве.

Он состоит в браке с певицей Инной Волковой (группа «Колибри»), которая родила ему дочь. Помимо актерской работы, Баширов занимается общественной работой, оказывая поддержку жителям новых территорий.

В 2023–2024 годах он снялся в проектах «Король и Шут» и «Небриллиантовая рука», а на 2026 год запланирован выход сериала «ОПГ» с его участием.

Леонид Громов — Артем Казаков

Кадр из к/ф «Груз 200» реж. Алексей Балабанов, 2007 г.; Владимир Федоренко/РИА Новости

Прорывом в карьере Леонида Громова стала главная роль в сериале «Линии судьбы» (2003). В балабановской картине он предстал в образе циничного профессора, чей путь от атеизма к вере становится одной из символичных деталей фильма.

Любопытно, что его герой на экране говорит голосом Сергея Маковецкого, который первоначально должен был играть эту роль сам.

В его фильмографии из последних значатся две новые работы — «Группа крови» и «Плевако».

Леонид Бичевин — Валера

Кадр из к/ф «Груз 200» реж. Алексей Балабанов, 2007 г.; ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Герой актера, бросивший девушку в трудную минуту, олицетворяет малодушие в фильме. Во время съемок актер интересовался у режиссера, испытал бы его герой хоть каплю раскаяния, узнав о судьбе Анжелики. Балабанов был категоричен: «Нет». Для Бичевина эта роль стала первой работой такого масштаба.

С тех пор он востребован, сыграв, среди прочего, в «Морфии», «Содержанках» и «Союзе спасения». В 2025 году его можно было видеть на сцене в «Маскараде». Актер женат на коллеге Марии Бердинских, они воспитывают двух сыновей.