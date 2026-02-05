«Разные люди угрожали»: почему бывшая жена Гуфа боится за свою жизнь

Бывшая жена рэпера Гуфа боится за собственную жизнь. В чем конфликт между Айзой и скандально известным застройщиком Сергеем Домогацким? Почему девушка считает, что мужчина угрожает ей расправой? Какие тайны бизнесмена раскрыла блогер? Сколько человек пострадало от действий предпринимателя? Правда, что ущерб уже превысил миллиард рублей? И почему на строителя до сих пор не заведено уголовное дело? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Блогер Айза Анохина познакомилась с Сергеем Домогацким, когда предприниматель только начал строить виллы на Бали. Экс-супруга рэпера Гуфа вела на острове аналогичный бизнес. Еще в те времена ее поразили предпринимательские способности коллеги — тот легко находил инвесторов, реализовывал под застройку огромные территории и привлекал к рекламе отечественных звезд: Елену Летучую, Ларису Гузееву, Никиту Малинина и Ксению Собчак.

«Суперуникальное предложение только для моих подписчиков. У меня уже готово несколько вилл Санторини. Полностью с мебелью, полной отделкой, то есть заезжать можно уже завтра», — рассказывает бизнесмен Сергей Домогацкий.

«Многие купили виллы по рекламе Ларисы Гузеевой. Действительно, у Домогацкого было громкое имя, действительно, его много кто там знал, Лариса лично была с ним знакома», — отмечает блогер.

Но удивление Айзы через пару лет сменилось ужасом. В эксклюзивном интервью программе «Светская хроника» она рассказала: Домогацкий угрожает ей расправой. Теперь блогер боится за свою жизнь.

«Были угрозы, были какие-то бандиты, мне звонили разные люди, угрожали, была какая-то странная вообще ситуация. Конечно, я на тот момент испугалась», — признается Айза.

«Говорит: „Он конченый, я сразу это поняла“. Ты клеветала на честного человека. Я поехал на твои объекты, показал, как ты строишь. Я сразу был уверен, что там будет очень низкое качество, я знал, что такие нечестные, такие подлые люди не могут строить с нормальным качеством», — заявляет бизнесмен.

Их конфликт разгорелся после того, как клиенты Домогацкого начали обвинять его в обмане.

В день X, когда покупателям должны были выдать ключи, выяснилось: их виллы не построены. Вместо готовых коттеджей с облагороженной территорией заказчиков встречали котлованы с фундаментом. Причем компания не предоставила клиентам никаких бумаг, которые бы подтверждали получение денег.

«Люди оказались обмануты. Им обещали красивые виллы, большую доходность, а по факту показывали рендеры лишь, снятые на арендованных виллах. Поэтому сейчас мы обратились в правоохранительные органы России и Индонезии с заявлением о мошенничестве. Полагаем, что никакого бизнеса не было», — уточняет адвокат Александр Зорин.

Судя по рассказам его бывших сотрудников, Домогацкий и не собирался выполнять договорные обязательства перед клиентами. Сейчас таких обманутых вкладчиков уже более 70 человек, а сумма ущерба превышает миллиард рублей.

«По предварительным данным, на остров Бали было переведено из России восемь миллионов долларов, но по подсчетам, которые нам удалось получить с помощью его бывших сотрудников, управлявших стройкой, денег может быть и 12 миллионов долларов собрано. В России ущерб варьируется, по разным данным, от 300 до 500 миллионов рублей», — делится Александр Зорин.

Когда грянул скандал, Айза вызвалась помочь соотечественникам отстаивать свои права на Бали. Начала рассказывать публике о темных делах конкурента. По ее словам, Сергей с самого начала вводил клиентов в заблуждение.

«Пострадавшие говорили, что им обещали 29-30% доходности годовых. И я вышла в сторис и просто сказала: „Как могли люди повестись на такие цифры? Они нереальны“. То есть даже если ты делаешь что-то крышесносное, это не больше 16%. 16% — это потолок», — подчеркивает блогер.

«Поведение мужчины точно недостойно, но, с другой стороны, здесь вопросы к Айзе. Зачем ты сначала участвовала в этих всех историях, если ты изначально знала, что они не очень чистые?» — спрашивает певец Илья Гуров.

В Индонезии против бизнесмена уже возбудили уголовные дела. В России же пока идет процесс доследственной проверки.

«На него подали одно из заявлений о банкротстве как индивидуального предпринимателя. Но мы считаем, что в России было создано пять компаний пирамидального характера, где поставлены номинальные лица. Одна из них, самая крупная, находится в процедуре банкротства. И для нее самый большой ущерб — около 300 миллионов рублей», — рассказывает адвокат Зорин.

Не исключено, что скоро в адрес Домогацкого прилетит еще один судебный иск — от экс-супруги Гуфа, которая устала жить в тревоге.

«Не лезла бы никуда, зачем ты это делала, зачем ты занималась этой клеветой? Чтобы хайпануть? Хайпанула, поздравляю», — заявляет бизнесмен.

«Я точно не хочу добиться извинений, мне они не интересны. Я очень хочу уголовного дела на территории Российской Федерации», — подчеркивает Айза.

«В действиях Сергея Домогацкого можно рассмотреть два вида возможных нарушений. Первое — это оскорбление и дискредитация личности. Кроме того, угрозы личной расправы следует рассматривать как угрозы физического насилия, угроза убийством или иных действий, которые могут причинить вред здоровью, что также защищается и в Российской Федерации (есть специальная статья — угроза убийством у нас), и в Индонезии», — объясняет адвокат Зорин.

А пока суд да дело, сам Домогацкий исчез. Его давно не видели в России, нет его сейчас и на Бали. Зато в сети недавно появился любопытный документ. Согласно ему, на предпринимателя оформлена квартира в элитном районе Кейптауна. Ее стоимость, по данным СМИ, больше 150 миллионов рублей.

«Мы на это очень надеемся, что он будет задержан, экстрадирован и в России помещен в места содержания под стражей. После этого с ним можно будет активно вести работу по возмещению вреда. Кто еще не подал, а такие действительно есть, так называемые хорошие, добрые инвесторы, которые верят, что Сергей Домогацкий достроит их виллы, они будут получать прибыль, я им советую еще раз подумать, посмотреть правде в лицо, снять розовые очки и подать заявление о преступлении», — говорит Александр Зорин.

Звезды, которые пиарили бизнес Сергея, не понесли ответственность за участие в его сомнительном проекте. Хотя, со слов рекламного агента Домогацкого, за посты с фотографией и текстом они получали примерно по полмиллиона рублей, за рилсы — по полтора миллиона.

Но Айза уверяет, что артистов не стоит винить: они и сами стали жертвами обмана. Такие репутационные потери порой страшнее, чем финансовый ущерб.