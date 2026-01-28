Айс-флоатинг, горячий чан, рыбалка на льду: чем опасны зимние забавы

Что опаснее — ледяная прорубь или горячий чан? И почему в зону риска попали любители зимней рыбалки? Чем опасен айс-флоатинг? Почему модные зимние забавы заканчиваются трагедией? И кому после бани в прорубь лучше не нырять? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Опасность айс-флоатинга: как вас может унести в открытое море

Фото: 5-tv.ru

В Мурманской области продолжают искать туристку из Белоруссии. 57-летнюю женщину унесло в открытое море во время ледяного флоатинга — так называется купание в холодной воде в специальном гидрокостюме. Те, кто организует экстремальные заплывы, говорят, что они заменяют и психолога, и медитацию.

Во время айс-флоатинга человек лежит на спине и не может активно двигаться. Самостоятельно выбраться из воды сложно, как правило, это делают с помощью инструктора.

По словам очевидцев, в день трагедии туристка из Белоруссии оказалась без надежной страховки, а организатор находился на берегу и не пришел на помощь.

Местные жители говорят, что такие происшествия — не редкость. Здесь уже тонули и дети, и взрослые, а лодки не раз переворачивало течением. Совсем недавно в Кольском заливе унесло группу туристов из Индии и Китая. Тогда спасти их удалось лишь чудом.

После случая с белорусской туристкой следователи задержали организатора экстремальной забавы. Выяснилось, что гидрокостюмы, которые он предоставлял клиентам для плавания в ледяной воде, не проходили регулярную проверку.

Фото: 5-tv.ru

Ведущий «Страны советов» Роман Перелыгин испытал айс-флоатинг на себе. Сопровождал его опытный инструктор, но, несмотря на это, сильное течение заставило съемочную группу поволноваться.

При этом температура воды в Кольском заливе зимой не больше двух-трех градусов. Если человек откажется без помощи, а с гидрокостюмом что-то случится, времени на спасение будет очень мало.

«Если без, так скажем, последствий для здоровья, это где-то не больше шести-семи минут», — рассказывает государственный инспектор по маломерным судам главного управления МЧС России по Московской области Юлия Ефремова.

Сам клиент может заметить опасность слишком поздно, говорят инструкторы. А уследить за всеми и в случае чего оказать помощь человек без специальной подготовки не сможет.

«У меня бывали случаи, когда люди засыпали на воде», — делится инструктор по айс-флоатингу Павел Онищенко.

Опасность зимней рыбалки

Фото: 5-tv.ru

Любители зимней рыбалки — это отдельная каста. Они настолько дорожат своим хобби и уловом, что отказываются спасаться даже под угрозой оказаться в ледяной воде.

На Сахалине около 300 рыбаков отправились в дрейф по Охотскому морю на огромной отколовшейся льдине. Сотрудники МЧС задействовали вертолет, но столкнулись с неожиданной проблемой. Некоторые любители зимней рыбалки просто не захотели улетать без улова.

Как правильно окунаться в прорубь

Фото: 5-tv.ru

Еще одна группа риска — любители окунуться в прорубь. В Петербурге мужчина попал в реанимацию после погружения в купель. Диагноз: ушиб позвоночника и спинальный инсульт.

«Когда мы погружаемся в купель, у нас происходит огромный стресс. Сосуды сужаются», — поясняет пармастер Александр Анисюткин.

Но и горячие чаны на холоде могут довести до больницы. В Екатеринбурге девушку госпитализировали сразу после купания. Выяснилось, что она лежала в чане с грейпфрутом на морозе, а затем зашла в дом. Неожиданно ее состояние резко ухудшилось: потемнело в глазах, и она потеряла сознание.

У тех, кто страдает хроническими заболеваниями, резкие перепады температуры могут вызвать неожиданные реакции. Например, сердечную аритмию.

«В результате панических реакций на сердце поступают сигналы, которые его учащают, то есть увеличивают частоту сердечных сокращений», — разъясняет заведующая лабораторией системных адаптаций СПбГУ Татьяна Баранова.

Так называемый дайвинг-рефлекс, который срабатывает, когда лицо оказывается под водой, наоборот, заставляет сердце биться реже. В итоге трагедия может случиться даже раньше, чем человек замерзнет.

Как оказывать первую помощь тонущему человеку

Фото: 5-tv.ru

Если вы стали очевидцем происшествия в ледяной воде, важно помнить, как оказывать первую помощь.

Пострадавшего, который получил холодовой шок, в первую очередь нужно освободить от мокрой одежды и по возможности вытереть насухо.

«Ни в коем случае не делать массаж. Высушить его, и очень большое тепло дать на грудь и на спину. Теплое горячее питье для того, чтобы поднять температуру ядра. Ядро — это легкие, сердце, кишечник, центральная нервная система», — перечисляет мировой рекордсмен по плаванию в ледяной воде Вячеслав Тихонов.

Главное правило: пострадавший должен находиться в горизонтальном положении, не позволяйте ему двигаться или ходить, это спровоцирует приток холодной крови от конечностей к сердцу, из-за чего оно может остановиться.

Если человек в сознании, дайте теплое сладкое питье. Категорически запрещено согревать алкоголем, растирать кожу или использовать горячую ванну.

И всегда трезво оценивайте свое состояние здоровья, перед тем как приступить к экстремальным зимним развлечениям, связанным с холодной или горячей водой.