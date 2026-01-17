«Лиля навсегда»: как за 23 года изменились актеры фильма и где они сейчас

Полнометражный фильм о брошенной на произвол судьбы 16-летней девочке сняли в 2002 году и пустили в российский прокат год спустя. В «Лиле навсегда» шведский режиссер Лукас Мудиссон показал изнанку тяжелой жизни подростка в маленьком бедном городке в бывшей советской республике.

Среди заслуг кино — четыре премии «Золотой жук» и сразу несколько престижных номинаций, в том числе для актеров. Как дались съемки мрачной истории юным и неопытным артистам? И как в целом сложились судьбы сыгравших в «Лиле навсегда» актеров за эти 23 года — читайте в материале 5-tv.ru.

На разных языках: актеры не понимали режиссера и выдумывали реплики

Кадр из к/ф «Лиля навсегда» реж. Лукас Мудиссон, 2002 г.

Происходящее в фильме — это не авторская выдумка. Сценарий основан на истории девушки по имени Дангуоле Расалайте. Мудиссон ориентировался на ее прощальные письма.

Кстати, первоначальный сценарий режиссер писал на шведском, и уже потом его переводили — сам он русского языка не знал. В ранней версии повествования присутствовало значительное количество христианской символики — образы Иисуса Христа должны были сопровождать главную героиню на протяжении всей истории.

В процессе отбора юных актеров просмотрели около тысячи кандидатов. На пробах подросткам нужно было изобразить разные жизненные ситуации. Например, они должны были убедить родителей отпустить их погулять, несмотря на невыполненные уроки.

Чтобы создать атмосферу постсоветской безнадежности, выбрали локации в Эстонии: город Палдиски и районы Таллина Копли и Ласнамяэ. Швейцарские сцены снимались в Мальме, а кульминационный прыжок главной героини с моста был запечатлен в районе Эриксфальт.

Съемки длились около 40 дней. Лукас Мудиссон, не знавший русского языка, общался с российскими актерами через переводчиков. Одной из них была шведская актриса Александра Дальстрем. Если интонация или подача реплики казались режиссеру недостаточно естественными, он давал артистам свободу для импровизации, отступая от готового текста сценария.

Оксана Акиньшина после роли Лили

Кадр из к/ф «Лиля навсегда» реж. Лукас Мудиссон, 2002 г.; Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Исполнила роль 16-летней Лили уроженка Петербурга Оксана Акиньшина. По признанию самого Мудиссона, внешность девочки не соответствовала его первоначальному замыслу, но в итоге предложенный самой Оксаной образ понравился ему даже больше.

К моменту съемок Акиньшина уже была известна по фильму 2001 года «Сестры». Тогда ей было только 13 лет, особых планов на карьеру актрисы она не возлагала. А вот уже драма Мудиссона изменила приоритеты девочки.

Картина «Лиля навсегда» принесла ей международное признание, за главную роль в ней Акиньшина она была отмечена на шведской кинопремии «Золотой жук» как лучшая актриса, стала звездой в России и не только. Ее карьера пошла в гору, правда, при этом так и не дав ей получить профессиональное актерское образование.

Личная жизнь актрисы всегда привлекала не меньше внимания, чем ее роли. Еще со школьных лет ее связывали длительные отношения с музыкантом Сергеем Шнуровым, позже она вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Литвинова, от которого в 2009 году родила сына Филиппа.

Также Акиньшина была в браке и с кинопродюсером Арчилом Геловани. От него она родила двоих детей — в 2013-м — Константина и в 2017-м — Эмми. Семья даже переехала в Швейцарию, однако и этот брак распался.

Сейчас Акиньшина продолжает активно сниматься. Интересно, что последние годы актриса в основном появляется в позитивных и легких кинокартинах. Так, в 2025 году она снималась в комедии «Семейный призрак» и фэнтези «Сказочные выходные».

Артем Богучарский после роли друга Лили — Володи

Кадр из к/ф «Лиля навсегда» реж. Лукас Мудиссон, 2002 г.; Instagram*/ihells

Роль Володи, наивного и преданного 11-летнего друга Лили, исполнил Артем Богучарский. Ему самому тогда было всего на год больше.

Работу Богучарского высоко оценили критики: начинающий актер получил номинацию на премию Европейской киноакадемии в категории «Лучшая мужская роль».

Став старше, он окончил музыкальное училище имени Гнесиных по классу кларнета, а затем — Высшее театральное училище имени Щепкина.

После успеха в картине Мудиссона Богучарский долгое время продолжал сниматься. Он попал в актерский состав нескольких российских сериалов, включая «Папины дочки» и «Ранетки». Последней его заметной киноработой на сегодняшний день считается участие в сериале «Динозавр» в 2017 году.

В итоге он не отказался от актерской карьеры, но выбор сделал в пользу театра.

С 2009 года Богучарский входит в состав труппы «Гласа» и работает в московском «Электротеатре Станиславского». Однако актер выходил и на сцены Центра имени В. С. Мейерхольда, театров имени Вахтангова и Моссовета.

Поклонники надеются на его возвращение в большое кино, однако в ближайшее время премьер с его участием не анонсировано.

Любовь Агапова после роли матери Лили

Кадр из к/ф «Лиля навсегда» реж. Лукас Мудиссон, 2002 г.

Мать Лили, бросившую дочь ради новой жизни в США, сыграла Любовь Агапова. Эта роль принесла ей мгновенную узнаваемость, однако с карьерой в кинематографе так и не задалась. В ее фильмографии значится лишь еще одна работа — короткометражка «Олег».

Актриса нашла свое призвание на театральной сцене. Согласно последним данным, она живет в Таллинне и выступает на сцене театра. За вклад в культуру в 2020 году еще на тот момент президент Эстонии Керсти Кальюлайд представила Агапову к государственной награде.

О своей личной жизни 69-летняя актриса рассказывает неохотно. Известно, что у нее есть дочь Ольга, которая также живет в эстонской столице и работает в музее.

Павел Пономарев после роли соблазнителя Андрея

Кадр из к/ф «Лиля навсегда» реж. Лукас Мудиссон, 2002 г.; Facebook*/viabaltika

Образ Андрея, того самого парня, который обманом заманил Лилю в сексуальное рабство, воплотил на экране Павел Пономарев.

Режиссер Лукас Мудиссон изначально искал на эту роль харизматичного красавца, способного сыграть мнимого спасителя. Петербуржец справился с задачей, но звездная карьера в кино после этого не последовала. Он снялся всего в двух картинах — «Андрюша» и «Каникулы».

Творческая натура Пономарева нашла выход в других сферах. Он переехал в Эстонию и посвятил себя музыке. Некоторое время он был солистом эстонской рокабилли-группы Wild Ones, а позже присоединился к кавер-группе «Виа-Балтика». Кроме того, он нашел себя в работе за кадром и занимается монтажом.

Павел Пономарев тщательно оберегает свою частную жизнь, поэтому информация о его семейном положении в открытых источниках отсутствует.

