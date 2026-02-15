Та самая девочка из «Сайлент Хилла»: как изменилась звезда фильмов ужасов

Джодель Мика Ферланд — канадская актриса, известная ролями в фильмах ужасов, фэнтези и сериалах. Особенно — по фильмам «Сайлент Хилл», «Дело № 39» и «Хижина в лесу». Как сейчас живет героиня известных фильмов ужасов?

С четырех лет на съемочной площадке

www.globallookpress.com/Supplied by Capital Pictures

Джодель Ферланд родилась 9 октября 1994 года в Нанаймо (Британская Колумбия, Канада). Имеет франко-австрийские и англо-саксонские корни. Она — младшая из троих детей в семье: у нее есть старший брат Джереми, который стал музыкантом, и сестра Мариша — визажист.

Творческие способности проявились у Джодель очень рано. Уже в два года она полюбила выступать перед публикой — для своего возраста девочка удивительно легко запоминала длинные монологи. Мама Валери заметила талант дочери и отвела ее в рекламное агентство.

Так Фернанд впервые попала на съемочную площадку: в два года она снялась в своем первом рекламном ролике на национальном телевидении. За несколько лет юная актриса появилась более чем в 20 рекламных роликах для крупных брендов.

Актерский дебют в кино состоялся, когда Джодель было четыре года: в 2000 году она сыграла роль в телевизионном фильме «Русалочка». Эта работа принесла ей сразу две важные награды: премию «Молодой актер» и номинацию на Дневную премию «Эмми». Джодель стала самой молодой номинанткой в истории этой престижной награды.

Из-за плотного графика съемок Джодель Фернанд не могла учиться в обычной школе наравне со сверстниками. Большую часть школьной программы она освоила дома с педагогами, совмещая учебу с работой в кино.

При этом девочка не теряла интереса к творчеству — уже в детстве она любила рисовать, а позже увлеклась музыкой и научилась играть на скрипке.

Несмотря на раннюю славу, Джодель сохраняла обычный детский взгляд на мир: для нее съемки были не столько работой, сколько увлекательной игрой, возможностью примерить на себя разные образы и познакомиться с новыми людьми.

Мечтала сыграть дьявола

Кадр из фильма «Сайлент Хилл», режиссер Кристоф Ган, 2006 г.

В начале 2000-х годов актриса активно снималась в телесериалах, среди которых «Темный ангел», «Звездные врата: Атлантида», «Звездные врата: SG-1», «Тайны Смолвиля» и «Сверхъестественное». Также она появилась в фильмах «Они» (2002) и «В западне» (2001).

В 2002 году Ферланд сыграла юную Кэрри Уайт в телевизионном фильме «Кэрри».

Сегодня в копилке актрисы больше 60 работ в фильмах и в сериалах.

Главные роли:

«Королевский госпиталь» (2004)

Кадр из сериала «Королевский госпиталь», режиссер Крэйг Р. Бэксли, 2004 г.

«Королевский госпиталь» — американский телесериал в жанре драмы, ужасов и детектива, основанный на мини-сериале Ларса фон Триера «Королевство». В сериале 13 эпизодов, каждый длится около 40 минут.

Действие происходит в вымышленном госпитале в Льюистоне, штат Мэн, построенном на месте фабрики, где в XIX веке произошел пожар с гибелью детей.

Джодель Ферланд исполнила роль Мэри Дженсен — призрака девочки, которая была убита в 1860-х годах, чтобы скрыть поджог мельницы. Ее персонаж стал символом смерти в «Королевском госпитале»: когда Мэри звонит в свой колокольчик, кто-то умирает.

«Страна приливов» (2005)

Кадр из фильма «Страна приливов», режиссер Терри Гиллиам, 2005 г.

«Страна приливов» — драматический фильм в жанре фэнтези, снятый Терри Гиллиамом по одноименному роману Митча Каллина. В центре сюжета — история одиннадцатилетней девочки Джелизы-Роуз, которая живет с родителями-наркоманами, а после их смерти оказывается в заброшенном доме на просторах пшеничных полей.

Главную роль Джелизы-Роуз в фильме исполнила Джодель Ферланд. Для роли она самостоятельно придумала и изобразила четыре разных акцента для кукольных голов, с которыми разговаривает ее героиня.

Режиссер Терри Гиллиам на пресс-конференции назвал Ферланд «выдающейся девочкой» и отметил, что ее фильмография на тот момент была больше, чем у него самого. На момент съемок в «Стране приливов» это была уже 26-я киноработа 11-летней актрисы.

За роль в фильме Джодель Ферланд была номинирована на престижную премию «Сатурн» в категории «Лучший молодой актер/актриса».

Также фильм получил шесть номинаций на национальную канадскую кинопремию «Джини», включая номинацию для Ферланд в категории «Лучшая актриса».

«Сайлент Хилл» (2006)

Кадр из фильма «Сайлент Хилл», режиссер Кристоф Ган, 2006 г.

«Сайлент Хилл» — фильм ужасов режиссера Кристофа Ганса, экранизация одноименной культовой видеоигры. Картина вышла в 2006 году и стала очень важной в карьере 10-летней Джодель Ферланд: она сыграла сразу три роли в одной истории.

Первая — Шэрон да Силва. Это приемная дочь Роуз да Силвы (Рада Митчелл). Светлая, невинная часть души, отделившаяся от основной сущности и отданная в семью. Шэрон постоянно видит во сне город Сайлент Хилл, что заставляет мать отвезти ее туда.

Вторая — Алесса Гиллеспи. Измученная девочка, которую сектанты пытались сжечь заживо за «колдовство». Ее боль и гнев породили альтернативную реальность Сайлент Хилла. В фильме Алесса показана искалеченной, страдающей, запертой в своем кошмаре.

Третья — Темная Алесса. Демоническая сторона, воплощение мести и ярости. Эта часть Алессы управляет кошмарами Сайлент Хилла и преследует тех, кто причинил зло Алессе.

Изначально создатели планировали взять трех разных девочек на эти роли, но после проб Джодель Ферланд стало ясно, что она способна сыграть все три образа. На пробах юная актриса заявила режиссеру, что всегда хотела сыграть дьявола, и это впечатлило Кристофа Ганса.

Кристоф Ганс пять лет добивался прав на экранизацию игры. Режиссер отправил в Konami Corporation личное видеоинтервью, в котором подробно объяснил, насколько для него важна «Сайлент Хилл». Он также за свой счет отснял несколько пробных сцен с музыкой из игры.

Движения всех чудовищ в фильме — результат работы профессионального танцора Роберто Кампанеллы, который выступил постановщиком и сыграл несколько ролей (Пирамидоголовый, Мученик, уборщик Колин). Именно он обучал актеров «сломанной», неестественной пластике.

«Хижина в лесу» (2011)

Кадр из фильма «Хижина в лесу», режиссер Дрю Годдард, 2011 г.

«Хижина в лесу» — научно-фантастический комедийный фильм ужасов режиссера Дрю Годдарда. Сценарий написали Дрю Годдард и Джосс Уидон за три дня: они задумали картину как сатиру на жанр слэшеров и попытку его «оживить».

Группа студентов колледжа уезжает в отдаленную хижину в лесу. По классическому сценарию хоррора они находят в подвале странную книгу и читают заклинание, которое высвобождает полчище монстров.

Однако вскоре выясняется, что все происходящее — часть масштабного ритуала: техники в подземном объекте манипулируют событиями, чтобы умилостивить древних богов.

Фильм переворачивает клише жанра: каждый персонаж соответствует архетипу (атлет, шут, девственница и т. д.), а за развитием сюжета наблюдают «кукловоды» из подземной лаборатории.

Джодель Ферланд сыграла Пейшенс Бакнер — одну из членов семьи каннибалов Бакнеров, которые терроризируют хижину. Ее героиня — замученный, изувеченный дух, связанный с проклятием дома. По сюжету, Пейшенс и ее семья когда-то жили в этой хижине и стала частью зловещего ритуала.

Для роли Ферланд носила сложный грим и протезы, имитирующие увечья и следы пыток, работала с хореографами, чтобы передать «неправильную», искаженную пластику персонажа.

Фильм получил премию «Сатурн» в номинации «Лучший фильм ужасов».

«Сумерки. Сага. Затмение» (2010)

Кадр из фильма «Сумерки. Сага. Затмение», режиссер Дэвид Слэйд, 2010 г.

В третьей части популярной вампирской саги Джодель Ферланд сыграла Бри Таннер — юную вампиршу из армии новообращенных, созданной Викторией для мести Эдварду и семье Калленов.

Бри — один из самых трагичных персонажей фильма: ей было всего 16 лет, когда Виктория обратила ее. До этого Бри сбежала из дома, где подвергалась жестокому обращению, голодала и была на грани смерти.

В новом состоянии она пытается сохранить остатки человечности: не хочет убивать невинных, ищет опору и смысл в хаосе, который ее окружает.

Интересно, что у персонажа Бри есть собственная новелла — «Короткая вторая жизнь Бри Таннер», где ее история раскрывается подробнее с ее точки зрения (в отличие от книг саги, которые ведутся от лица Беллы).

Актриса согласилась на роль без чтения сценария — как она сама рассказывала, узнав, что это «Сумерки», она сразу сказала «да». Начало съемок совпало с днем рождения Джодель (9 октября), и на площадке устроили небольшую вечеринку: актрису поздравили, принесли пирог.

Для образа Бри актриса носила легкий вампирский грим: бледная кожа, темные круги под глазами, чтобы подчеркнуть ее новообращенное состояние. Особое внимание уделили пластике персонажа.

Новообращенные в саге двигаются резко, порывисто, почти как животные. Джодель работала с хореографом, чтобы передать эту «нечеловеческую» грацию и одновременно — внутреннюю борьбу Бри между звериным инстинктом и человеческими чувствами.

Пока не вышла замуж

Albert L.Ortega/Getty Images

Джодель Ферланд не замужем. По слухам, в 2010 году у нее был роман с американским певцом, актером и продюсером Нильсом Алленом Стюартом (прозвище Бу Бу), с которым она познакомилась на кастинге «Сумерек». Отношения не сложились, так как обоим актерам на тот момент было всего 16 лет.

В свободное время Джодель рисует, занимается спортивной гимнастикой и плаванием. Актриса любит музыку, умеет играть на скрипке и осваивает гитару. Своим звездным кумиром она называет Джонни Деппа.

Как Джодель Ферланд живет сейчас

www.globallookpress.com/Rudi Keuntje

Сейчас Джодель Ферланд 31 год год, она продолжает актерскую карьеру. Также она активно участвует в фанатских конвентах, связанных с ее ролями в фильмах ужасов и саге «Сумерки».

Актриса ведет аккаунты в соцсетях, где делится личными фото, кадрами с мероприятий, а также своими рисунками (чаще всего это автопортреты в ироничном стиле). В последние годы актриса также стала известна в сообществе геймеров и стримеров.

В интервью Джодель ранее упоминала, что не уверена, хочет ли сниматься всю оставшуюся жизнь, и задумывалась о смене направления карьеры. Однако на данный момент она продолжает работать в кино и на телевидении.

Самым крупным ее проектом последних лет был сериал «Темная материя» (Dark Matter), где она играла одну из главных ролей на протяжении трех сезонов.