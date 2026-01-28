Поминовение усопших: зачем нужны сорокоусты, панихиды и родительские субботы

Все крещеные православные люди, умершие своей смертью, имеют право на поминовения в храме. Церковь убеждена, что для упокоения души усопшего нет ничего важнее молитвы.

Однако она имеет несколько форм и может совершаться по-разному. Как правильно молиться за усопших дома и в чем разница между сорокоустом и панихидой, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал руководитель информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков.

Как поминать усопших: основная молитва за упокой

Главной формой поминовения считается молитва, которая совершается на литургии. На нее обычно подают записки с именами усопших родных и близких.

«Бывают поминовения длительные, на год, на полгода, и это все примерно то же самое. Просто одна записка подается на одно богослужение, на одну ближайшую литургию, либо на ту, которую попросят, и годовые или полугодовые поминовения — это поминовения сразу на довольно длительный срок», — рассказал священник.

Существует и возможность и на более длительное или даже вечное поминовение — в каждом храме, монастыре свои особенности.

Как поминать усопших: сорокоуст и панихида — в чем разница

Помимо поминовения умерших во время литургии, есть и другие формы.

Например, при сорокоусте церковное имя умершего человека в течение 40 дней подряд возносится на богослужении.

«Другой вариант молитвы — панихида или лития. Это специальное заупокойное богослужение, которое совершается в большинстве храмов после утренней службы», — добавил священник.

Панихиду заказывают на третий, девятый и сороковой дни после смерти, а также в годовщины.

Есть также родительские субботы. В эти дни люди приходят в церкви и храмы, чтобы помолиться за усопших.

В церковном календаре их несколько:

Вселенская родительская суббота;

Суббота 2-й седмицы Великого поста;

Суббота 3-й седмицы Великого поста;

Суббота 4-й седмицы Великого поста;

Радоница;

Поминовение усопших воинов;

Троицкая родительская суббота;

Димитриевская родительская суббота.

Роль родственника усопшего в поминовении

«Конечно же, любая молитва о наших усопших родных и близких, по возможности, должна быть в присутствии человека, который о ней просит. Всякое бывает в жизни: может быть, христианин на работе или в командировке, в тот или иной день поминовения просто не получается быть в храме. Это не смертельно, конечно, но все же очень желательно прийти человеку самому в храм на то богослужение, на котором он просит о молитве за своих родных и близких», — подчеркнул священник.

На любой службе христианину следует молиться и самому.

«Такое вот удаленное действие — прийти в лавку, подать записку, заплатить денежку и уйти по своим делам на работу — не очень правильное. Здесь не нужно лениться», — отметил священник.

Специальных правил подачи записок не существует, важно лишь проявление любви по отношению к усопшим близким.

Самостоятельное домашнее поминовение усопших

После смерти человека на протяжении 40 дней церковь призывает родных и близких самостоятельно и ежедневно возносить самую глубокую, теплую молитву об умершем человеке.

«Самое доброе и правильное в эти 40 дней после кончины человека — читать Псалтырь», — убежден священник.

Псалтырь — это сборник древних церковных текстов, перемежающихся молитвами об усопших. Они играют важную роль для души умершего. Псалтырь состоит из 20 кафизм, каждая из которых включает несколько псалмов.

«Ее (Псалтырь. — Прим. ред.) можно разделить на утреннюю и вечернюю части или все вместе прочитать вечером. И они, эти части, перемежаются молитвой о поминовении усопших: Упокой, Господи, раба твоего, такого-то, и так далее», — пояснил священник.

Таким образом, на протяжении 40 дней близкие сопровождают душу умершего в иной мир.

Мера, количество и качество поминовения усопших

Некоторые верующие стремятся подавать записки как можно в большее количество храмов.

«Сейчас есть интернет, поэтому можно разослать имена хоть по всей стране. Но, наверное, все же тут дело не в количестве, а в качестве. Поэтому, если ты в одном храме подал записку и сам ходишь на службу, сам читаешь Псалтырь о своем умершем любимом человеке — этого более чем достаточно», — отметил священник.

Однако соборная молитва церкви тоже имеет свою силу. Речь о намоленных местах и известных прославленных обителях.

«Именно монашествующие священники, собственно говоря, только и занимаются тем, что молятся. Это их главная задача, главное призвание. Поэтому и молитва об усопших для них является делом жизни. И без всякой суеты, и без спешки они там совершают молитву о наших родных и близких. Поэтому хорошо, правильно и добро подавать имена о покаянии в такие монастыри», — подсказал священник.

В целом, в самостоятельном поминовении усопших нет строгих и специальных ограничений. Если есть время помолиться об упокоении души, вспомнить умершего и обратиться о его помиловании, прощении грехов к Богу — любое доброе слово принесет пользу и свет.

