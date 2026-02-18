Доступно по ОМС: какие анализы можно сдать у гинеколога бесплатно

Недавно анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ) официально ввели в реестр доступных для сдачи по ОМС. Раньше он тоже был доступен, но только по индивидуальным показаниям врача.

Какие еще анализы можно сдать женщинам бесплатно у государственной поликлинике? И как часто нужно посещать гинеколога?

Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала акушер-гинеколог Татьяна Бережкова.

Какие анализы можно сдать в женской консультации бесплатно по ОМС

Бесплатно по ОМС у гинеколога можно сдать несколько важных анализов. Самый главный среди них — мазок на флору, то есть мазок на степень чистоты влагалища.

«Чаще всего его берут при жалобах на выделения из половых путей либо при подготовке к каким-то оперативным вмешательствам. В мазке на флору мы можем определить такие ИППП, как трихомонада и гонорея», — объясняет врач.

Следующий — на онкоцитологию шейки матки.

«Данный анализ собирается раз в три года в возрасте от 18 до 64 лет. Также по показаниям могут взять анализ на вирус папилломы человека. Помимо этого, в женской консультации может быть выполнено УЗИ органов малого таза», — рассказывает специалист.

Также при наличии боли, нарушениях менструального цикла, при различных жалобах или при подготовке к беременности или к каким-либо оперативным вмешательствам по ОМС могут быть назначены общий анализ крови, биохимический анализ крови, коагулограмма, общий анализ мочи и другие.

При наличии жалоб либо видимого воспаления нередко бесплатно назначают анализы на инфекции, передающиеся половым путем, например, на хламидии. Причем многое зависит от региона. В Москве по показаниям эти анализы бесплатно назначат без каких-либо проблем.

В других регионах и в области чаще всего тоже есть реактивы, но в небольшом количестве, поэтому там все строго с показаниями, и нужно уточнять в каждой женской консультации или клинике, могут ли они взять данные анализы или нет.

«Здесь есть еще одно важное уточнение: данные анализы делаются в лабораториях государственных медучреждений. Поэтому готовиться их результаты могут дольше, чем в частных клиниках», — подчеркнула Бережкова.

Как часто нужно посещать гинеколога

Но как часто нужно посещать врача? По словам эксперта, в ситуации, когда ничего не беспокоит, гинеколога в любом случае нужно посещать один раз в год.

«Мы обязательно делаем УЗИ органов малого таза, потому что изначально образования, которые могут появиться в яичниках, в стенках или в полости матки, никак не беспокоят», — отметила она.

Также регулярно нужно проводить обследование шейки матки. По клиническим рекомендациям это делается хотя бы раз в три года, можно и чаще.

«Я очень рекомендую вместе с онкоцитологией сдавать анализ на ВПЧ. Именно вирус папилломы человека вызывает рак шейки матки. Поэтому важно знать о его активности на шейке либо во влагалище», — подчеркнула врач.

При смене полового партнера тоже нужно посетить гинеколога, чтобы сдать анализы на инфекции, передающиеся половым путем, и также анализ на ВПЧ. Ведь вирус папилломы человека — это самая распространенная инфекция, передающаяся половым путем.

«При планировании беременности нужно прийти к гинекологу за 3—6 месяцев до попытки зачатия, чтобы сдать нужные анализы, мазки и подобрать правильную терапию для подготовки. А вот при самой беременности график посещения устанавливает врач женской консультации. Но это не должно быть реже, чем раз в месяц», — объясняет Татьяна Бережкова.

В ситуации, если что-то беспокоит, если появились какие-то жалобы, нужно обязательно прийти к гинекологу на внеплановый осмотр, чтобы разобраться с проблемой.

А если установлены какие-то диагнозы, связанные с маткой, яичниками или шейкой матки, например, дисплазии, новообразования яичников, миома матки, то режим посещения для наблюдения за ними устанавливает непосредственно врач.

Что такое фемофлор и зачем его сдавать

Фемофлор — довольно новый метод диагностики, который кардинально изменил подход к лечению многих гинекологических проблем.

«Влагалище — это сложная экосистема, которая содержит в себе множество микроорганизмов. И фемофлор как раз-таки позволяет определить состав в точности и посчитать их количество. Это необходимо для правильной оценки состава микрофлоры и подбора тактики лечения. Также он позволяет выявить нарушение флоры — дисбиоз, неправильное соотношение микроорганизмов во влагалище — на самых ранних стадиях», — объясняет врач акушер-гинеколог, УЗИ-специалист Татьяна Ковзель.

В чем же отличие фемофлора от обычного мазка на флору? В обычном мазке обычно ничего не видно, кроме тяжелых изменений во флоре и наличия воспалительных процессов. Но детальное изучение микроорганизмов недоступно. А фемофлор может в этом помочь. Он выявляет условно-патогенные микроорганизмы, которые обычно мазку недоступны, например микоплазмы, уреаплазмы, гарднереллы. Он может не только их выявить, но и подсчитать количество.

«Когда необходимо сдавать этот анализ? Мы рекомендуем его сделать, если вы планируете беременность, потому что дисбиозы, нарушение микрофлоры влагалища напрямую могут влиять на ее течение. Например, истмико-цервикальная недостаточность — укорочение шейки матки, последующие преждевременные роды и преждевременный разрыв плодных оболочек — это все следствие бактериального вагиноза, который долго не лечили. Женщины порой даже не знают о нем, а это очень важно. И именно это может показать фемофлор», — подчеркнула специалист.

Помимо прочего, это исследование рекомендовано пациенткам с хроническими и рецидивирующими симптомами, такими как зуд, жжение, выделения из половых путей, из-за которых они постоянно сдают мазок на флору, но ничего специфического в нем не находится.

Также фемофлор может выявить скрытые инфекции, о наличии которых важно знать перед гинекологическими операциями, чтобы привести перед ними флору в нормальное состояние.