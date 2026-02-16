Как не замерзнуть в лютые морозы? Какой пуховик согреет зимой? Испытание верхней одежды холодом, ветром и реальными сибирскими морозами в программе Пятого канала «Страна советов».

Из чего должна быть хорошая куртка или шуба

Холода, которые накрыли столицу, уже признали рекордными за последние 200 лет. Но в нашей стране есть места, где такой холод — норма. Село Оймякон в Якутии — самое холодное обитаемое место на планете. Температура здесь достигает минус 70 по Цельсию!

Хочешь выжить в экстремальные холода? Одевайся. Это главное правило жителей регионов с суровым климатом. Аттестованный гид-экскурсовод Екатерина Шестакова, которая водит экскурсии по Байкалу, знает секреты правильной экипировки!

«Итак, первая кофточка — 100% шерсть тончайшая. И здесь очень важно, чтобы материалы были натуральные. То есть внизу у вас одета комфортная хлопковая водолазка. Следующим этапом мы одеваем уже здесь у меня одеты двое колготок. Стопроцентные кашемировые шорты. Одеваем горнолыжные брюки, очень теплые, и сегодня я выбрала нелегкую, не среднюю, а уже тяжелую артиллерию, потому что это унтоваленки», — демонстрирует она.

А теперь финальные штрихи — тонкий пуховик, шапка и еще один пуховик. К выходу на мороз готова!

В других регионах нашей страны зимой обычно выбирают что-то одно: теплую куртку или шубу. И вот тут мнения расходятся — что же выбрать: натуральный мех или современные утеплители?

Что лучше защитит от холода — куртка или шуба

Ведущий «Страны советов» Роман Перелыгин вместе с помощниками устроил зимним вещам тест на морозоустойчивость.

«Итак, сейчас мы протестируем куртку дорогую, технологичную. Куртку бюджетную, рассчитанную на экстремальные холода. И шубу норковую, натуральную. Что окажется теплее или кто замерзнет первым?» — говорит он.

Испытатели проведут час в морозильной камере при температуре минус 14 градусов. На них закреплены специальные термодатчики, а сам эксперимент проходит под наблюдением специалистов.

С нашим ведущим и его коллегами до заморозки не дошло — из холодильной камеры их выпустили. Результат датчиков шокирует!

«Наилучшие результаты показал бюджетный пуховик. Температура пододежного пространства в нем оказалась 33 градуса в начале эксперимента и опускалась только до 29 градусов в среднем на протяжении всего часа. На втором месте оказалась мембранная куртка. Температура пододежного пространства мембранной куртки была около 27 градусов и не опускалась ниже комфортного диапазона. А холоднее всего себя показала шуба. Температура сместилась ниже 25 градусов», — зачитывает младший научный сотрудник лаборатории СИЗ и промышленных экзоскелетов ФГБНУ «НИИ МТ» Елена Чудова.

Куртка в наши дни может стоить дороже шубы, технологии не стоят на месте. А все потому, что в нем есть инновационный синтетических уплотнитель.

«Там тончайшие волокна, которые тоньше человеческого волоса в 50 раз. За счет того, что между этими волокнами скапливается воздух, обеспечивается прекрасная теплоизоляция», — поясняет эксперт компании по продаже спецодежды Галина Мозговая.

Куртка или шуба лучшее защищает от ветра

Испытания зимней одежды не закончились. Как она выдержит штормовой ледяной ветер?

«Мы попробуем выдержать десять минут», — начинает ведущий.

Первой холода не выдержала норковая шуба! Прошло примерно семь минут.

Следом эксперимент покинул второй участник, и Роман остался в куртке и гордом одиночестве.

«Итог. Холодно было всем. Шуба, хоть и норковая, натуральная, но слишком элегантная для таких суровых испытаний», — заявляет Перелыгин.

Шуба или куртка — решать только вам. Но что бы вы ни выбрали, советуем не экономить на качестве. Помните, долгое нахождение на улице в холодную, влажную и ветреную погоду может привести к переохлаждению организма и даже обморожению частей тела.