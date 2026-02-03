Пьянство, попытка суицида и бездетность: что скрывала за красотой Людмила Чурсина

Джамиля Будайчиева
Джамиля Будайчиева 20 0

В карьере артистке повезло больше, чем в личной жизни.

Как живет и выглядит сегодня актриса Людмила Чурсина — фото

Фото: © РИА Новости/В.Пищальников

Людмила Чурсина, чья красота в советскую эпоху считалась эталонной и вызывала восхищение за рубежом, прожила жизнь, полную парадоксов.

Ее внешность и талант открывали двери в мир большого кино, включая заманчивые предложения из Голливуда, но жестокие реалии «железного занавеса» превратили эти возможности в несбыточные мечты. Судьба распорядилась так, что звезда, которой прочили мировую славу, стала легендой в границах одной большой страны.

Сегодня, перешагнув 80-летний рубеж, она продолжает служить искусству, а в редких интервью приоткрывает завесу над удивительными поворотами своей биографии.

Актриса Людмила Чурсина сегодня

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Несмотря на почтенный возраст, Людмила Чурсина остается действующей и востребованной актрисой, не признающей творческого покоя. Осенью 2023 года она доказала это, отправившись на масштабные съемки драматического сериала «Чудотворная» — ее маршрут пролегал от горной Адыгеи до окрестностей Минска, что говорит не только о профессиональной выносливости, но и о неизменной преданности делу.

Весной 2025 года в Санкт-Петербурге на церемонии вручения премии имени Андрея Миронова «Фигаро» Чурсине был вручен почетный приз за вклад в развитие кино и театра.

Однако вместо благодарственной речи зал услышал эмоциональный и беспощадный монолог, мгновенно разошедшийся по СМИ. Актриса обрушилась с критикой на современных молодых актрис, обвинив их в утрате индивидуальности.

«Столько молодых и хорошеньких: у всех декольте, спины, талии, волосы. Все на показ, все на продажу. Я подумала, поставь их рядом и через пять минут не поймешь, кто есть кто. Все вешалки. Индивидуальностей нет, личностей нет», — высказывалась Людмила Чурсина.

Чурсина не остается в стороне и от общественно-политической жизни страны. Она открыто выражает поддержку проведению СВО, выступает с патриотичными заявлениями. Однажды она, сожалея о возрасте и нехватке сил для поездок, заявила в беседе с изданием «Абзац»:

«Хочу пожелать вам, чтобы хотя бы новогодние дни были спокойными, чтобы как-то вразумились наши недруги, которые пичкают врага гадостью, снарядами, деньгами. Эти страны окрысились, совершенно не понимая, что Россию нельзя победить»

В отличие от многих сверстников, актриса не склонна жаловаться на трудности или ностальгировать о прошлом. Ее жизненное кредо — активность и внутренний оптимизм.

«Уныние — это грех. — Пока мы недовольны жизнью, она же все равно проходит. Поэтому надо искать радость», — сказала артистка изданию aif.ru.

Военное детство актрисы Людмилы Чурсиной

Фото: © РИА Новости / В. Пищальников

Людмила Чурсина появилась на свет в самый тяжелый момент отечественной истории — 20 июля 1941 года. Вопрос о месте ее рождения до сих пор остается загадкой: официальные источники указывают на Сталинабад (ныне Душанбе), однако сама актриса настаивает, что родилась в полевом медсанбате под деревней Груздово в Псковской области.

Ее мать, Геновефа Ивановна, проводив мужа на фронт, отправилась из Риги к родным, а затем — к свекрови в Таджикистан, где только и смогла официально зарегистрировать новорожденную дочь. Войну семья пережила в тесноте коммунальной комнаты, где роскошью казалась простая манная каша.

«Запах манки, особенно подгоревшей, казался мне божественным», — с грустной иронией вспоминала в интервью 7Дней.ru Чурсина.

После Победы началась жизнь в постоянных переездах, обусловленных работой отца — кадрового военного. Заполярье, Чукотка, Камчатка, Кавказ — география детства будущей актрисы охватила всю страну.

Особенный след оставила Грузия, где Людмила пошла в школу в Тбилиси, в совершенстве освоила язык и полюбила точные науки — физику и геометрию, демонстрируя не только артистические, но и блестящие аналитические способности.

Образование и карьера актрисы Людмилы Чурсиной

Фото: Мастюков Валентин/ТАСС

Осев в итоге в Великих Луках, Людмила окончила школу с золотой медалью, открывавшей дорогу в любой вуз. Ее планы были далеки от сцены: умная, целеустремленная девушка всерьез рассматривала поступление в авиационный институт. Роковую, или судьбоносную, роль сыграла подруга, уговорившая ее за компанию попробовать силы в театральном.

Чурсину, не имевшую специальной подготовки, приняли одновременно в три престижнейших учебных заведения — ВГИК, ГИТИС и Театральное училище имени Щукина. Выбор пал на «Щуку», хотя учеба давалась нелегко. Отчаяние было так велико, что она даже собралась уйти.

Выпускницу «Щуки» с красным дипломом ждала редкая честь: личное приглашение от художественного руководителя Рубена Симонова в легендарный Театр имени Вахтангова. Дебют в знаменитой «Принцессе Турандот» быстро перерос в серьезные драматические работы — в «Русском лесе» и в шекспировском «Ричарде III», где она воплотила образ леди Анны.

На рубеже 1960-1970-х годов Чурсина переехала в Ленинград, чтобы сосредоточиться на кинокарьере. Однако сцена не отпустила ее надолго: в 1974 году последовало приглашение в труппу Ленинградского драматического театра имени Пушкина (ныне Александринский театр), где она прослужила целое десятилетие.

Москва и роли мечты актрисы Людмилы Чурсиной

Фото: Кадр из к/ф «Донская повесть», реж. Владимир Фетин, 1964 г.

В 1984 году Чурсина приехала в Москву, и ее ждал подарок судьбы — роль, о которой мечтает каждая драматическая актриса. Театр Советской (ныне Российской) армии предложил ей сыграть Настасью Филипповну в «Идиоте». Это стало отправной точкой для целой череды сложных образов: баронесса Шталь в «Маскараде», Эрнестина Тютчева в «Прощальном свете».

Параллельно с театром стремительно развивалась ее кинокарьера, начавшаяся еще в 1960-х. Широкую известность ей принесла «Донская повесть» по Шолохову, где ее партнером стал Евгений Леонов.

Этот дуэт породил забавную съемочную особенность: разница в росте в 12 сантиметров (Чурсина была выше — 177 сантиметров) вынуждала операторов идти на хитрости — ставить Леонова на скамейку или «закапывать» Людмилу в специальный подкоп.

После роли эстонки Инки в фильме «Два билета на дневной сеанс» и дерзкой фразы «Я Мерлин Монро, у меня тот же номер лифчика, понял?!» за ней прочно закрепилось прозвище «русская Мэрилин Монро».

Несостоявшийся Голливуд актрисы Людмилы Чурсиной

Фото: Кадр из к/ф «Мой муж — гений», реж. Татьяна Архипцова, 2008 г.

Вершиной профессионального признания стало приглашение в Голливуд с контрактом на три года и 15 картин. Однако этому не суждено было сбыться — и не только из-за языкового барьера.

Как делилась Чурсина, председатель Госкино Филипп Ермаш в деликатной форме дал понять, что отпускать национальную звезду за границу не планируется. С присущим ей тактом и юмором она ответила: «Все понимаю, Филипп Тимофеевич, вдруг попросят раздеться».

Но ее ждали народная любовь и огромные прокатные успехи дома. Мелодрама «Олеся» по Куприну собрала у экранов 25 миллионов зрителей. А в легендарном фильме Александра Митты «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» она вошла в блистательный ансамбль с Владимиром Высоцким, Алексеем Петренко и Олегом Табаковым.

Развал Советского Союза и последовавший кризис киноиндустрии не сломили карьеру Людмилы Чурсиной. Она стала одной из первых звезд, успешно перешедших на телевизионные форматы. Уже в 1992 году артистка вошла в актерский состав одного из пионеров российского сериального производства — «Горячев и другие».

Ее востребованность в 1990-е подтвердила работа в остросюжетной драме Всеволода Шиловского «Кодекс бесчестия» (1993), где она составила звездный дуэт с Вячеславом Тихоновым, а в кадре рядом с ней были Леонид Куравлев и Эммануил Виторган.

С приходом 2000-х и бумом телесериалов Чурсина органично вписалась в новые проекты, появившись в популярных «Маргоше», «Интернах» и мистической «Закрытой школе».

Однако, несмотря на внешнюю активность, сама актриса в последние годы высказывает откровенный скепсис по поводу современного кинопроцесса. В интервью она не раз отмечала, что ее сердце безраздельно принадлежит театру, а в сегодняшнем кино, по ее мнению, остро не хватает ярких, глубоких сценариев и харизматичных актеров.

Личная жизнь актрисы Людмилы Чурсиной

Фото: Фото: Кадр из к/ф «Донская повесть», реж. Владимир Фетин, 1964 г. (Людмила Чурсина и Владимир Фетин)

Личная жизнь Людмилы Чурсиной, чья красота сводила с ума современников, сложилась как драматический сериал.

Еще в стенах Щукинского училища юная Людмила привлекла внимание уже состоявшегося мастера, легенды театра Владимира Этуша. Их роман, вспыхнувший с такой силой, что актер был готов ради студентки оставить семью и маленькую дочь, едва не стоил ему карьеры.

Руководство «Щуки» жестко пресекло скандальную связь, поставив Этуша перед выбором. Много лет спустя, уже раскаявшись, он все же признавался, что ни о чем не жалеет. Для Чурсиной же это стало первым столкновением с жестокой ценой всеобщего внимания.

Спасением от пересудов стал брак с режиссером Владимиром Фетиным, которого она встретила на съемках «Донской повести». Разница в 16 лет не стала препятствием для 17 лет совместной жизни, которая, однако, превратилась в мучительную борьбу с алкогольной зависимостью супруга.

Отчаявшись, Чурсина предприняла отчаянную попытку «спасти» его, начав пить вместе с ним. Это привело к глубокой депрессии актрисы.

«Я пыталась вместе с ним выпивать, думала, это его напугает. Но не помогло», — признавалась она.

Однажды, доведенная до отчаяния, актриса шла по улице с мыслями о суициде, и лишь случай — бдительный таксист — спас ее жизнь.

«Всякому терпению наступает конец», — подвела она черту под этим браком, уходив до этого от мужа 13 раз.

После двух лет одиночества в 1983-м в ее жизни появился океанолог Владимир Залитис — человек спокойный, заботливый, но далекий от мира искусства.

«Творческого общения у нас не было», — констатировала актриса.

Когда период «узнавания друг друга» закончился, оказалось, что связывать их больше нечего. Брак тихо распался.

Новой, неожиданной главой стал союз с Игорем Андроповым, сыном генсека Юрия Андропова. Поженившись в 1987 году и даже взяв двойную фамилию Чурсина-Андропова, они казались идеальной парой: блестящая актриса и образованный дипломат с поэтической душой. Но и этот брак не продержался долго: в 1991-м они развелись.

Чурсина, несмотря на четыре серьезных романа, так и не стала матерью. Смысл и опору в жизни она обрела не только в искусстве, но и в заботе о племяннике. После смерти сестры и ее мужа Людмила Алексеевна взяла на воспитание мальчика, а теперь ее сердце принадлежит его дочерям — Саше и Настеньке, которых она называет своими внучками.

-21° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.02
1.29 91.25
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:50
«Представляю, как расправлюсь с ними»: что известно о стрельбе в уфимской школе
10:43
Умный скальпель: в России стали применять новый способ борьбы с онкозаболеваниями
10:34
СК возбудил уголовные дела после инцидента со стрельбой в школе Уфы
10:29
Зима, которая заморозила страну: самый лютый холод в истории СССР
10:26
«Вынужден сделать что-то плохое»: уфимский стрелок раскрыл мотивы в личном блоге
10:14
«Ситуация на контроле»: глава Башкирии прокомментировал стрельбу в гимназии

Сейчас читают

На подсветку стрип-клуба: Берлин отправлял генераторы в Киев, пока немцы замерзали
Операторы FPV-дронов сорвали две попытки ротации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
«Грады» непрерывно бьют по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео