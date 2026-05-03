В США пересмотрят решение о размещении дальнобойного оружия в ФРГ

Дарья Бруданова Журналист

Ранее оно было принято предыдущим президентом страны Джо Байденом.

США не будет размещать дальнобойное оружие в ФРГ

Фото: Paul Zinken/ТАСС

FT: США пересмотрят решение разместить батальон с дальнобойным оружием в ФРГ

США пересмотрят решение о размещении в Германии дальнобойного оружия. Об этом написало издание Financial Times со ссылкой на свой источник в Пентагоне.

По словам инсайдера, сокращения военного контингента в ФРГ угрожает развертыванию там ракет Tomahawk и других систем. В связи с этим Вашингтон в ближайшее время отменит решение экс-президента США Джо Байдена, которое он принял еще в 2024 году, заявил собеседник агентства.

Во время своего президентского срока бывший глава Белого дома объявил о планах США по размещении высокоточных ракет в ФРГ. Тогда речь шла о гиперзвуковых SM-6 и Tomahawk. Согласно плану, их должны были привезти в Германию в 2026 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США планирует вывести пять тысяч военнослужащих из ФРГ. По словам президента США Дональда Трампа, это число в несколько раз больше. В свою очередь, министр войны США Пит Хегсет приказал завершить вывод войск с территории республики в течение года.

