«Сгорели 16 домов»: глава Томской области обратился к жителям из-за опасности пожаров в регионе

Дарья Бруданова Журналист

Инциденты произошли сразу в нескольких районах.

Где и когда в Томской области сгорели 16 домов

Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

В Томской области сгорели 16 домов

В одном из сел Томской области сгорели сразу 16 домов. Об этом в своем Telegram-канал сообщил глава региона Владимир Мазур.

По его информации, ЧП произошло в Шегарском районе. К ликвидации огня были привлечены дополнительные силы из Томска. Пять из сгоревших построек — нежилые помещения. Информация о пострадавших отсутствует.

«Случился серьезный пожар в Шегарском районе. В Новоильинке сгорели 16 домов (5 из них - нежилые). Локализовали с привлечением дополнительных сил из Томска. В окрестностях Гусево тушили пал на 70 га. Село отстояли», — уточнил Владимир Мазур.

Кроме того, он обратился к жителям региона и напомнил, что с 30 апреля в Томске действует особый противопожарный режим. Поэтому следует исключить любые работы с огнем вблизи и непосредственно в населенных пунктах, в лесу, на объектах инфраструктуры и предприятиях.

Ранее в Нижнем Новгороде при пожаре погибли 200 собак. Животные находились в надворной постройке. По информации регионального управления МЧС РФ, первые спасательные расчеты прибыли на место происшествия в момент интенсивного горения. Площадь распространения пламени составила 50 квадратных метров. О катастрофическом числе жертв среди питомцев спасателям сообщила владелица сгоревшего объекта.

