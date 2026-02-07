Зубные махинации: как обманывают пациентов в частных стоматологиях

Зачем пациентов торопят удалять зубы? Сколько Прохор Шаляпин отдал за свою белоснежную улыбку? И как правильно выбрать стоматолога? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Как стоматологи обманывают пациентов

www.globallookpress.com/Julian Stratenschulte

Сотрудники МВД накрыли банду стоматологов из 17 человек. Их обвиняют в том, что они навязывали дорогостоящее и ненужное лечение. Сначала злоумышленники обзванивали потенциальных клиентов и предлагали им бесплатный панорамный снимок, после чего с жертвами общались кураторы. Иногда лже-врачи лечили или даже вырывали здоровые зубы.

«Посчитали сумму, порядка 400 тысяч. Я согласился. И после этого начались мучения ада», — говорит герой Андрей Попов.

Андрей тоже стал жертвой стоматологов. Мужчина пришел с жалобой на два зуба, а в итоге лишился всего верхнего ряда. Доктор убедил, что нужно срочно ставить импланты.

«Где-то через неделю это все начало жутко болеть, пульсировать», — вспоминает мужчина.

Врач попробовал исправить ситуацию и поставил импланты побольше. Но и они не прижились.

«Полностью снимается челюсть, полностью разрезается десна. Там очень много крови. Это до кости оголяется», — рассказывает Попов.

За каждый новый визит в клинику с Андрея брали деньги — от 20 до 30 тысяч рублей. Через пару месяцев возиться с проблемным пациентом врачу надоело.

«Поставили мне самое мерзкое, что может быть, вставная челюсть на присосках», — уверяет он.

«Страна советов» отправилась с Андреем в ту самую клинику. Выяснилось, что врач, который испортил ему все верхние зубы, там больше не работает. А общаться с недовольным пациентом остальным сотрудникам некогда.

Кроме очень занятой сотрудницы ресепшена, никто к Андрею и съемочной группе программы так и не вышел.

«Импланты я удалил, они у меня вот с собой в мешочке, готов вернуть. Пусть они себе ставят», — демонстрирует Попов.

Взамен мужчина требует вернуть полмиллиона рублей, потраченные на лечение. Плюс моральный вред, а иск к врачам уже в суде, причем подал его не Андрей.

«Сам Роспотребнадзор увидел нарушение и подал иск на эту стоматологию», — указывает юрист Алексей Гридасов.

Вполне вероятно, что одними деньгами клиника не отделается.

«Судья вынесла постановление о том, что требуется заключение прокурора по данному вопросу, так как был причинен вред здоровью», — отмечает эксперт.

Японские ученые начали испытывать на людях препарат для выращивания новых зубов. Но не все так просто.

«Это большая задача — вырастить зуб именно той формы, того размера и того функционального предназначения, который нам нужен. Так что исследования в этом направлении ведутся», — сообщает член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии Сергей Иванов.

Возможно, только такая технология, если она появится, сможет помочь Андрею, которого стоматолог лишил верхних зубов.

Как Прохор Шаляпин обеднел после стоматолога

www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Прохор Шаляпин чуть не разорился после похода к стоматологу.

«Приезжаешь зубик залечить, в итоге полрта надо делать. Продавай машину, чтобы расплатиться», — смеется артист.

Первые виниры певец поставил еще десять лет назад. Из-за слишком белоснежной улыбки над артистом стали смеяться. Когда мода на естественные зубы охватила российский шоу-бизнес, Прохор решил все переделать.

«Я намучился, конечно, с обтачиванием, я очень неусидчивый, мне очень трудно дается какая-то даже легкая боль», — жалуется он.

За работу, которой певец остался доволен, он заплатил врачу больше трех миллионов рублей.

Как не попасться в руки плохих стоматологов

www.globallookpress.com/Julian Stratenschulte

Корреспондент «Страны советов» под видом пациента отправилась в известную стоматологическую клинику. Во время осмотра доктор обнаружил пару проблем. Но никакого лечения навязывать не стал.

Чтобы обрабатывать клиентов в стоматологических клиниках, есть специальные сотрудники. Они уводят их в переговорную и начинают продажу.

За один зуб корреспонденту выставили счет на 63 тысячи рублей.

Нет денег? Не проблема! Прямо в клинике оформляют рассрочку.

Отказаться от лечения пациенту довольно сложно, зубной продавец хоть и вежлива, но очень настырна.

В зоне риска и пожилые пациенты — их проще уломать на кредит или ненужное удаление. Их защитой озаботились в Госдуме — там рассматриваются изменения в законопроект «Об обязательном медицинском страховании» — в частности, зубное протезирование для пенсионеров может стать бесплатным.

Вот несколько рекомендаций от «Страны советов», как не попасться на уловки зубных махинаторов:

Не стоит спешить с лечением в первой же клинике, куда вы пришли на консультацию.

«Всегда можно сходить в две другие клиники и послушать мнение двух разных, независимых друг от друга врачей», — советует стоматолог-имплантолог Сергей Скорубский.