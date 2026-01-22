От ловеласа до примерного семьянина: как молодая жена изменила звезду «Каменской» Носика

Актер Александр Носик рассказал, как чувствует себя в роли мужа и отца. Что изменилось в жизни знаменитости после рождения дочери? С какой попытки звезда сериала «Каменская» обрел свое личное счастье? Почему не складывались прежние отношения артиста? Как ему удается идеально выглядеть на шестом десятке лет? И зачем он занялся гипнозом? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Коль я сейчас еще не рассыпался, стою перед вами, пока не осыпаюсь, значит, дает свои плоды. Но, по крайней мере, да, какую-то бодрость, энергию, свежесть», — говорит артист.

Минувшей осенью актеру Александру Носику исполнилось уже 54 года. Но коллеги отмечают: ему будто годы нипочем. Сам артист признается, что никаких секретов молодости нет. Главное — постоянно двигаться.

«Нет, спортзал, до него добежать надо. Люди, которые плотно работают, у них есть два квадратных метра территории в номере гостиницы, если повезло, может быть, метр. Есть руки, есть ноги, есть стенка, есть кровать, какие-нибудь резинки», — объясняет Носик.

Впрочем, не отказывается актер и от современных технологий. В последнее время он активно занялся оздоравливающими процедурами: ставит капельницы, дышит водородом, практикует гипноз. Артист уверяет, что все это позволяет ему чувствовать себя молодым и энергичным.

«Бодрость прибавляется. Не так, как после энергетиков, перепивки кофе и всего остального, нет-нет, боже упаси. Но все-таки в капельницах есть сила. И еще психологические занятия, как выяснилось», — рассказывает звезда.

Однако многие уверены: Александр Носик старается не только ради красивой картинки в кино. Ведь пару лет назад он женился на девушке, которая на 20 лет его моложе. И с ней впервые стал отцом. Супруга Илона подарила ему дочь Валерию.

«Всегда можно дать то, что ты хочешь дать: и в 50, и в 60, и в 70. Мне кажется, наоборот, у него сейчас пойдет такая вторая молодость, он захочет заниматься каким-то активным видом спорта, что-то делать», — отмечает певец Илья Гуров.

«Может быть молодая жена, это может быть съемочный процесс, это может быть работа. Если ты живешь только в удовольствие, на самом деле ты этого удовольствия не достигаешь. А когда ты себя преодолеваешь — это настоящее удовольствие», — подчеркивает фигуристка Анастасия Гребенкина.

Сам Александр Носик не скрывает: отцовство заставило его сменить приоритеты. Теперь актер более внимателен к здоровью и внешнему виду. А еще, к своему собственному удивлению, артист понял, что он тревожный родитель.

«Когда чувствует себя хорошо, да, все замечательно. Когда что-то болит, конечно, как и любой человек, переживаешь. А когда ребенок болеет, ему плохо, конечно, тяжело», — говорит знаменитость.

О своих родных Носик может рассказывать часами. Признается, что хотел бы уделять им больше времени.

«Ребенок меня разносит в пух и прах, требует, внимательно следит. Отпускал к вам сюда, я скажу, с нежеланием. И, честно говоря, у меня была мысль, думаю, поехать или все-таки не поехать. Потому что, когда на тебя ребенок смотрит, говорит: „Пап“. Ты думаешь: куда я еду? Какого лешего?» — признается артист.

Коллегам остается только удивляться, каким примерным семьянином смог стать Александр Носик. А ведь еще недавно он слыл ловеласом, который без раздумий разбивал женские сердца.

Личная жизнь знаменитости всегда была наполнена калейдоскопом женских типажей. В школе он влюбился в одноклассницу, но получил отказ. После армии прожил восемь лет с дамой старше себя и двумя ее детьми от предыдущих отношений.

Затем сошелся со студенткой Яной на съемках сериала «Мухтар». А в 2011 году наконец-то повел под венец архитектора Ольгу. Но вскоре расстался и с ней.

«С Ольгой мы оба лидеры. Оба честолюбивы. У обоих грех гордыни налицо. Таким сильным личностям под одной крышей сложно ужиться. В нашем случае никто не хотел уступать. Кто первым заговорил о разводе, уже не вспомню. Наступил момент, когда я понял, что наш брак уже не спасти», — делится актер.

Еще до развода Носик закрутил роман с экс-участницей группы «Тутси» Настей Крайновой. Но до брака дело не дошло. Сам артист признавался, что союзы распадались из-за него самого. Он просто не мог дать женщинам ощущение стабильности.

Был все время в разъездах, пропадал на работе. К тому же основная масса спутниц настаивала на ребенке, а артист не решался взять ответственность. Из-за этого его даже заподозрили в бесплодии.

«Вы знаете, сожалеть бессмысленно, а все происходит в тот момент, когда должно произойти. Надо встретить сначала человека. Поэтому, наверное, да, неплохо было бы пораньше, было бы больше сил. Сейчас бы, может быть, их было восемь. Все происходит так, как должно произойти», — заявляет Александр Носик.

Свои очередные отношения артист рассекретил в 2020 году, когда впервые вышел в свет с Илоной. Тогда еще никто не думал, что именно эта брюнетка кардинально изменит жизнь актера.

«Счастливая жена — это самое лучшее лекарство. Ты счастлив, у тебя все хорошо. У тебя эндорфин скачет, и тебе уже замечательно. И плюс еще, если ты честен с собой, не врешь себе, знаешь, зачем ты живешь, почему ты живешь и ради кого, как правило, ты не нуждаешься в помощи», — подчеркивает Носик.

Теперь супруги думают над очередным продолжением рода. Кто появится на свет на этот раз — мальчик или девочка, влюбленным совершенно не важно. А что касается уже не слишком юного возраста самого актера, то на этот счет он не переживает. Говорит, что рядом с собственным ребенком чувствует себя по-настоящему молодым.