Новоселье откладывается: почему Лурье не спешит заезжать в бывшую квартиру Долиной

Ларису Долину официально выселили из квартиры. Зачем к дому певицы прибыл спецназ? Почему новая покупательница не хочет заезжать в апартаменты народной артистки РФ? Что за участь ждет многострадальную жилплощадь? Удалось ли Долиной вернуть деньги, которые украли мошенники? И в какую сумму звезде обошелся отдых на элитном курорте? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Около дома Ларисы Долиной в Хамовниках 19 января было многолюдно: толпы журналистов, адвокаты, судебные приставы и даже спецназ. Прибыл специалист по вскрытию замков.

На этот день было назначено официальное выселение артистки из квартиры, которую она продала в 2024 году, и передача ключей представителю покупательницы Полины Лурье.

«Сверили то имущество, которое должно было остаться по договору. Никаких замечаний нет. Все соответствует тому перечню, который был сторонами изначально подписан», — уточняет адвокат Долиной Мария Пухова.

Полина Лурье и ее адвокат ждали этого момента почти полтора года. Сначала был долгий и нервный судебный процесс. Попытки доказать, что Долина в момент продажи квартиры отдавала себе отчет в том, что делает.

«Она говорила, что хочет купить себе побольше недвижимость, но не может ее купить до тех пор, пока эта не продастся. Она очень подробно все показывала, рассказывала. Была очень доброжелательна», — уточняет Лурье.

Когда суд все-таки признал хозяйкой недвижимости Полину, певица никак не хотела отдавать ключи. Она трижды переносила дату. А потом и вовсе улетела в отпуск, чем в очередной раз затянула процесс.

«Я считаю, что надо было оставить доверенность полномочному представителю. Мы бы тогда просто раньше получили эти ключи», — отмечает адвокат Лурье Светлана Свириденко.

По данным СМИ, артистка вместе с дочерью и внучкой отдыхала в Абу-Даби. За две недели проживания в одном из самых дорогих отелей она якобы заплатила почти полтора миллиона рублей.

«Отель имеет и номера, и размещение в виллах, на которых предоставляется и собственный батлер, и другие привилегии. Думаю, что Лариса отдыхала как раз в вилле», — предполагает руководитель турагентства Светлана Калашникова.

В распоряжении звезды было целых семь ресторанов, SPA-центр, бассейн и фитнес-зал. Очевидцы рассказали, что Долина охотно общалась с окружающими, была приветливой. Большую часть времени она проводила в номере, днем ходила на пляж, но за пределы отеля практически не выезжала.

В момент, когда стало известно о принудительном выселении, смеялась и продолжала играть со своими родными. В Москву вернулась как раз в тот день, когда ключи от недвижимости должны были передать Лурье. Вот только к своей бывшей жилплощади артистка не поехала.

«Вот ключики. Это от одной двери два комплекта», — уточняет адвокат.

Светлана Свириденко сообщила: все прошло мирно. Они с приставами спокойно зашли в квартиру.

«Чисто все. Вот никаких претензий нет. Все опрятно, чисто», — подчеркивает Свириденко.

Теперь Полина Лурье может в любой момент заезжать в новое жилье. Однако адвокат сообщила, что ее клиентка планирует отметить новоселье нескоро. Сначала она хочет сделать в квартире ремонт. Но это уже мелочи. Главное, что процесс, наконец, завершен.

«Кричала от радости», — отвечает Свириденко на вопрос, какие были эмоции у Лурье после новости о получении ключей.

Лариса Долина, по словам ее адвоката, к ситуации относится спокойно.

Певица категорически отказывается от комментариев по теме. На следующий день после возвращения в Москву артистка побывала на одном из мероприятий. Но общаться с журналистами не захотела. К прессе вышел лишь ее директор.

«Давайте отпустим ее. Новый год уже, 2026-й. Эта история закончена. Но она, конечно, имела для всех серьезные, очень тяжелые последствия. Для всех без исключения», — заявляет Сергей Пудовкин.

Друзья и коллеги звезды эстрады говорят: эта история сильно подкосила певицу. Она лишилась не только квартиры, но и крупной суммы. 112 миллионов рублей, которые Долина отдала мошенникам, вернуть так и не удалось. Но Лариса Александровна старается держаться. Уверена: деньги она еще заработает. И в следующий раз будет более осмотрительной, чтобы снова их не потерять.