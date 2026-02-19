«Милая, не торопись»: как новый мужчина перевернул жизнь Александры Бортич

Александра Бортич задумалась о свадьбе с новым мужчиной

Александра Бортич рассказала, как развиваются ее отношения с очередным возлюбленным. Что за мужчина покорил ее сердце? Планируется ли свадьба? Из-за чего не сложились предыдущие романы актрисы? Правда, что один из партнеров подверг ее психологическому насилию? И почему нового спутника звезды критикуют подписчики? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мы снимали нарезку такую, романтическую нарезку отношений, и в какой-то момент я своему партнеру говорю: «Давай сейчас на кровати типа подеремся». Он такой: «Что?» — делится артистка.

Похоже, что бунтарство, эпатаж и провокации актрисы Александры Бортич остались в прошлом. На ее странице в соцсети откровенные фото вдруг сменились приличным контентом. Теперь знаменитость выкладывает кадры с сыном и новым любимым мужчиной, который, по словам артистки, и стал причиной ее внутренней трансформации.

«Я нахожусь первый раз в своей жизни в настоящих, здоровых партнерских отношениях», — признается звезда.

Новый спутник 31-летней актрисы — ее коллега Давид Сократян. Мужчина на три года младше Бортич. Влюбленные рассекретили свои отношения еще прошлой весной, но за артистку порадовались далеко не все фанаты.

«Визуально как пара не смотрятся»;

«Взрослая тетя и мальчик»;

«Милая, не торопись, чтобы потом не было мучительно больно».

«Я думаю, что в таких делах общественность — не советчик. Люди должны все-таки сами решать, с кем им быть, как им жить, что им есть, что носить и так далее. Все-таки это сердечные дела», — заявляет телеведущая Елизавета Ридель.

Дорога к счастью у звезды была нелегкой. Однажды ей даже пришлось обращаться к психотерапевту. Александра Бортич рассказала, что с одним из экс-возлюбленных она пережила эмоциональное насилие.

«Раньше взаимодействие с этим человеком доставляло мне очень много дискомфорта. А сейчас я разделяю то, что делает этот человек, что это не я, это не моя вина. Но если он конченый, что я могу сделать?» — говорит звезда.

Но на кого намекает артистка? В 2015 году Бортич закрутила роман с партнером по фильму Ильей Маланиным. Они разошлись спустя два года. По словам знаменитости, мужчина был ревнив и устраивал ей скандалы за каждую откровенную сцену, в которой снималась актриса.

Затем она вышла замуж за музыканта Вячеслава Воронцова, известного как рэпер Мезза. Но через пару лет брак распался, а Александра Бортич назвала эти отношения большой ошибкой.

«Все эти фильмы, да, которые мы смотрели в юном возрасте, где он такой плохой, он такой странный, такой недоступный, я бегу за ним к единственному нежному, бегу по полю снежному, это все такая чушь», — отмечает актриса.

«У нас девушки — любители до брака закрыть на все глаза, лишь бы выйти замуж. А потом начинают эти глаза открывать. А там, в браке, наоборот немножко. Нужно сначала глаза открыть, внимательно посмотреть, что это за рыба-дельфин такой. А потом уже в браке закрыть глазки и на многое закрывать глаза, терпеть», — объясняет Елизавета Ридель.

Своего единственного сына Сашу Бортич родила от бизнесмена Евгения Савельева. Актриса была без ума от второго супруга. Но в 2023 году, спустя все те же пресловутые два года, пара развелась. Причем о причинах разрыва до сих пор не говорят ни он, ни она. Хотя Александра после всех неудавшихся отношений четко определила для себя, какое поведение мужчины должно настораживать девушек.

«Если вам не отвечают два дня, вы мучаетесь — все, вон с пляжа, нам такое не нужно. Всегда есть десять секунд написать: „Прости, я думаю о тебе, но я занят“. Это стопроцентный ред-флаг. Что еще? Как я уже говорила, этот газлайтинг из рода, если я пытаюсь поделиться тем, что чувствую, неважно, что это, и если ты этого не принимаешь, и ты говоришь, что ой, тебе показалось, ты преувеличиваешь, тоже нет, сори (извини. — Прим. ред.)», — говорит актриса.

Александра Бортич уверена: разбираться в мужчинах она научилась благодаря многолетней психотерапии. Сейчас артистка думает о третьей свадьбе и даже готова родить от Давида.

«Свадьбы мечты, которую я сейчас в осознанном возрасте себе представляю, у меня не было. Такую, как я хочу, и я примерно представляю, что бы это могло быть, и, может быть, это будет. Много гостей — да. Куча друзей, любимых, родных — да. Песни, пляски — да. Каблуки, фраки, куча незнакомых известных гостей — точно нет», — заявляет Бортич.

Но поклонники хорошо изучили характер актрисы. Они не сомневаются, что бойкой звезде уже через несколько лет надоест бытовая рутина и ей захочется вновь провоцировать публику. А вот окажется ли готов к этому спокойный и понимающий Давид — большой вопрос.