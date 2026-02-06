Сериал «Зайцев+1» стал для своего времени настоящим культурным феноменом, подарив зрителю целую галерею ярких персонажей.

Но для самих актеров этот проект стал мощной точкой отсчета. Кто-то использовал взлетевшую популярность как трамплин для головокружительной карьеры, кто-то сознательно сменил амплуа, а кто-то и вовсе ушел из профессии, найдя себя в совершенно иной сфере.

Что стало с актерским составом одного из самых популярных ситкомов 2010-х — читайте в материале 5-tv.ru.

Филипп Котов — Саша Зайцев

© РИА Новости/Алексей Никольский

Актер Филипп Котов известен миллионам зрителей по роли Саши в культовом ситкоме «Зайцев+1». Сегодня он ведет жизнь, далекую от светской тусовки и красных дорожек.

Котов родился в театральной семье в Барнауле, а вырос за кулисами Нижегородского академического театра драмы, где служили его родители. Судьбоносной стала встреча с Никитой Михалковым, приехавшим в театр набирать массовку для «Сибирского цирюльника» (1998).

Мама Филиппа стала дублером Джулии Ормонд, а сам он, еще шестилетний мальчишка, оказался на съемочной площадке, завороженный миром кино. После окончания нижегородского театрального училища он уехал в Москву и был принят в легендарный Театр на Таганке, что стало важнейшим профессиональным выбором.

«Никита Сергеевич вообще часто снимает в Нижегородской области. Тогда он вместе с командой приехал в театр, где работали мои родители, чтобы набрать актеров для массовки. Практически все артисты театра уехали на съемки, за исключением моего папы и одного режиссера, которые готовились к выпуску спектакля „Калигула“. Моя мама стала дублером Джулии Ормонд, они тогда очень сдружились. А Михалков даже учил маму ездить верхом. К этому времени я уже не раз посмотрел фильм „Утомленные солнцем“, так что находиться рядом с этим человеком было здорово», — вспоминал Котов в интервью ОК!

На кастинг популярного телесериала Котов пришел со своим, как он сам признается, «своеобразным стилем» и длинными волосами. Его утвердили на роль наивного и доброго провинциала Саши.

Интересно, что изначально он пробовался и на роль эксцентричного Федора, которую в итоге блестяще исполнил Михаил Галустян.

«Меня пригласили на кастинг в июне, я сходил на несколько проб. Потом мы с театром поехали в Италию со спектаклем «Мед». И вот только мы прилетели, как мне позвонили и сказали, что я утвержден на роль Зайцева. Я был в шоке. Я стал звонить Золотухину, волновался, что же скажет Любимов… С Валерием Сергеевичем, царство ему небесное, мы разговаривали по два-три часа в день. Золотухин вообще ко мне очень хорошо относился. Когда он узнал, что я родился в Барнауле, сказал: «Вот! Еще один алтаец в нашем театре! Все у тебя будет нормально», — рассказывал Котов в том же разговоре.

В отличие от многих коллег, Котов не стремится быть вездесущей медийной личностью. После выхода драмы «Магдалина» в 2022 году и фильма «Загляни ему в голову» в 2023-м, актер решил взять паузу в киносъемках.

Его главная сцена сегодня — Театр на Таганке. Он задействован в ключевых спектаклях труппы: «Пиковая дама», «Вий», «Гамлет», «Фигаро». В 2019 году его вклад в культуру столицы был отмечен официальной благодарностью мэра Москвы Сергея Собянина.

Котов тщательно оберегает частную жизнь от публичности. По данным СМИ, он не женат и детей у него нет.

В редких интервью он признается, что в свободное время пишет стихи, а недавно всерьез освоил новую «профессию», делая ремонт в собственной квартире.

«Бывало, карнизы прибивал с текстом в руках», — подчеркивал актер.

Михаил Галустян — Федор

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

В отличие от своего коллеги по сериалу «Зайцев+1» Филиппа Котова, Михаил Галустян подошел к проекту уже состоявшейся звездой отечественного юмора.

К моменту выхода ситкома за его плечами была слава капитана команды КВН «Утомленные солнцем» и оглушительный успех в «Наша Russia». Его комедийное амплуа как харизматичного, часто грубоватого персонажа с узнаваемой интонацией было уже идеально отточено.

В «Зайцев+1» этот типаж получил новое воплощение в образе Федора — дерзкого, циничного и одновременно по-своему обаятельного альтер эго наивного главного героя.

Сегодня Галустян остается одним из самых востребованных актеров и ведущих в развлекательной индустрии, совмещая съемки в комедийных фильмах и сериалах с работой на телевидении.

Однако за фасадом успешного комика скрывается нереализованное, по его собственным признаниям, желание. Неоднократно в интервью Галустян выражал мечту попробовать себя в серьезной драматической роли, чтобы показать зрителю другую грань своего таланта.

Но настоящая драма развернулась у него наяву — в личной жизни. Михаил Галустян и его уже бывшая жена Виктория познакомились в 2003 году, а для свадьбы выбрали символичную дату — 07 июля 2007 года (07.07.07). Виктория посвятила себя семье и воспитанию двух дочерей, Эстеллы и Элины.

Однако за внешним благополучием, как позже признавался сам артист, скрывались постепенно нараставшие противоречия. Со временем взаимопонимание стало угасать.

«Мы стали очень разными за эти годы», — объяснял Галустян, подчеркивая, что решение о разводе не было спонтанным и далось ему нелегко.

Пара пыталась сохранить семью, в первую очередь ради детей, но в итоге пришла к обоюдному выводу, что продолжение отношений стало мучительным для обоих.

Наталья Костенева — Настя

www.globallookpress.com/Natalia Shakhanova

Наталья Костенева пришла в проект «Зайцев+1» уже с опытом работы в кино, но именно роль Насти — участницы сложного любовного треугольника — принесла ей настоящую известность. Ее персонаж, сочетающий романтичность и внутреннюю силу, быстро полюбился зрителям и стал одной из ключевых фигур сериала.

Второй сезон потребовал от актрисы особой самоотдачи. Для достоверности образа ее погрузили в сложный грим, который не только менял внешность, добавляя объема, но и весил около 12 килограммов.

После завершения сериала Костенева не остановилась в развитии. В 2016 году она заявила о себе в новой ипостаси как фотограф.

Вскоре актриса вернулась на экраны, выбрав более драматичные роли.

Одной из знаковых ее работ позднего периода стало участие в остросюжетной драме «Жена полицейского», где она смогла раскрыть новые грани своего актерского таланта, далекие от комедийного образа из «Зайцев+1».

Александр Солдаткин — Илья

© РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Александр Солдаткин начал свой творческий путь с уверенного старта: его первая крупная роль была отмечена наградой на фестивале «Кинотаврик».

Широкая известность пришла к актеру после роли в ситкоме, который сделал его лицо узнаваемым для миллионов зрителей. В последующие годы он активно работал в российских сериалах и на театральной сцене.

Однако затем в его карьере наступила пауза, потому что Солдаткин переехал за границу и на несколько лет исчез из медийного поля.

Согласно данным СМИ, сегодня Александр Солдаткин живет и работает в Берлине, где вместе с супругой открыл школу танцев и актерского мастерства. Также актер иногда снимается в кино и сериалах. Последним проектом в его фильмографии на сегодняшний день является российский сериал «Ча-ча-ча».

Иван Громов — Коля Демин

ВКонтакте/Ваня Громов

Иван Громов — выпускник ВГИКа, где учился в мастерской известного педагога Игоря Яцко. Сниматься он начала еще на заре 2010-х годов. По карьерной лестнице актер довольно быстро взбирался благодаря своему таланту. Проекты в его репертуаре очень разнообразны.

Широкой аудитории Громов запомнился по роли в «Зайцев+1», где он сыграл веселого и обаятельного Колю — лучшего друга главного героя, Саши Зайцева. Его персонаж добавил динамики и юмора в повествование.

Помимо успешной актерской карьеры, Иван Громов со временем раскрылся и в другой профессиональной ипостаси — он начал работать кинооператором.

Надежда Иванова — Сауткина

www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Надежда Иванова впервые громко заявила о себе, сыграв одну из заметных ролей в скандально известном и новаторском сериале «Школа». Позже зрители могли заметить ее в эпизодической, но яркой роли в «Зайцев+1».

Этот период ее карьеры можно охарактеризовать как время наработки опыта и поиска своего амплуа в многочисленных, зачастую небольших проектах.

Переломным моментом стало участие в остро социальной драме «Мир! Дружба! Жвачка!». Однако настоящим прорывом, кардинально изменившим ее профессиональный статус, стала главная роль в мини-сериале «Пингвины моей мамы».