Уже не те милые близняшки: что случилось с сестрами Олсен и как они изменились

Сестры-близняшки Мэри-Кейт и Эшли Олсен в нулевых были самыми популярными юными актрисами, иконами стиля и просто очаровательными блондинками.

Тогда на них хотели быть похожи все девочки-подростки, а сейчас их фамилию вбивают в поисковиках, чтобы узнать хоть что-то об их жизни. Куда на пике популярности пропали звезды «Полного дома» и «Двое: я и моя тень» и что с ними стало?

Чем близняшки прославились в середине 1990-х

Кадр из к/с «Полный дом», реж. Джоэл Цвик, Джон Трэйси, 1987–1995 г.

Их путь в шоу-бизнесе начался в примерно шестимесячном возрасте, когда близнецов Мэри-Кейт и Эшли Олсен выбрали на роль Мишель Таннер в сериале «Полный дом».

Снимать сестер было удобно: они по очереди играли одну и ту же роль. Это помогало киностудии сэкономить, не нарушая закон о рабочих часах для детей-актеров и ускоряя процесс съемок. Долгое время этот факт даже скрывали от публики, указывая в титрах одно общее имя.

Сестры еще тогда отлично справились с ролью. Спустя несколько лет они получили главные роли в других проектах. Семейные фильмы «Двое: я и моя тень» и «Паспорт в Париж» прославили милых и всегда нарядных блондинок.

Кадр из к/ф «Двое: Я и моя тень», реж. Энди Теннант, 1995 г.

В 1993 году они стали владелицами компании, став самыми молодыми продюсерами Голливуда. Их бренд продавался в более чем трех тысячах магазинов в США и в более чем пяти тысячах по всему миру.

К концу 1990-х они стали кумирами подростков. Их печатали в журналах, на плакатах, за их образы боролись производители одежды.

Почему близняшки пропали с экранов в начале нулевых

Patrick McMullan/Patrick McMullan via Getty Images

С годами сестры все чаще сталкивались с пристальным вниманием прессы и постоянным давлением общественного мнения. Жизнь под объективом камер, слухи о личной жизни и проблемы со здоровьем стали для них серьезным испытанием, что постепенно привело к переосмыслению приоритетов.

Постепенно Мэри-Кейт и Эшли отошли от экранов и полностью сосредоточились на индустрии моды. Последнее их участие в съемках в 2004 году обернулось провалом. Фильм «Мгновения Нью-Йорка» стал их последней совместной работой в кино. Полученная в тот же период звезда на Голливудской Аллее славы символически подвела черту под их актерской карьерой.

Расставшись с миром кино, сестры Олсен сосредоточились на своей страсти к моде. Этот интерес быстро перерос в серьезный бизнес. В 2006 году они основали люксовый бренд. Его философия — безупречный крой, качественные ткани и минимализм.

Успех был ошеломляющим: в 2012 году сестер признали лучшими дизайнерами года по версии Совета дизайнеров моды Америки (CFDA). Позже появились и другие проекты, в том числе более доступный для людей бренд одежды.

Также Олсен работали над косметикой, аксессуарами, выпускали книги, посвященные моде. При этом имена девушек нечасто фигурировали в названиях брендов и линеек — Мэри-Кейт и Эшли хотели, чтобы их детский успех не влиял на продвижение их бизнеса.

Как близняшки устроили свою личную жизнь

Astrid Stawiarz/Getty Images

В 2004 году Мэри-Кейт прошла курс лечения от нервной анорексии, что позже, по мнению экспертов, серьезно повлияло на ее внешность. Она также оказалась в центре внимания в 2008 году в связи со смертью актера Хита Леджера. Ходили слухи, что у Олсен были отношения с Леджером в этот период. Однако сама она опровергла слухи об их романе, назвав его другом.

В 2015 году Мэри-Кейт вышла замуж за финансиста Оливье Саркози. Брак с братом бывшего президента Франции Николя Саркози вновь привлек внимание к звездным сестрам. Многие обратили внимание на то, что икона стиля нулевых сейчас выглядит ровесницей мужа при разнице в возрасте в 17 лет.

Отношения у супругов казались идеальными, пока в 2020 году Олсен неожиданно не подала на развод с Саркози. Заявление, однако, не было принято тогда судом из-за пандемии коронавируса.

О личной жизни Эшли тоже мало что известно. В декабре 2022 года стало известно, что она тайно вышла замуж за художника Луиса Айснера, а в 2023 году у пары родился сын по имени Отто.

Чем сейчас зарабатывают близняшки

Taylor Hill/FilmMagic/Getty Images

Внешние изменения блондинок стали частой темой для обсуждений в медиа и соцсетях. Резкая потеря веса, особенности стиля и макияжа порой вызывали шквал критики.

Преждевременное «старение» Мэри-Кейт связывают с последствиями резкого похудения и проблем с пищевым поведением в прошлом. В 2004 году она призналась, что борется с нервной анорексией, а в 2007-м девушку госпитализировали с почечной инфекцией. Позже СМИ писали, что знаменитость якобы употребляла спиртное и даже запрещенные вещества…

Эшли выглядит моложе сестры, но все равно, как отмечают зарубежные таблоиды, хуже своих лет. Причина кроется в болезни Лайма, которую врачи выявили у актрисы в 28. Из-за проблем со здоровьем Эшли похудела, у нее начали выпадать волосы.

Сейчас сестры все также активно развиваются в мире моды и стараются не афишировать личную жизнь.