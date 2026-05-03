В Смоленской области в результате атаки дронов ВСУ пострадали три человека
Среди них — ребенок.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
В Смоленской области при падении обломков сбитого украинского беспилотника пострадали три человека, включая ребенка. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.
«В результате отражения атаки ВСУ обломки одного из дронов попали в многоквартирный жилой дом. К сожалению, пострадали мирные граждане — двое взрослых и один ребенок», — написал Василий Анохин.
По его информации, после случившегося мужчина был госпитализирован в ближайшую больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Женщина и ребенок находятся на амбулаторном лечении под присмотром врачей.
Также Василий Анохин сообщил, что минувшей ночью над территорией Смоленской области российские военнослужащие уничтожили 21 украинский беспилотник. Сейчас на месте падения обломков дронов работают сотрудники экстренных служб. В регионе сохраняется угроза беспилотной атаки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на пермском предприятии начался пожар после атаки украинского БПЛА. Работников экстренно эвакуировали. Никто не пострадал.
