Пьянство, попытка суицида и бездетность: что скрывала за красотой Людмила Чурсина

Людмила Чурсина, чья красота в советскую эпоху считалась эталонной и вызывала восхищение за рубежом, прожила жизнь, полную парадоксов.

Ее внешность и талант открывали двери в мир большого кино, включая заманчивые предложения из Голливуда, но жестокие реалии «железного занавеса» превратили эти возможности в несбыточные мечты. Судьба распорядилась так, что звезда, которой прочили мировую славу, стала легендой в границах одной большой страны.

Сегодня, перешагнув 80-летний рубеж, она продолжает служить искусству, а в редких интервью приоткрывает завесу над удивительными поворотами своей биографии.

Актриса Людмила Чурсина сегодня

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Несмотря на почтенный возраст, Людмила Чурсина остается действующей и востребованной актрисой, не признающей творческого покоя. Осенью 2023 года она доказала это, отправившись на масштабные съемки драматического сериала «Чудотворная» — ее маршрут пролегал от горной Адыгеи до окрестностей Минска, что говорит не только о профессиональной выносливости, но и о неизменной преданности делу.

Весной 2025 года в Санкт-Петербурге на церемонии вручения премии имени Андрея Миронова «Фигаро» Чурсине был вручен почетный приз за вклад в развитие кино и театра.

Однако вместо благодарственной речи зал услышал эмоциональный и беспощадный монолог, мгновенно разошедшийся по СМИ. Актриса обрушилась с критикой на современных молодых актрис, обвинив их в утрате индивидуальности.

«Столько молодых и хорошеньких: у всех декольте, спины, талии, волосы. Все на показ, все на продажу. Я подумала, поставь их рядом и через пять минут не поймешь, кто есть кто. Все вешалки. Индивидуальностей нет, личностей нет», — высказывалась Людмила Чурсина.

Чурсина не остается в стороне и от общественно-политической жизни страны. Она открыто выражает поддержку проведению СВО, выступает с патриотичными заявлениями. Однажды она, сожалея о возрасте и нехватке сил для поездок, заявила в беседе с изданием «Абзац»:

«Хочу пожелать вам, чтобы хотя бы новогодние дни были спокойными, чтобы как-то вразумились наши недруги, которые пичкают врага гадостью, снарядами, деньгами. Эти страны окрысились, совершенно не понимая, что Россию нельзя победить»

В отличие от многих сверстников, актриса не склонна жаловаться на трудности или ностальгировать о прошлом. Ее жизненное кредо — активность и внутренний оптимизм.

«Уныние — это грех. — Пока мы недовольны жизнью, она же все равно проходит. Поэтому надо искать радость», — сказала артистка изданию aif.ru.

Военное детство актрисы Людмилы Чурсиной

Фото: © РИА Новости / В. Пищальников

Людмила Чурсина появилась на свет в самый тяжелый момент отечественной истории — 20 июля 1941 года. Вопрос о месте ее рождения до сих пор остается загадкой: официальные источники указывают на Сталинабад (ныне Душанбе), однако сама актриса настаивает, что родилась в полевом медсанбате под деревней Груздово в Псковской области.

Ее мать, Геновефа Ивановна, проводив мужа на фронт, отправилась из Риги к родным, а затем — к свекрови в Таджикистан, где только и смогла официально зарегистрировать новорожденную дочь. Войну семья пережила в тесноте коммунальной комнаты, где роскошью казалась простая манная каша.

«Запах манки, особенно подгоревшей, казался мне божественным», — с грустной иронией вспоминала в интервью 7Дней.ru Чурсина.

После Победы началась жизнь в постоянных переездах, обусловленных работой отца — кадрового военного. Заполярье, Чукотка, Камчатка, Кавказ — география детства будущей актрисы охватила всю страну.

Особенный след оставила Грузия, где Людмила пошла в школу в Тбилиси, в совершенстве освоила язык и полюбила точные науки — физику и геометрию, демонстрируя не только артистические, но и блестящие аналитические способности.

Образование и карьера актрисы Людмилы Чурсиной

Фото: Мастюков Валентин/ТАСС

Осев в итоге в Великих Луках, Людмила окончила школу с золотой медалью, открывавшей дорогу в любой вуз. Ее планы были далеки от сцены: умная, целеустремленная девушка всерьез рассматривала поступление в авиационный институт. Роковую, или судьбоносную, роль сыграла подруга, уговорившая ее за компанию попробовать силы в театральном.

Чурсину, не имевшую специальной подготовки, приняли одновременно в три престижнейших учебных заведения — ВГИК, ГИТИС и Театральное училище имени Щукина. Выбор пал на «Щуку», хотя учеба давалась нелегко. Отчаяние было так велико, что она даже собралась уйти.

Выпускницу «Щуки» с красным дипломом ждала редкая честь: личное приглашение от художественного руководителя Рубена Симонова в легендарный Театр имени Вахтангова. Дебют в знаменитой «Принцессе Турандот» быстро перерос в серьезные драматические работы — в «Русском лесе» и в шекспировском «Ричарде III», где она воплотила образ леди Анны.

На рубеже 1960-1970-х годов Чурсина переехала в Ленинград, чтобы сосредоточиться на кинокарьере. Однако сцена не отпустила ее надолго: в 1974 году последовало приглашение в труппу Ленинградского драматического театра имени Пушкина (ныне Александринский театр), где она прослужила целое десятилетие.

Москва и роли мечты актрисы Людмилы Чурсиной

Фото: Кадр из к/ф «Донская повесть», реж. Владимир Фетин, 1964 г.

В 1984 году Чурсина приехала в Москву, и ее ждал подарок судьбы — роль, о которой мечтает каждая драматическая актриса. Театр Советской (ныне Российской) армии предложил ей сыграть Настасью Филипповну в «Идиоте». Это стало отправной точкой для целой череды сложных образов: баронесса Шталь в «Маскараде», Эрнестина Тютчева в «Прощальном свете».

Параллельно с театром стремительно развивалась ее кинокарьера, начавшаяся еще в 1960-х. Широкую известность ей принесла «Донская повесть» по Шолохову, где ее партнером стал Евгений Леонов.

Этот дуэт породил забавную съемочную особенность: разница в росте в 12 сантиметров (Чурсина была выше — 177 сантиметров) вынуждала операторов идти на хитрости — ставить Леонова на скамейку или «закапывать» Людмилу в специальный подкоп.

После роли эстонки Инки в фильме «Два билета на дневной сеанс» и дерзкой фразы «Я Мерлин Монро, у меня тот же номер лифчика, понял?!» за ней прочно закрепилось прозвище «русская Мэрилин Монро».

Несостоявшийся Голливуд актрисы Людмилы Чурсиной

Фото: Кадр из к/ф «Мой муж — гений», реж. Татьяна Архипцова, 2008 г.

Вершиной профессионального признания стало приглашение в Голливуд с контрактом на три года и 15 картин. Однако этому не суждено было сбыться — и не только из-за языкового барьера.

Как делилась Чурсина, председатель Госкино Филипп Ермаш в деликатной форме дал понять, что отпускать национальную звезду за границу не планируется. С присущим ей тактом и юмором она ответила: «Все понимаю, Филипп Тимофеевич, вдруг попросят раздеться».

Но ее ждали народная любовь и огромные прокатные успехи дома. Мелодрама «Олеся» по Куприну собрала у экранов 25 миллионов зрителей. А в легендарном фильме Александра Митты «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» она вошла в блистательный ансамбль с Владимиром Высоцким, Алексеем Петренко и Олегом Табаковым.

Развал Советского Союза и последовавший кризис киноиндустрии не сломили карьеру Людмилы Чурсиной. Она стала одной из первых звезд, успешно перешедших на телевизионные форматы. Уже в 1992 году артистка вошла в актерский состав одного из пионеров российского сериального производства — «Горячев и другие».

Ее востребованность в 1990-е подтвердила работа в остросюжетной драме Всеволода Шиловского «Кодекс бесчестия» (1993), где она составила звездный дуэт с Вячеславом Тихоновым, а в кадре рядом с ней были Леонид Куравлев и Эммануил Виторган.

С приходом 2000-х и бумом телесериалов Чурсина органично вписалась в новые проекты, появившись в популярных «Маргоше», «Интернах» и мистической «Закрытой школе».

Однако, несмотря на внешнюю активность, сама актриса в последние годы высказывает откровенный скепсис по поводу современного кинопроцесса. В интервью она не раз отмечала, что ее сердце безраздельно принадлежит театру, а в сегодняшнем кино, по ее мнению, остро не хватает ярких, глубоких сценариев и харизматичных актеров.

Личная жизнь актрисы Людмилы Чурсиной

Фото: Фото: Кадр из к/ф «Донская повесть», реж. Владимир Фетин, 1964 г. (Людмила Чурсина и Владимир Фетин)

Личная жизнь Людмилы Чурсиной, чья красота сводила с ума современников, сложилась как драматический сериал.

Еще в стенах Щукинского училища юная Людмила привлекла внимание уже состоявшегося мастера, легенды театра Владимира Этуша. Их роман, вспыхнувший с такой силой, что актер был готов ради студентки оставить семью и маленькую дочь, едва не стоил ему карьеры.

Руководство «Щуки» жестко пресекло скандальную связь, поставив Этуша перед выбором. Много лет спустя, уже раскаявшись, он все же признавался, что ни о чем не жалеет. Для Чурсиной же это стало первым столкновением с жестокой ценой всеобщего внимания.

Спасением от пересудов стал брак с режиссером Владимиром Фетиным, которого она встретила на съемках «Донской повести». Разница в 16 лет не стала препятствием для 17 лет совместной жизни, которая, однако, превратилась в мучительную борьбу с алкогольной зависимостью супруга.

Отчаявшись, Чурсина предприняла отчаянную попытку «спасти» его, начав пить вместе с ним. Это привело к глубокой депрессии актрисы.

«Я пыталась вместе с ним выпивать, думала, это его напугает. Но не помогло», — признавалась она.

Однажды, доведенная до отчаяния, актриса шла по улице с мыслями о суициде, и лишь случай — бдительный таксист — спас ее жизнь.

«Всякому терпению наступает конец», — подвела она черту под этим браком, уходив до этого от мужа 13 раз.

После двух лет одиночества в 1983-м в ее жизни появился океанолог Владимир Залитис — человек спокойный, заботливый, но далекий от мира искусства.

«Творческого общения у нас не было», — констатировала актриса.

Когда период «узнавания друг друга» закончился, оказалось, что связывать их больше нечего. Брак тихо распался.

Новой, неожиданной главой стал союз с Игорем Андроповым, сыном генсека Юрия Андропова. Поженившись в 1987 году и даже взяв двойную фамилию Чурсина-Андропова, они казались идеальной парой: блестящая актриса и образованный дипломат с поэтической душой. Но и этот брак не продержался долго: в 1991-м они развелись.

Чурсина, несмотря на четыре серьезных романа, так и не стала матерью. Смысл и опору в жизни она обрела не только в искусстве, но и в заботе о племяннике. После смерти сестры и ее мужа Людмила Алексеевна взяла на воспитание мальчика, а теперь ее сердце принадлежит его дочерям — Саше и Настеньке, которых она называет своими внучками.