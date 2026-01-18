Продюсер Яна Рудковская называет первую встречу с фигуристом Евгением Плющенко сказочной, а сам спортсмен описывает зарождение чувств к ней как удар молнии.

Они вместе уже почти два десятка лет. Счастливы, растят двух общих детей и задумываются о третьем. Как знакомство с мужем кардинально изменило бизнес-леди и о каком поступке в отношениях до сих пор жалеет фигурист — в материале 5-tv.ru.

«В омут с головой»: первая встреча Плющенко и Рудковской

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Начало 2007 года. Все разговоры российской спортивной элиты велись вокруг подготовки заявки Сочи на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года.

До утверждения оставались считанные месяцы, а ситуация выглядела примерно так: олимпийский комитет от идеи не был в восторге, поскольку Сочи — город с теплым климатом, да и к тому же инфраструктура на тот момент не была готова.

Российские звезды продвигали Сочи-2014 на мероприятиях по всему миру. На одном из них — фестивале «Русская зима» в Лондоне — и пересеклись Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Фигурист представлял как раз сочинскую олимпийскую заявку — планировался открывающий номер на льду под популярную композицию певца Димы Билана. Собственно, как продюсер вокалиста в Лондоне и оказалась Рудковская.

«Я увидел это красивое лицо, прекрасную фигуру, красивые глаза с каким-то куражом. Посмотрел со стороны: красивая женщина. Я холост, чертовски привлекательный, так что же нам ждать? И пошел в атаку», — передает слова Плющенко РИА Новости.

Рудковская уже была о нем наслышана. Она видела его выступление еще во время Олимпиады в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. Продюсера спортсмен поразил по многим параметрам.

«Говорила маме: посмотри, какой он худенький, какой грациозный… И как интересно, что у него такой большой нос. Как же, говорю, он целуется?!» — улыбнулась она.

Тогда у каждого из них в личной жизни все было непросто. У Рудковской тянулся судебный процесс с бывшим мужем Виктором Батуриным за право опеки над детьми. Плющенко разводился со светской львицей Марией Ермак и тоже отстаивал возможность видеться с сыном.

«В Женю влюбилась сразу, это единственный раз, когда я нырнула в чувства, в тот самый омут, с головой. Мне было 32 года, но до встречи с Женей я не знала, что бывает любовь с первого взгляда, я вообще, как оказалось, не знала, что такое любовь», — рассказывала Рудковская журналу HELLO!

«Любовь с первого взгляда»: начало отношений Плющенко и Рудковской

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Вильф

С того момента всегда собранная и серьезная бизнес-вумен перестала все контролировать и анализировать.

«История с Женей сказочная такая была! У меня была любовь с первого взгляда. У нас в первый же день все случилось. До этого в моей жизни никогда не было такого» — вспоминала позже Рудковская в беседе с Тиной Канделаки, передает РИА Новости.

Чувства развивались стремительно. И продюсер, и спортсмен с каждым днем все больше убеждались, что должны быть вместе — действительно сказочная история, если бы на ее фоне не звучали возмущения со стороны родственников.

«Моя семья не принимала Женю вплоть до нашей свадьбы. Они считали, что это не может быть серьезно. Логика простая и понятная: ты старше его на семь лет, он расстался с предыдущей женой, там маленький ребенок, и ты со своими проблемами, с двумя детьми. Зачем ты ему нужна, у него же бесконечно шоу по всему миру», — цитирует Рудковскую HELLO!

«Мне не хватало ее»: расставание Плющенко и Рудковской

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Продюсер долго и монотонно убеждала близких, что ее новый роман — не мимолетное увлечение и не временное явление. Точно также о глубине вспыхнувших чувств спорил с друзьями Плющенко.

Но он к этому моменту уже все решил.

«Как будто удар молнии прохлестнул по всему телу, и я уже понял, что это мое. Что это моя собственность, что это моя женщина, и я не должен ее отдавать», — описывал свои эмоции Плющенко.

Плющенко сделал предложение почти сразу, но получил отказ. Причиной стал незавершенный судебный процесс Рудковской.

Брак отложили, но давление и осуждение окружения в этот период только возрастало, влюбленные начали срываться друг на друга. В какой-то момент Плющенко не выдержал и исчез, прервав общение на несколько месяцев.

«Но потом я понял, что делаю глупейшую ошибку. Внутри что-то горело, я переживал, мне не хватало ее», — говорил фигурист.

Яна Рудковская этот момент их общей истории принимает как адекватную реакцию двух усталых, измученных неприятием и проблемами людей.

«Я не знаю, как мы все это пережили тогда — наши страхи, что ничего не получится, постоянный стресс, в котором я жила из-за борьбы с бывшим мужем за детей… Мы прошли этот путь становления отношений, прошли вместе», — подчеркивала она в интервью HELLO!

Любовь, в которую никто не верил: свадьба Плющенко и Рудковской

Persona Stars/044

В сентябре 2009 года Яна Рудковская и Евгений Плющенко расписались. Пышное празднование прошло в Барвихе. Среди десятка приглашенных гостей были Филипп Киркоров, Дима Билан, Тина Канделаки и многие другие. С тех пор прошло 19 лет, и они продолжают жить душа в душу.

«19 лет назад в Лондоне на Трафальгарской площади в рамках фестиваля „Русская зима“ мы встретились. Евгений представлял заявку на проведение Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, а я была с Димой Биланом, который был хедлайнером фестиваля в Лондоне. На следующий год Дима выиграет Евровидение 2008 в Белграде, а Женя катался в его номере на маленьком пластиковом льду. Этот номер до сих пор никто не смог повторить. Параллельная реальность сейчас, которая превратилась в большую историю любви и семейной жизни, в которую долгое время никто не верил», — отметила Рудковская. Их отношения не съедает быт — все как в первую встречу, словно в сказке.

«С Женей я не лидер, я его жена. Если вижу, что ему тяжело, к нему в душу лезть не стану. Он меня вообще не увидит: я, как в норку, — в другую комнату, и, пока он сам меня не позовет, с разговорами подходить не буду. Я никогда ему не перечу, не раздражаю ничем. Понимаю, насколько огромная ответственность на нем. Если в хоккее, футболе ты можешь отдать шайбу или мяч другому и тебя спасет от неудачи кто-нибудь из команды, то в его случае ты один в поле воин. Выходишь и катаешься. Спортсмены — это особые люди. А таких, как Женя, и среди лучших спортсменов немного», — рассказывала бизнес-леди HELLO!

В 2013 году семья пополнилась — родился сын Александр или Гном Гномыч, как его зовут дома родители. Мальчика с ранних лет поставили на коньки. Саша пошел по стопам отца и под его руководством уже показывает серьезные результаты. В 2020 году у пары появился второй сын — Арсений, который также осваивает фигурное катание.

В 2017 году, спустя восемь лет официального брака, пара обвенчалась, подчеркнув глубину своих отношений.

«Мы уже идем за дочкой»: планы Плющенко и Рудковской

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Их союз оказался плодотворным не только в личном, но и в профессиональном плане. Вместе они реализуют масштабные проекты: создали академию фигурного катания, уже много лет организуют популярные ледовые шоу, где выступают как признанные чемпионы, так и юные дарования.

Однако и плодотворный график не помеха для двух влюбленных сердец. Супруги, воспитывающие двоих общих сыновей, мечтают о дочке.

«Мы уже идем за дочкой. Может, девочек отдадим в хоккей, а может быть, будут заниматься гольфом или теннисом. Надо посмотреть по ребенку», — сказал Плющенко в 2024 году в интервью федеральному телеканалу.

История их любви, начавшаяся с «удара молнии» в зимнем Лондоне, продолжается, превратившись в прочный семейный и деловой союз, выдержавший испытание временем и внешними обстоятельствами.