Вы замечали, что в одних домах царит уют и гармония, а в других все словно валится из рук? По мнению эзотериков, причина может быть в присутствии или отсутствии домового — хранителя домашнего очага. Как определить, есть ли он у вас, и как наладить с ним контакт?

В этом 5-tv.ru разбирается вместе с астрологом Андреем Харрисом.

Кто такой домовой

Что из себя представляет домовой? По словам Андрея Харриса, это уникальное существо, которое есть далеко не в каждом доме. И если верить древнему наследию славян, их мистическим трактатам — это определенный вид духов.

«Эти существа пристально следят за нами, за людьми, и те, кто живут праведно, оберегают свою семью, соблюдают законы кармы и относятся с большой любовью ко Вселенной, получают в награду домового. Он оберегает от негатива, помогает принимать правильные решения, если вы находитесь у себя в доме. Наделяет ваш семейный союз любовью, гармонией. Ну и, естественно, деньги — одна из самых важных энергий, которой управляет домовой», — подчеркнул эзотерик.

По некоторым данным, домовыми являются наши умершие родственники. Но, как отмечает Харрис, то наследие, которое у нас есть, четко заявляет: «Никаких мертвых — это особенные существа». Ближайшая параллель, с которой можно их сравнить — это гномы, а иногда эльфы, своеобразная магическая раса рядом с нами.

Есть ли дома домовой

Чтобы проверить, есть ли в доме домовой, эзотерик советует произвести простой обряд. Необходимо налить стакан молока и положить рядом любое печенье.

После чего нужно взять один волос со своей головы. Перед сном возле своей кровати поставить эти угощения, положить волос на поверхность молока и сказать: «Домовой, прояви себя».

«И обязательно посмотрите утром, что будет с вашим волосом. Если он потонул, значит, домовой в вашем доме есть. Если же волос остался на поверхности, домового нет, либо же по какой-то причине он не хочет себя проявлять. Возможно, вы еще не заслужили такого помощника», — объясняет Харрис.

Как попросить домового о помощи

Чтобы попросить домового о помощи или просто с ним пообщаться, необходимо найти западный угол дома, либо любой угол, который будет ближе к западной стороне.

«Именно там открывается портал для связи с домовым. В этом вам может помочь любой компас или приложение на смартфоне, который определяет сторону света», — подчеркнул эксперт.

В период с 20 часов вечера до трех часов ночи в этом месте необходимо разместить дары для домового. Он очень любит печенье, темный шоколад или ароматный дым.

Самым любимым является дым полыни или пачули — можно использовать ароматические палочки. Но не стоит забывать про молоко — один из самых любимых напитков домового. Разместив угощение, можно озвучить свою просьбу загадочному помощнику и увидеть, как быстро она исполнится.

«Если вы не боитесь и готовы замечать его повсюду, никаких особых обрядов не потребуется. Вы можете видеть его отражение в зеркале, либо же попросту чувствовать присутствие рядом с собой. Главное — не бойтесь, знайте одно: их особенная роль — это помощь людям. Поэтому домовой никогда вам не навредит, если только захочет немного пошутить.

Ну а вот, к примеру, врагов и людей, которые настроены к вам негативно, домовой покажет сразу. Поэтому приглашайте в свой дом людей и внимательно следите за их поведением. Если кому-то станет плохо или он вдруг внезапно начнет задевать углы в вашей квартире или ронять вещи, это домовой показывает вам, что с этим человеком дело иметь ни в коем случае нельзя», — объясняет Харрис.

Также домовые любят посылать людям вещие сны. Можно перед сном попросить своего домового показать ответ на интересующий вопрос во сне или о предсказании будущего на самый ближайший период.

А вот что не любят домовые, так это скандалы и грязный дом. Поэтому необходимо проводить уборку хотя бы один раз в неделю и стараться избегать крупных ссор в пределах своего дома.

Ведь домовые очень пристально за этим следят, и дом, в котором живут дисгармония и грязь, они очень быстро покидают и ищут себе новую семью.

«Также запомните: если у вас достаточно хороший контакт со своим домовым, вы можете пригласить его с собой при переезде, и он последует за вами», — дал заключительный совет эзотерик.