Солнечным утром 23 февраля актер Денис Степанов просыпается с мыслью «Эх, а где же еще одни новые трусы?», а там на полке вместо желанного подарка новенький iPhone. Обидно! Получается, откупились?

Чтобы не переживать, Сергей Городничий от своей жены вообще никаких подарков на День защитника Отечества не ждет — она и так ему уже все самое классное вручила. И Михаил Медалин тоже не ждет, только по другой причине — ему в этот праздник самому дарить подарки приходится.

А что действительно бы порадовало звезд на 23 февраля? И какие воспоминания об этом празднике сохранились у них из детства?

Сергей Городничий на 23 февраля подарков не ждет (но это неправда)

Какие подарки на 23 февраля хотят звезды и актеры. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Актер Сергей Городничий уже около двух лет как в браке и еще до свадьбы примерно год состоял в отношениях. В преддверии праздника он, как человек уже теперь знающий, долго и по-джентльменски объяснял, почему от женщин вообще не стоит ждать подарков на 23 февраля.

«Все-таки подарки должен дарить мужчина. А если подарила носки, мне кажется, надо порадоваться», — пояснял он в беседе с корреспонденту 5-tv.ru на празднике в честь окончания выхода второго сезона «Ландыши. Вторая весна».

Видимо, сам он ничего и не ждал, потому что и так привык получать от жены далеко не носки с трусами.

«Из последнего она мне подарила наушники AirPods. Потом на Новый год она мне подарила вот такую вот историю. (Кулон — Прим. ред.), ручная работа, она делала эскиз. Это лиса, и здесь три камня, которые мне подходят по гороскопу, по нумерологии, по моему имени, по многим составляющим», — таинственно признался Городничий.

А потом вдруг выдал, что на ближайший День защитника Отечества не против получить кроссовер Li Xiang L9! И ведь не исключено, что получит…

Денису Степанову на 23 февраля необходимы трусы и носки

Какие подарки на 23 февраля хотят звезды и актеры. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Актер Денис Степанов начал на грустной ноте: 23 февраля он всегда считал праздником сугубо для людей, которые служили в армии, и к себе он его меньше всего применял.

«Только в младших классах, в школе девчонки скидывались, дарили какие-то ручки, пеналы», — вздохнул артист.

Печально — и ведь Степанову немного и нужно для счастья!

«О, я бы хотел много трусов! Вот это мне очень нужно! Прям много!» — вдохновился актер.

Раньше он считал, что это странный подарок, а потом осознал всю ценность носков, трусов и белых базовых футболок.

«Это то, что всегда необходимо, беспроигрышный вариант. Я постоянно думаю: „Эх, где же еще мои одни трусы?“ Пойду искать», — улыбнулся он.

И плевать, что не модно, зато практично. А вот дорогие подарки ему часто кажутся не душевными, еще и ставят человека в неловкое положение, если тот не может вручить что-то недешевое в ответ.

«Вот мне очень стыдно, но я как раз своей девушке подарил iPhone. И я понимаю, что отчасти я откупился. Потому что девушка мне подарила очень классные подарки, она подошла с душой, а мне как-то не хватало времени, и я подумал, что надо что-то подарить, чтобы выйти из ситуации, и вот как раз подарил iPhone», — посочувствовал любимой Степанов.

Девушка была очень рада, но вот у артиста остался осадочек: подарил без души, а хотел от всего сердца. Как это она только не обиделась?

Павел Игнатов на 23 февраля надеется на цветы и рукопожатие

Какие подарки на 23 февраля хотят звезды и актеры. Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Режиссера Павла Игнатова о подарке мечты на 23 февраля дважды спрашивать не пришлось, он сразу и четко отрапортовал — хочет автомобиль LADA Vesta SW Cross.

«Нет, слушайте, ну любой мальчик достоин такого подарка, как носки, симпатичные трусы с каким-нибудь зверьком. Одеколон, в конце концов, ну и совсем смелые девочки могут подарить часы, желательно какой-нибудь хорошей марки. Ну и цветы было бы неплохо», — подсказал режиссер в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Спасти бессмертного».

Выбирать есть из чего, можно даже подборку под любой бюджет с персональными рекомендациями звезды составить.

«Рукопожатие, ну, застолье классное обязательно на 23 февраля», — добавил Игнатов.

Кымбатбек Алимжанов привык получать на 23 февраля вкусняшки

Какие подарки на 23 февраля хотят звезды и актеры. Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Киргизский актер Кымбатбек Алимжанов 23 февраля ассоциирует со вкусностями — это всегда лучшие подарки для него!

В семье их было шестеро, и мама готовила в этот день самые разные блюда, накрывала шикарный стол. Нечто подобное на День защитника Отечества он ждал и от одноклассниц.

В итоге в тот день, когда другим мальчикам дарили подарки, ему от девочек вообще ничего не досталось — забыли.

Михаил Медалин вообще не знал, что ему положен подарок на 23 февраля

Какие подарки на 23 февраля хотят звезды и актеры. Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Актер Михаил Медалин из-за проблем со здоровьем воевал только в медийных рядах и служил умом.

«Касательно этого праздника, знаете, он не ко мне больше относится, а к моему дедушке и отцу. Они служили», — рассказал артист.

Дедушка у Медалина военный, 40 лет отдал армии и внука вымуштровал ко Дню защитника Отечества всегда готовиться по полной программе.

«Если вот не поздравишь деда — все, он обидится. Вот нельзя было его не поздравить! Поэтому носки, дезодорант обязательно были куплены и дедушке , на тумбочку положены», — улыбнулся актер.