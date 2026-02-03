Стоять или сидеть: как правильно молиться и вести себя на службе в храме

Удивленный взгляд или даже замечание прихожанки рядом — и в храм уже неловко возвращаться. Действительно, правил поведения на службе много: среди них и местные традиции, и устои церковной жизни, но разобраться во всем не так сложно.

Как вести себя на службе, какие молитвы стоит выучить заранее и что самое важное в богослужении, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал руководитель информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков.

Как правильно одеваться на службу в храм

Как правильно вести себя на службе в храме? Фото: © РИА Новости / Владислав Воднев

Само собой, нельзя приходить на службу пьяными, в неопрятных шортах и трениках? а также в короткой юбке или платье — это проявление неуважения.

«В костюме или в красивом платье (с правильной длиной. — Прим. ред.) — это хорошо и правильно. Впрочем, и в джинсах тоже никто не мешает прийти», — рассказал священник.

По русской православной традиции, при посещении храма женщинам следует покрывать голову, избегать излишне откровенной одежды и яркого макияжа. Церковь призывает не смещать акценты и концентрироваться на духовном, а не внешнем.

Как подготовиться к службе в храме

Как подготовиться к службе в храме? Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

Всякий христианин приходит на службу к ее началу. Если она праздничная или воскресного дня, то в большинстве храмов собирается много людей. Поэтому прийти к середине уже означает стоять в самом конце у дверей и ничего не видеть, не слышать.

Отчасти поэтому принято не опаздывать на богослужение: лучше прийти заранее, чтобы в том числе без спешки подать записку и купить свечи.

«Всякий христианин понимает, на какую службу он пришел и что там будет происходить. Для этого нужно немножко подготовиться дома», — подчеркнул священник.

Для этого нужно выучить основные молитвы:

«Отче наш»;

Обращение к Божьей матери «Богородице Дево, радуйся»;

Исповедание веры «Символ веры»;

«Царю Небесный»;

«Достойно есть»;

«Трисвятое по Отче наш».

Идя в храм, важно отвлечься от себя. Цель христианина на службе — присоединиться к общей молитве и почувствовать единство с тем, о чем идет молебен.

«Главное — прийти в храм на богослужение, главное — прийти к Богу и утешиться этой общей молитвой. Потому что просто зайти, поставить свечку — это одно, а другое дело — участвовать в богослужении, это всегда общее дело, общность нашей молитвы», — подчеркнул священник.

Как правильно вести себя на службе в храме

Как правильно вести себя на службе в храме? Фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк

На службе прихожанам следует вести себя тихо, стараться никого не отвлекать. Не принято уходить до ее окончания и от начала до конца богослужения молиться на одном и том же месте.

«Женщины стоят слева, мужчины справа, но, впрочем, эту традицию соблюдать, наверное, строго можно только в мужских монастырях, где довольно внимательно к этому относятся. В приходских храмах, конечно, никакой разницы нет», — считает священник.

В храмах есть скамейки, но здоровым людям не очень принято сидеть во время богослужения. Лучше уступить место людям с заболеваниями, пожилым или детям.

«В русской православной традиции сидеть в храме во время богослужений не очень принято людям здоровым и взрослым. Но, конечно, совершенное исключение составляют люди пожилые и дети», — уточнил священник.

Также следует выключать звук на мобильных телефонах и приглушать яркость экрана. Но главное — это все же внутреннее уважение и деликатность ко всему, что происходит в храме.

Как реагировать на замечания прихожан во время службы в храме

Как правильно вести себя на службе в храме Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

За неточность не осудит ни один священник: какой рукой передавать свечку или ставить ее на подсвечник, не имеет никакого значения.

«Часто бывает так, что в храмах есть люди, которые делают другим замечания. Это такая дурная практика. И, конечно, мы стараемся в храме от нее избавляться с тем, чтобы наши, особенно пожилые прихожане, замечаний никому не делали, особенно во время службы», — заметил священник.

Как приходить на службу в храм с детьми?

Как приходить на службу в храм с детьми? Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Прихожане с маленькими детьми, которые еще не приучены к богослужениям, на службу приходят на столько времени, сколько способен выдержать ребенок. Ведь на длительных и многолюдных процессиях он неминуемо устанет, испугается.

«Поэтому здесь мамам нужно поступать так: либо приводить ребенка к концу богослужения, либо вообще не брать на службу, а ходить самой и малыша водить в храм отдельно, без службы. <…> Если говорить о литургии, то детей примерно до семилетнего возраста просят приходить на причастие уже к концу службы», — заметил священник.

Так, если служба начинается в воскресенье в десять утра, то детей нужно приводить не раньше 11-ти, чтобы подвести их к причастию и спокойно уйти.

«Правильная практика, когда, например, родители делятся: в одно воскресенье мама остается с детьми, папа идет на службу, а в другое воскресенье — наоборот. А потом уже дети подрастают и все вместе ходят на службу», — добавил священнослужитель.

Детей очень важно не испугать. Часто христиане из благих побуждений заставляют их ходить на службы, когда те еще толком ничего не понимают и не чувствуют. Это чревато для ребенка негативными ассоциациями и полным нежеланием возвращаться в церковь.

«Поэтому детей нужно приучать к богослужениям постепенно. Сначала понемножечку, а потом уже и полноценно, тогда они будут с большим пониманием там находиться уже в старшем возрасте», — посоветовал священник.

Помощь пожилым или больным родственникам во время службы в храме

Как помочь пожилым или больным родственникам во время службы в храме? Фото: Елена Афонина/ТАСС

Если пожилого родственника или человека с инвалидностью нужно поддерживать во время службы — переживать о «женской и мужской» половине в храме во время богослужения не стоит. Как таковых их вообще не существует, это лишь сложившаяся практика — абсолютно не значимая в сравнении с помощью близким.

«Всегда можно найти какую‑то табуретку или даже с собой ее принести — тоже в этом никакого греха не будет», — подчеркнул Волков.

Если же у родственника нет возможности дойти до храма, можно включить трансляцию богослужения и вместе посмотреть ее, проявив таким образом любовь к ближнему.

