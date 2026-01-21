Билан «выходит из тела» на Мальдивах: какими духовными практиками увлекаются звезды

Дима Билан рассказал, что научился покидать свое тело и выходить в астрал

Дима Билан улетел на край света за духовным просветлением. Какие странные обряды он ежегодно проходит на Мальдивских островах? Правда, что во время этих ритуалов заслуженный артист РФ будто выходит из собственного тела? Как к подобным практикам относятся его коллеги? И почему поклонники уверены: певец при этом сильно рискует? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Уважаемые друзья. Ну что, мы отправляемся с вами в 2026 год. Полет должен быть нормальным, даже хорошим», — говорит исполнитель.

Дима Билан активно наслаждается отпуском, который он традиционно в январе проводит на Мальдивах. Певец уверяет, что один из островов является для него настоящим местом силы. Здесь артист не только загорает и купается, но и заряжается энергией на весь следующий год.

«Мне так там хорошо, причем вокруг вода. И я всегда стараюсь на крещенские морозы остаться там, чтобы вода была везде. И в один такой момент, в один из годов, в прошлых годах, шел дождь. Я был в океане, и вокруг сплошная вода. Это невероятное очищение от вообще любого негатива», — делится музыкант.

Впрочем, благотворно на Билана влияет не только вода. Исполнитель рассказал, что на острове питается исключительно полезными блюдами, в составе которых много орехов, свеклы и граната. А также практикует некие обряды, во время которых, по его словам, молодеет и телом, и душой.

«Это, значит, акупунктура, это, значит, чаши музыкальные, это, значит, некие такие, знаете, индийские, на самом деле доступные всем обряды по очищению чакр. Это абсолютно норма. Массаж клеток, например. Слышали что-то об этом? Это гонги», — перечисляет Билан.

О том, что артист увлекается нетрадиционной медициной и духовными практиками, уже давно известно как его поклонникам, так и коллегам по шоу-бизнесу. Но на одном из мероприятий певец признался, что достиг в этом деле новых высот — якобы он научился покидать собственное тело.

«Кладутся чаши тебе на грудь, на живот, на, в общем, семь этих чакр. И ты два часа буквально с половиной вылетаешь как будто из себя. И снятся сны сумасшедшие, когда летишь между планетами. Правда, это необъяснимое какое-то чувство абсолютно», — заявляет Дима Билан.

Коллеги волнуются: уж не подвергает ли певец себя сильной опасности? Ведь такие опыты — не шутка.

«Честно, для меня это выглядит крайне дико. У нас люди любят слушать всякую мистику, всякую духовную историю. И мне кажется, стоит в какой-то момент остановиться. У нас немного людей умеют сами себя останавливать. И немного людей умеют отделять реальность от чего-то такого потустороннего. Это чревато последствиями негативными», — говорит блогер Андрей Савочкин.

«Я думаю, что в любое дело погружаться, особенно что касается здоровья, самостоятельно, может быть чревато», — отмечает актриса Ася Резник.

Боксер Костя Цзю однажды тоже так увлекся духовными практиками, что, по его словам, чуть было не лишился рассудка.

«Мне объяснили, что нужно делать. Я лег. Поднялся, полтела поднялось. Смотрю, часть тела лежит. Я просто испугался в этот момент. Слава богу, вернулся. Когда я поговорил с учителем, она сказала: «Слава богу, что ты не пошел дальше, потому что, не зная эту практику и не зная, как это — возвращаться, ты мог просто душой выйти из тела и просто умереть», — делится спортсмен.

«У меня были знакомые, которые баловались этими выходами в астрал, а потом добровольно обратились к психиатру и на стационар ложились на полторы недели. Отдыхали там, какие-то капельницы, чтобы прийти в себя», — рассказывает парапсихолог Михаил Чехов.

После того случая Костя Цзю прекратил сомнительные практики. А вот Билан не видит в подобных медитациях ничего дурного. Он уверяет, что именно благодаря гонгам и поющим чашам стал выдерживать рабочую нагрузку и не пускаться во все тяжкие, как раньше.

К примеру, на кадрах — шокирующее выступление звезды в 2021 году на свадьбе в Казахстане.

«Что странного, подождите», — говорит Билан на сцене.

«Он обдолбанный», — заявляет мужчина в зале за кадром.

А на следующий день после случившегося певец записал не менее странное видеообращение к поклонникам.

«Вы знаете, так бывает, иногда человек напивается. Неужели с вами такого не было? Я не спал трое суток уже, потому что у меня съемки, съемки, съемки. Я очень устал, и у меня 40 лет на носу, и меня вообще колбасит сильно», — пожаловался артист.

Ранее Билан практически сорвал концерт в Самаре.

«Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде и, встретив друзей и в гримерке, и вообще в отеле, выпил коньяк. Не рассчитал», — признался исполнитель.

Билан уверяет: именно духовные практики помогли ему справиться с дурной привычкой, стать спокойнее и рассудительнее.

«Это артист супербольшой величины в нашей стране. Он невероятный профессионал своего дела, то есть на данный момент я считаю, что это один из самых сильных артистов вообще в нашей стране. Если вот давайте будем по факту говорить, убирая все. То, какой путь он проделал, то, что и сколько он выиграл за все это время», — подчеркивает блогер Давид Манукян.

Но поклонники певца волнуются: как бы он в своих межпланетных полетах не перешел ту незримую грань, за которой, как у Кати Лель, начинаются беседы о пришельцах.