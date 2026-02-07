Не омолодили, а изуродовали: что делать, если косметолог испортил лицо
Не все косметологи выполняют процедуры качественно и безопасно. Как определить хорошего специалиста?
Кому из звезд чрезмерное увлечение косметологией стоило карьеры? Что с лицом человека делает процедура лазерной шлифовки? И сколько нужно заплатить, чтобы устранить последствия косметического тюнинга? Как в погоне за вечной молодостью не потерять лицо? Что делать, если процедура красоты не помогла, а навредила? Косметология — это опасно? Кто возместит ущерб?
Что происходит с лицом после лазерной шлифовки
После процедуры лазерной шлифовки лицо Лилии Ануфриенко выглядело ужасающе. Долгая реабилитация, дорогостоящий уход. Но вместо красивой сияющей кожи — диагноз и постоянное лечение.
Лазерная шлифовка лица или дермабразия — косметологическая процедура, которая удаляет верхние слои кожи с помощью лазерного луча, стимулирует регенерацию, выработку коллагена и эластина. Процесс восстановления занимает до полугода.
Расширенные поры, шрамы после ветрянки, мелкие неровности кожи — все это исчезнет после лазерной шлифовки, обещала страничка косметолога, которого Лилия Ануфриенко нашла в социальной сети.
«Утром после процедуры я проснулась с большим отеком и сразу же написала врачу, на что она ответила, что это в рамках данной процедуры считается нормой, чтобы я не беспокоилась и продолжала выполнять ее рекомендации», — делится героиня.
Когда с лица сошла корка, стало понятно — процедура не дала результата. При этом услуги косметолога, лазерная шлифовка и последующее восстановление обошлись Лилии в 400 тысяч рублей. Но ни о каком возмещении ущерба не было и речи.
«Косметолог не приносила извинений, не компенсировала расходы, аргументируя это тем, что всё это индивидуально, гарантии никто не дает», — цитирует девушка.
Валерии из Уфы поставили диагноз «постинъекционная гематома верхней и нижней губы». Девушка хотела навести красоту перед Новым годом, но что-то пошло не так.
«Все это воспалилось, все отекло, ну, то есть появились очень сильные гематомы. Врачи клиники заверили меня, что это якобы нормальная реакция», — вспоминает она.
Однако отек не прошел через несколько дней, как обещал косметолог. И Валерия потребовала компенсацию.
«Она мне вернула средства в размере N-й суммы, которая не покрывает всех издержек дополнительного восстановления, в том числе морального вреда, вреда здоровью», — отмечает девушка.
Но на этом история не закончилась. В салон пришли с проверкой Роспотребнадзор и прокуратура. Косметолог уверена, ее вины здесь нет и вообще, ситуация рядовая.
Кто из звезд пострадал от рук косметологов
С неудачной косметологией сталкиваются и мужчины. И самый известный из них — голливудский актер Микки Рурк. В погоне за идеальными чертами лица он увлекся филлерами и ботоксом, что стоило ему карьеры.
Все, что у него осталось сегодня, это долги и проблемы со здоровьем. А на что способна бьюти-индустрия в России, можно оценить, взглянув на главных плейбоев российского шоу-бизнеса — Филиппа Киркорова и Стаса Михайлова.
При этом отношение у российских звезд к косметологии очень разное:
«Я лично боюсь. Поэтому я поверю в кремы. Я возьму кремы, потому что мы то, во что мы верим. Если мы этим пользуемся и мы верим, что они действительно делают нас моложе, дают нам энергию молодости, то так и будет происходить», — рассказывает певица Катя Лель.
«Аппаратные. Сейчас я уже начала пробовать и аппаратные, и всякие процедуры. Там всякие вспышки», — артистка Лада Дэнс.
Что делать, если результат после косметолога не устраивает
Но если все пошло не так и результат не устраивает? По закону о правах потребителя пациент имеет право предъявить клинике претензию и потребовать возместить затраты на лечение и моральный ущерб.
«Но, к сожалению, не всегда клиники идут на досудебное решение споров, поэтому пациент вынужден обратиться в суд и уже в рамках судебных разбирательств взыскать с клиники затраты на лечение, на те или иные процедуры и в том числе моральную компенсацию», — сообщает юрист Тамара Кормишина.
Следует внимательно читать все, что предлагают подписать до начала процедуры. Особенно документ под названием «Информированное добровольное согласие».
Подписывая его не глядя, пациент фактически снимает с клиники любую ответственность за результат и берет все риски на себя.
«В конце пациент пишет, что в случае наступления таких-то и таких-то последствий, там идет огромный перечень этих последствий, и чем больше юрист туда этих последствий засунет, тем лучше. Претензий иметь я не буду. Все, точка», — указывает юрист.
Эксперты отмечают: важно не экономить на собственном здоровье и проводить процедуры у лицензированного специалиста с медицинским образованием. Особенно лазерную шлифовку и уколы красоты.
«Если применить, например, срединный пилинг или лазерную шлифовку, чаще всего это гиперпигментация может быть. Если говорить о филлерах или ботулотоксине, незарегистрированный ботулотоксин может вызвать аллергическую реакцию, вплоть до анафилактического шока. Филлер может привести к развитию хронического воспаления, к развитию гранулемы», — поясняет дерматолог-косметолог Лейла Назарова.
Как узнать, что препарат у косметолога безопасен
Косметолог перед процедурой обязан показать упаковку с заводской пломбой, срок годности, сертификаты и состав препарата. А затем вскрыть при личном присутствии пациента.
То же самое и с аппаратной косметологией — медтехника должна быть оригинальной и сертифицированной. Проверить это легко, достаточно отсканировать штрих- или кьюар-код на аппарате.
В погоне за идеалом главное помнить — это опасная красота! За безупречной внешностью стоят недели и месяцы сложного восстановления и реабилитации.
