Не омолодили, а изуродовали: что делать, если косметолог испортил лицо

Не все косметологи выполняют процедуры качественно и безопасно. Как определить хорошего специалиста?

Кому из звезд чрезмерное увлечение косметологией стоило карьеры? Что с лицом человека делает процедура лазерной шлифовки? И сколько нужно заплатить, чтобы устранить последствия косметического тюнинга? Как в погоне за вечной молодостью не потерять лицо? Что делать, если процедура красоты не помогла, а навредила? Косметология — это опасно? Кто возместит ущерб?

Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Что происходит с лицом после лазерной шлифовки

После процедуры лазерной шлифовки лицо Лилии Ануфриенко выглядело ужасающе. Долгая реабилитация, дорогостоящий уход. Но вместо красивой сияющей кожи — диагноз и постоянное лечение.

Лазерная шлифовка лица или дермабразия — косметологическая процедура, которая удаляет верхние слои кожи с помощью лазерного луча, стимулирует регенерацию, выработку коллагена и эластина. Процесс восстановления занимает до полугода.

Расширенные поры, шрамы после ветрянки, мелкие неровности кожи — все это исчезнет после лазерной шлифовки, обещала страничка косметолога, которого Лилия Ануфриенко нашла в социальной сети.

«Утром после процедуры я проснулась с большим отеком и сразу же написала врачу, на что она ответила, что это в рамках данной процедуры считается нормой, чтобы я не беспокоилась и продолжала выполнять ее рекомендации», — делится героиня.

Когда с лица сошла корка, стало понятно — процедура не дала результата. При этом услуги косметолога, лазерная шлифовка и последующее восстановление обошлись Лилии в 400 тысяч рублей. Но ни о каком возмещении ущерба не было и речи.

«Косметолог не приносила извинений, не компенсировала расходы, аргументируя это тем, что всё это индивидуально, гарантии никто не дает», — цитирует девушка.

Валерии из Уфы поставили диагноз «постинъекционная гематома верхней и нижней губы». Девушка хотела навести красоту перед Новым годом, но что-то пошло не так.

«Все это воспалилось, все отекло, ну, то есть появились очень сильные гематомы. Врачи клиники заверили меня, что это якобы нормальная реакция», — вспоминает она.

Однако отек не прошел через несколько дней, как обещал косметолог. И Валерия потребовала компенсацию.

«Она мне вернула средства в размере N-й суммы, которая не покрывает всех издержек дополнительного восстановления, в том числе морального вреда, вреда здоровью», — отмечает девушка.

Но на этом история не закончилась. В салон пришли с проверкой Роспотребнадзор и прокуратура. Косметолог уверена, ее вины здесь нет и вообще, ситуация рядовая.

Кто из звезд пострадал от рук косметологов

С неудачной косметологией сталкиваются и мужчины. И самый известный из них — голливудский актер Микки Рурк. В погоне за идеальными чертами лица он увлекся филлерами и ботоксом, что стоило ему карьеры.

Все, что у него осталось сегодня, это долги и проблемы со здоровьем. А на что способна бьюти-индустрия в России, можно оценить, взглянув на главных плейбоев российского шоу-бизнеса — Филиппа Киркорова и Стаса Михайлова.

При этом отношение у российских звезд к косметологии очень разное:

«Я лично боюсь. Поэтому я поверю в кремы. Я возьму кремы, потому что мы то, во что мы верим. Если мы этим пользуемся и мы верим, что они действительно делают нас моложе, дают нам энергию молодости, то так и будет происходить», — рассказывает певица Катя Лель.

«Аппаратные. Сейчас я уже начала пробовать и аппаратные, и всякие процедуры. Там всякие вспышки», — артистка Лада Дэнс.

Что делать, если результат после косметолога не устраивает

Но если все пошло не так и результат не устраивает? По закону о правах потребителя пациент имеет право предъявить клинике претензию и потребовать возместить затраты на лечение и моральный ущерб.

«Но, к сожалению, не всегда клиники идут на досудебное решение споров, поэтому пациент вынужден обратиться в суд и уже в рамках судебных разбирательств взыскать с клиники затраты на лечение, на те или иные процедуры и в том числе моральную компенсацию», — сообщает юрист Тамара Кормишина.

Следует внимательно читать все, что предлагают подписать до начала процедуры. Особенно документ под названием «Информированное добровольное согласие».

Подписывая его не глядя, пациент фактически снимает с клиники любую ответственность за результат и берет все риски на себя.

«В конце пациент пишет, что в случае наступления таких-то и таких-то последствий, там идет огромный перечень этих последствий, и чем больше юрист туда этих последствий засунет, тем лучше. Претензий иметь я не буду. Все, точка», — указывает юрист.

Эксперты отмечают: важно не экономить на собственном здоровье и проводить процедуры у лицензированного специалиста с медицинским образованием. Особенно лазерную шлифовку и уколы красоты.

«Если применить, например, срединный пилинг или лазерную шлифовку, чаще всего это гиперпигментация может быть. Если говорить о филлерах или ботулотоксине, незарегистрированный ботулотоксин может вызвать аллергическую реакцию, вплоть до анафилактического шока. Филлер может привести к развитию хронического воспаления, к развитию гранулемы», — поясняет дерматолог-косметолог Лейла Назарова.

Как узнать, что препарат у косметолога безопасен

Косметолог перед процедурой обязан показать упаковку с заводской пломбой, срок годности, сертификаты и состав препарата. А затем вскрыть при личном присутствии пациента.

То же самое и с аппаратной косметологией — медтехника должна быть оригинальной и сертифицированной. Проверить это легко, достаточно отсканировать штрих- или кьюар-код на аппарате.

В погоне за идеалом главное помнить — это опасная красота! За безупречной внешностью стоят недели и месяцы сложного восстановления и реабилитации.

