Детство под бомбежками и одна любовь на всю жизнь: каким был Андрей Мягков

Ровно пять лет назад, 18 февраля 2021 года, народный артист РСФСР Андрей Мягков ушел из жизни, оставив после себя не только культовые роли, но и историю любви длиной в 58 лет.

Его союз с Анастасией Вознесенской был редким явлением: без громких скандалов, без публичных размолвок. Вместе с супругой они прошли полвека рука об руку — и ушли друг за другом с разницей меньше чем в год, чтобы наконец воссоединиться.

О судьбе актера из «Иронии судьбы» и «Служебного романа» читайте в материале 5-tv.ru.

Едва не умер во время блокады

Фото: Кадр из к/ф «Похождения зубного врача», реж. Элем Климов, 1965 г.

Андрей Мягков родился в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье технической интеллигенции. Его отец, Василий Дмитриевич Мягков, был кандидатом технических наук, профессором Технологического института, а мать, Зинаида Александровна Мягкова, — инженером-механиком. В семье также росла старшая сестра Татьяна.

Во время блокады Ленинграда семья пережила тяжелые времена.

«Мне было три года, когда мы должны были переправиться на другой берег Невы. Мама хотела взять меня одного — на катере было место только для ребенка. Но она не смогла оставить отца. Мы остались ждать следующего катера. Тот, на котором мы должны были плыть, разбомбили на середине реки — прямо у нас на глазах», — вспоминал потом этот страшный эпизод актер.

Это воспоминание из детства навсегда осталось в памяти Мягкова. Он не любил говорить о войне, но в его глазах всегда жила тень того детского ужаса.

Юность между наукой и сценой

Фото: Кадр из киножурнала «Фитиль», выпуск № 66 «Чувство юмора», реж. В. Краснопольский, 1967 г.

После школы Мягков, следуя семейной традиции, поступил в Ленинградский химико-технологический институт. Окончил его, устроился на работу в Институт пластических масс. Казалось, его судьба — это формулы, лаборатории, научные статьи.

Но душа тянулась к другому. В свободное время он играл в любительском театре при ДК им. Ленсовета. Однажды на спектакль «Лесная песня» случайно зашел педагог из Школы-студии МХАТ. Он был потрясен игрой молодого химика и уговорил его попробовать силы в актерской профессии.

Мягков рискнул и взял отпуск в институте. И с первого раза поступил на курс Василия Маркова, который окончил в 1965 году.

Театр: от «Современника» до МХАТ им. Чехова

Фото: Кадр из к/ф «Похождения зубного врача», реж. Элем Климов, 1965 г.

В 1965 году, окончив Школу‑студию МХАТ, Мягков вошел в труппу «Современника». Его дебютная роль — Дядюшка в «Дядюшкином сне» по Достоевскому — сразу показала: на сцене появился актер редкого дарования. Он умел быть смешным без фарса, трогательным без наигранности, глубоким без пафоса.

На том спектакле присутствовал режиссер Элем Климов. Он был очарован игрой Мягкова и тут же предложил ему роль в фильме «Похождения зубного врача» (1965). Так начался его путь в кино — хотя тогда еще никто не знал, что именно кино сделает его всенародно любимым.

В «Современнике» он сыграл барона в «На дне» Горького, Редедю в «Балалайкине и К°» по Салтыкову‑Щедрину, дядюшку в «Дядюшкином сне».

В 1977 году Мягков перешел во МХАТ имени Горького, а после раскола театра остался в труппе Олега Ефремова (ныне МХТ имени Чехова). Здесь он раскрылся как актер чеховского репертуара, сыграв Кулыгина в «Трех сестрах» (за эту роль получил премии фестиваля «Балтийский дом» и премии Станиславского), Зилова в «Утиной охоте», Аладьина в «Перламутровой Зинаиде».

В качестве режиссера Мягков поставил на малой сцене МХАТ спектакли «Спокойной ночи, мама» (1989) и «Ретро» (2002). Преподавал в Школе-студии МХАТ, в 1986 году выпустил собственный курс.

Последний раз актер вышел на сцену в 2013 году в спектакле «Белый кролик», после чего оставил театр, чтобы полностью посвятить себя заботе о жене, которой стало плохо во время выступления.

Кино: от Алеши Карамазова до Жени Лукашина

Фото: Кадр из к/ф «Братья Карамазовы», реж. Иван Пырьев, Михаил Ульянов, Кирилл Лавров, 1968 г.

Кинопуть Андрея Мягкова не был стремительным. Дебютная роль Мягкова в кино — зубной врач Сергей Чесноков в «Похождениях зубного врача». Фильм Элема Климова вышел в ограниченный прокат только в 1967 году, а вскоре оказался «на полке» из-за цензуры. Однако именно эта работа привлекла внимание Ивана Пырьева, который позже пригласил Мягкова на роль Алеши Карамазова.

Роль монастырского послушника Мягков называл своей любимой работой. Фильм Ивана Пырьева был признан лучшим в 1968 году по версии журнала «Советский экран», получил специальный приз Московского международного кинофестиваля и был номинирован на «Оскар».

Но всенародная любовь пришла с другой ролью.

«Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)

Фото: Кадр из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!», реж. Эльдар Рязанов, 1975 г.

Эльдар Рязанов долго искал актера на роль Жени Лукашина. Пробовали Олега Даля, Андрея Миронова, Станислава Любшина — но никто не подходил. Ассистентка режиссера, знавшая Мягкова, предложила его кандидатуру.

И все сошлось — его мягкая, почти застенчивая манера, способность быть смешным, но не карикатурным, та самая «обыкновенность», которая делала Лукашина близким каждому зрителю.

Пробы оказались настолько убедительными, что Рязанов окончательно убедился в выборе, когда председатель Госкино Ермаш посмотрел пробы и посчитал, что артист на самом деле нетрезв.

Эпизод в бане снимали в холодном павильоне «Мосфильма», а не в настоящей бане. Чтобы актеры не замерзли, Рязанов приказал привезти две бочки пива. В первый день съемок у Александра Белявского был день рождения, и актеры пронесли настоящую водку, заменив ею бутафорскую.

Рязанов заметил подмену только на третьем дубле. Он остановил съемку и заставил актеров переснять сцену на следующий день, но в фильм вошли именно первые кадры — они выглядели наиболее естественно.

Еще один курьез: в сцене с заливной рыбой блюдо простояло под софитами почти двое суток и стало несъедобным. Фраза Юрия Яковлева «Какая гадость эта ваша заливная рыба!» родилась спонтанно.

«Ирония судьбы…» вышла под Новый год — и стала не просто хитом, а культурным феноменом. Фильм до сих пор смотрят из года в год, его фразы разошлись на цитаты, а образ Лукашина стал архетипом.

Сам Мягков относился к этой роли неоднозначно.

«Этот фильм поставил крест на моей карьере. Все считают меня алкоголиком, хоть в действительности спиртного я не люблю, а баню просто не‑на‑ви‑жу!», — высказывался он в одном из интервью.

Но именно «Ирония судьбы» подарила ему бессмертие.

«Служебный роман» (1977)

Фото: Кадр из к/ф «Служебный роман», реж. Эльдар Рязанов, 1977 г.

Фильм снят по мотивам пьесы «Сослуживцы», которую Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский написали в 1971 году. Пьеса с успехом шла в театрах, но после неудачной телепостановки Рязанов решил создать киноверсию.

Съемки проходили с сентября по ноябрь 1976 года и длились 63 дня. Рязанов использовал три кинокамеры, снимая длинными эпизодами, что было необычно для советского кино. Это позволило создать эффект театральности.

Действие фильма происходит в здании статистического учреждения, которое «состоит» из трех реальных локаций: вход — дом на ул. Кузнецкий Мост, д. 6; крыша — дом в Большом Гнездниковском переулке, д. 10; внутренние помещения — павильоны «Мосфильма».

Для Андрея Мягкова роль Новосельцева стала вызовом после образа обаятельного Жени Лукашина из «Иронии судьбы». Актеру нужно было сыграть затюканного, неуверенного в себе человека.

Образ создавали с помощью накладных усов, массивных очков, кургузого серого пиджака, коричневых ботинок и нелепых белых носков. Отталкиваясь от этого костюма, Мягков нащупал рисунок роли — на экране появился загнанный жизнью экономист.

Одна из запоминающихся сцен — когда Новосельцев дает пощечину Самохвалову. Мягкову долго не удавалось нанести убедительный удар, и в итоге он разозлился на себя и залепил оплеуху сильнее, чем рассчитывал. Этот дубль и вошел в фильм.

Многие диалоги и сцены родились на съемочной площадке. Например, сцена ужина Калугиной и Новосельцева, разговор на вечеринке у Самохвалова и фраза «Не здесь, не сейчас» (когда начальница начинает сбрасывать заляпанное вином платье) — все это импровизации.

Фильм стал лидером проката 1978 года — его посмотрели 58 миллионов зрителей. По результатам опроса журнала «Советский экран» картина была названа лучшим фильмом года, а Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков — лучшими актерами года.

«Жестокий романс» (1984)

Фото: Кадр из к/ф «Жестокий романс», реж. Эльдар Рязанов, 1984 г.

«Жестокий романс» — советская мелодрама 1984 года режиссера Эльдара Рязанова, снятая по мотивам пьесы Александра Островского «Бесприданница». Фильм стал третьей экранизацией этого произведения в СССР.

Андрей Мягков сыграл Юлия Капитоновича Карандышева — небогатого почтового чиновника, жениха героини Ларисы Гузеевой. Для Рязанова Мягков к тому времени стал «своим» актером — это была их четвертая совместная работа после «Служебного романа», «Иронии судьбы» и «Гаража».

Карандышев — человек с болезненным самолюбием и комплексом неполноценности. Он одержим идеей возвыситься за счет брака с Ларисой, но в то же время глубоко несчастен и не понимает истинных чувств. Мягков сумел передать эту внутреннюю противоречивость: с одной стороны — напыщенность и желание казаться значимым, с другой — трагическую обреченность человека, неспособного понять, что он не любим.

Фильм вызвал неоднозначную реакцию. Критики обвиняли Рязанова в отходе от авторской трактовки пьесы и неверной расстановке акцентов. Например, Рязанов дал понять, что во время прощальной прогулки на «Ласточке» Лариса и Паратов провели вместе ночь, хотя в пьесе Островского нет указания на это.

Однако зрители приняли фильм тепло, а журнал «Советский экран» признал его лучшим фильмом года. Картина получила главный приз фестиваля «Золотой павлин» в Дели и широко прокатывалась за границей. Музыка из фильма была выпущена на виниловых дисках и аудиокассетах.

Любовь на всю жизнь

Фото: Кадр из к/ф «Вы мне писали», реж. Аида Манасарова, 1976 г.

Андрей Мягков прожил всю жизнь в браке с актрисой Анастасией Вознесенской, а точнее, 58 лет.

Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская познакомились во время обучения в Школе-студии МХАТ. На момент знакомства актеру было 23 года, а его избраннице — 17 лет. По словам Мягкова, это была любовь с первого взгляда.

Свадьба состоялась в 1964 году, еще до окончания обучения. После выпуска Вознесенскую пригласили в театр «Современник», но она поставила условие: вместе с ней в труппу должен был принят и Мягков. В результате пара вместе начала театральную карьеру. Позже они перешли во МХАТ.

У пары не было детей. В интервью они объясняли это тем, что были слишком поглощены работой, а на что-либо другое не оставалось времени. Роль детей в их жизни играли ученики МХАТа, которым они преподавали.

Мягков и Вознесенская вместе снимались в кино — они сыграли в 16 картинах, среди которых «Гараж» Эльдара Рязанова. Также они вместе работали в театре и преподавали.

Актер всегда поддерживал жену в трудные периоды ее жизни. Мягков помогал ей справиться с депрессией. Однажды она пожаловалась, что перечитала все доступные книги в жанре детектива. Тогда Мягков написал три детективных романа, зная ее любовь к этому жанру. Одна из книг впоследствии была экранизирована — по ней сняли сериал «Сивый мерин».

Пара вела закрытый образ жизни. Мягков почти не давал интервью и редко появлялся на публичных мероприятиях. Они не любили рассказывать о личной жизни, их фото редко появлялись в СМИ. Они обходили стороной светские тусовки, предпочитая проводить свободное время наедине друг с другом.

«Тут нет секрета. Надо любить. Надо, чтобы было искреннее желание сделать для человека что-то приятное. Надо, чтобы не виделось возможности существовать без этого человека. Вот и все. Больше ничего не нужно. И тогда будет брак навсегда», — отвечал Андрей Мягков о секрете счастливой семейной жизни.

Пережила супруга меньше чем на год

Фото: © РИА Новости / Михаил Фомичев (Андрей Мягков с супругой Анастасией Вознесенской)

В 2009 году Андрею Мягкову сделали операцию на сердце в Германии. Помогла супруга, которая подключила все связи и знакомства, чтобы отправить актера на лечение.

В 2017 году состояние здоровья Мягкова ухудшилось — он перенес стентирование сосудов. У артиста также были проблемы с суставами, но он не афишировал состояние своего здоровья.

В 2018 году Вознесенская перенесла уже второй инсульт. Мягков полностью посвятил себя заботе о жене, нанял помощницу.

Андрей Мягков скончался 18 февраля 2021 года в возрасте 82 лет. Он потерял сознание дома, его обнаружила супруга. Вознесенская вызвала скорую помощь, однако Мягков умер до приезда медиков. Причина смерти — острая сердечная недостаточность.

Анастасия Вознесенская пережила супруга всего на 11 месяцев. Причиной смерти артистки стала коронавирусная инфекция.