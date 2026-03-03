Душ или ванна: что безопаснее и экономнее по расходу воды для вашей семьи

Как душевая кабина и ванна влияют на расход воды, комфорт и безопасность всей семьи? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Стройнадзор».

«Палец вообще не двигается»

Стекло в душевой кабине внезапно может взорваться — такой неприятный сюрприз ждал семью Кудряшовых в одном из российских отелей.

Пострадавшая Зоя Кудряшова до сих пор не может оправиться от шока. Рука еще не восстановилась: осколком женщина повредила сухожилие.

«Относительно небольшой порез там, два сантиметра, но он очень глубокий. Кровь один час текла. Здесь у меня просто содрано кусок мяса. Палец вообще не двигается. Этих хоть как-то задвигался, этот не работает пока», — делится она.

Руководство отеля возмещать ущерб Зое отказывается, а, напротив, хочет компенсацию за разбитое стекло — 20 тысяч рублей. Зоя, в свою очередь, обратилась в полицию и суд.

«Я впервые в жизни столкнулась с тем, что эти стекла могут разбиться. Вот в машине лобовое стекло разбивается, оно фиксируется, оно мнется. А они установили дешевое какое-то стекло, которое вот так вот разлетается», — объясняет девушка.

Как производят стекло для душевых кабин

В душевых кабинах используют только закаленное стекло — оно намного прочнее обычного в пять-семь раз.

Эффект достигается благодаря выдержке в термопечи. Перед этим этапом стекло обязательно обрабатывают, иначе может произойти тот самый взрыв.

«Не допускается никаких сколов, никаких щербин, никаких скрытых трещин в этих стеклах. Когда деталь попадает в печь для закалки, она может уже взорваться там, разрушиться. И такое же может произойти непосредственно после установки кабины у заказчика, через какое-то время. Это может быть даже до нескольких лет произойти разрушение этого стекла», — рассказывает начальник стекольного производства Сергей Олейников.

Если ошибок не было — закаленное стекло очень сложно разбить. А даже если это случится — осколки будут мелкие и не такие острые, как от обычного стекла, соответственно, и травмы не настолько сильные.

Из-за чего может разбиться стеклянная душевая кабина

«Стройнадзор» провел свое испытание: устроил резкий перепад температуры.

«Для этого мы сначала возьмем горелку и нагреем стекло, а потом возьмем спортивную заморозку и резко его охладим, чтобы проверить, не треснет ли оно», — комментирует сотрудник стекольного производства Андрей Рубашевский.

И ничего не происходит, образец остался целым.

Далее сравнивают устойчивость к механическому воздействию обычного и закаленного стекла.

Внешне два образца ничем не отличаются друг от друга.

Первым проверку проходит обычное стекло. На него скидывают стальные шарики разного размера с высоты чуть больше метра.

«И мы сбрасываем маленький шарик, видим, что на стекле не осталось практически никаких следов», — объясняет преподаватель физики Иван Рандошкин.

«Теперь возьмем шар 12 миллиметров. Та же самая высота. Может быть, ему удастся оставить какую-то отметину на стекле. Нет, не получилось. Ну, перейдем к шарику побольше. Может быть, ему удастся разбить это стекло», — комментирует специалист.

Образец разлетелся на крупные осколки.

Затем переходят к закаленному стеклу, даже самый крупный стальной шар не причиняет ему вреда.

«Давайте попробуем сделать с помощью молотка, который у нас припасен. Поднимем его на ту же высоту, отпустим и будем надеяться, что оно разобьется. Как видим, такое стекло не в состоянии взять даже обычный молоток», — поясняет эксперт.

Дальше испытатель берет кувалду.

«Как видим, она справилась. Возьмем осколки и заметим, что они получаются более маленькими, чем в прошлом опыте. В зависимости от степени закалки стекла, его прочность и будет увеличиваться, а размеры осколков уменьшаться», — говорит преподаватель.

Самые популярные акриловые ванны

«Стройнадзор» отправился на завод, который их производит.

«На данном этапе это еще вообще даже не ванна. Это только поверхность ванны в виде акрилового листа. Изделие обладает пока никакой твердостью. Дальше предстоит процесс армирования, когда она будет выдерживать очень большие нагрузки», — демонстрирует технический директор завода по производству акриловых ванн Олег Корнаухов.

В производстве используют разные акриловые листы. Композиционные — с добавлением АБС-пластика, потому что они прочнее.

Из чистого литьевого акрила — более хрупкие и нуждаются в усиленном армировании, зато их проще отремонтировать.

Что выгоднее для кошелька — душевая кабина или ванна

Что, если вместо душевой кабины выбрать привычную ванну? Некоторые переживают, что тогда будут расходовать больше воды.

Стандартная ванна вмещает около 200 литров. Чтобы рассчитать расход воды в душе, нужно умножить время использования на скорость потока воды. Обычно через лейку проходит 10-15 литров в минуту. Таким образом, для десятиминутного принятия душа потребуется 100-150 литров.

Чтобы с комфортом принять ванну, не нужно набирать полную — хватит 150 литров. Для проверки устанавливают на лейку специальный датчик и включают таймер. То же самое проделывают в душевой кабине, обычно в ней проводят десять минут.

Чтобы наполнить ванну, нам потребовалось 38 минут. За десять в душе израсходовали почти 60 литров, что в два с половиной раза меньше. Однако, эксперимент — условный, и на самом деле многое зависит от личных привычек.

«Потребитель сам выбирает индивидуально, где ему больше провести времени в ванной или в душе. Соответственно, если мы наполняем ванну и далее не потребляем воду — экономия также существует», — поясняет управляющая магазином сантехники Ольга Козлова.

