Чем опасна ваша любимая помада: яд накапливается внутри организма годами

Откуда в вашей любимой помаде тяжелые металлы? Знаете, сколько съедает женщина помады и блеска для губ за всю свою жизнь? Может ли ежедневный ритуал красоты подрывать здоровье? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Сколько помады съедает женщина за жизнь

Помада — это тот вид косметики, которой женщины ежедневно пользуются с 15 до 60 лет. Согласно последним данным специалистов Пироговского университета, впитывается через кожу губ всего лишь 1-2% этого косметического средства, однако глотают помаду в промышленных масштабах.

«За свою жизнь женщина, которая каждый день пользуется помадой, она может буквально съедать до килограмма этой декоративной косметики», — уверяет эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

А это значит, что все, что входит в ее состав, попадает внутрь организма. Что же девушки покупают вместе с обещанием стойкости и красоты?

«В несертифицированной губной помаде или блеске для губ, которые не прошли испытания, могут быть выявлены условно-патогенные микроорганизмы. Например, кишечная палочка, синегнойная палочка, кандида, золотистый стафилококк», — рассказывает руководитель испытательного лабораторного центра Дина Парфенова.

Кишечная палочка на ваших губах? Звучит как сценарий фильма ужасов. И это не теоретические страшилки. Это то, что специалисты находят в реальных образцах.

Стало сильно жечь: как проявляется аллергия на компоненты в помаде

Дамиана Кузнецова, которая купила новый блеск для губ, сильно пожалела об этом позже.

«По консистенции он был таким достаточно липким, не очень приятным, скорее, какое-то реально липкое масло. Но потом, в целом, было нормально. И вот уже через минут десять мне прямо стало сильно жечь, у меня потрескались губы и покраснело все вокруг губ, а потом и лицо», — вспоминает героиня.

Врач поставил диагноз — контактный хейлит.

«У нас у пациентки была очень острая реакция с корочками, с покраснениями, шелушениями, с большим отеком. Я хочу немного подсветить состав блеска, на который возникла эта реакция. Там в конце указаны как раз самые аллергенные компоненты. Это оксид железа, это косметический пигмент и это отдушка. Вот как раз три из ингредиентов, одни из самых топовых в плане аллергии и чистоты», — поясняет косметолог, дерматовенеролог Александра Малахова.

Накапливаются внутри организма годами: чем опасна помада

Но аллергия — это лишь видимый сигнал SOS от организма. Гораздо опаснее действуют вещества, которые не вызывают мгновенной реакции, но накапливаются внутри организма годами.

Речь о тяжелых металлах. В первую очередь — о свинце, кадмии и никеле. Они могут попадать в косметику как примеси из минеральных пигментов.

«Вот, например, свинец. Кумулятивный яд. Нейротоксичный, в первую очередь, яд. Это и сердечно-сосудистые патологии, и расстройство нервной системы, это, кроме общей токсического действия, и действия на опорно-двигательную систему», — рассказывает заведующая лабораторией пищевой токсикологии ФИЦ питания и биотехнологий, доктор биологических наук Ольга Багрянцева.

Кадмий обладает канцерогенным эффектом и разрушает почки. Никель — сильнейший аллерген. И вот ключевой вопрос: насколько строго контролируется их наличие в косметике?

«Законодательно в России наличие кадмия и никеля в составе помады не нормируется, а в собственных технических условиях производитель может не указывать контроль за содержанием кадмия и никеля», — утверждает специалист.

Значит ли это, что от помады стоит отказаться? Нет. Но выбирать ее нужно очень тщательно. Главное правило: обращать внимание на срок годности. Помада — органический продукт, и масла в ее основе могут окисляться.

«Если неправильно подобран консервант или концентрация консерванта, то очень быстро может начаться процесс микробиологической порчи», — предостерегает руководитель испытательного лабораторного центра.

«Страна советов» отправила несколько популярных помад и блесков на экспертизу в лабораторию.

«По испытанным показателям в образцах помад и блесков для губ не выявлены отклонения от установленных норм. В одном из образцов помад было выявлено содержание свинца, но оно было минимальное и соответствовало норме, установленной техническим регламентом», — говорит Парфенова.

И хотя лабораторная проверка не выявила критических нарушений — это не повод терять бдительность. Следует требовать декларацию соответствия, смотреть на сроки годности, читать составы и тестировать помады и блески на сгибе руки — это поможет понять, есть аллергия на них или нет. И надо помнить: все, что наносится на губы, рано или поздно окажется внутри организма.