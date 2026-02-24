Новые правила авиаперелетов: ручная кладь, задержка рейсов и скидки на детские билеты
С 1 марта 2026 года в России вступят в силу обновленные правила, которые закрепят новые обязанности для всех авиакомпаний.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
С 1 марта 2026 года в России вступают в силу обновленные правила воздушных перевозок пассажиров, утвержденные приказом Министерства транспорта РФ. Эти изменения охватывают несколько ключевых аспектов, которые напрямую влияют на опыт путешествия авиакомпанией.
Поправки касаются порядка предоставления информации о перелете, статуса электронного посадочного талона, правил провоза ручной клади и прав пассажиров при задержках рейсов.
Почему были пересмотрены правила
Обновления в авиационных правилах утверждены приказом Минтранса РФ от 15 октября 2025 года № 341. Документ вносит изменения в правила перевозки пассажиров и багажа, ранее установленные приказом № 82 от 28 июня 2007 года.
В пресс-службе Минтранса пояснили, что эти изменения — часть масштабной работы по обновлению нормативных актов в гражданской авиации.
«Данная работа проведена в рамках системного обновления регулирования в отрасли. Среди ключевых изменений — конкретизация порядка оказания услуг пассажирам при перерыве в перевозке, уточнение правил размещения родителей с детьми до 12 лет и распространение скидок на детей, следующих без сопровождения», — указали в ведомстве.
Что меняется в информировании пассажиров
Одно из ключевых нововведений — обязанность авиакомпаний заранее и внятно сообщать пассажирам условия перелета. Перед покупкой билета пассажир должен получить полную информацию о тарифах, правилах сдачи и возврата, условиях изменения билетов и порядке отказа от перелета.
Это изменение нацелено на устранение скрытых условий — пассажир должен иметь доступ к ясным и исчерпывающим условиям до оформления билета.
Электронный посадочный талон — официальный документ
Согласно новым правилам, электронный посадочный талон приравнивается к бумажному. Это означает, что авиакомпания обязана принять его на всех этапах регистрации и посадки.
Кроме того, если на момент выдачи электронного талона номер гейта (выхода на посадку) неизвестен, соответствующая информация должна быть сообщена пассажиру позже — с помощью табло или звуковых объявлений.
Провоз ручной клади
Правила бесплатного провоза ручной клади стали более прозрачными и универсальными:
- Детские коляски — теперь их можно перевозить бесплатно даже если ребенок не летит этим рейсом. Ранее такое правило применялось только при одновременном перелете ребенка.
- Средства для людей с инвалидностью — в перечень разрешенных входит более широкий список предметов (например, протезы в упаковке и т. п.).
Новые правила возврата билетов: вынужденный отказ и «правило 30 минут»
Одно из самых обсуждаемых изменений — введение четкого основания для возврата денег по невозвратному билету. Теперь пассажир вправе потребовать полный возврат стоимости билета, если:
- Рейс задержан более чем на 30 минут от времени, указанного в билете;
- Произошел ранний вылет рейса по времени, отличному от заявленного;
- Болезнь пассажира или близкого родственника, подтвержденная документально;
- Авиакомпания не предоставила обслуживание того класса, который был оплачен в билете;
- Билет оформлен с ошибками со стороны перевозчика или агента;
- Если пассажир опоздал на стыковочный рейс по вине авиакомпании, он сохраняет право на использование обратного билета — ранее такое право могло теряться.
Обслуживание при задержках рейсов
Новые правила устанавливают конкретные временные рамки, в течение которых авиакомпания должна обеспечивать пассажиров определенными услугами в случае задержки:
- Вода должна быть предложена через один час, если задержка рейса достигает двух часов;
- Горячее питание предоставляется через два часа после задержки более четырех часов;
- Размещение в гостинице — если задержка составила восемь часов днем или шесть часов ночью.
Это повышает стандарты обслуживания и делает требования для перевозчиков более понятными.
«Если вода или питание не предоставляются, пассажиру следует зафиксировать нарушение — сделать фото или видео, найти свидетелей и составить письменную претензию авиакомпании прямо в аэропорту. При отказе необходимо направить жалобу заказным письмом или через сайт перевозчика в течение шести месяцев, ссылаясь на Воздушный кодекс и новые правила», — рассказал «Известиям» юрист Тимур Маршани.
Правила для семей с детьми и пассажиров
Бесплатное размещение рядом
Новые нормы обязывают авиакомпании предоставлять детям до 12 лет и сопровождающему их взрослому места рядом на борту без дополнительной платы. Это правило теперь закреплено законодательно, а не зависит от внутренних политик перевозчиков.
Скидки на детские билеты
С 1 марта 2026 года скидка для детей теперь распространяется на перелеты в сопровождении других взрослых, если у них с ребенком одно бронирование. Ранее скидка в 50% была закреплена для детей от двух до 12 лет при перелетах в сопровождении родителей.
Как новые нормы повлияют на пассажиров
Эксперты советуют пассажирам заранее ознакомиться с обновленными правилами, чтобы:
- Понимать, как оформить возврат билета при задержках или других обстоятельствах;
- Знать, какие услуги обязаны предоставляться авиакомпанией при долгой задержке рейса;
- Убедиться, что условия тарифа понятны до покупки билета;
- Знать свои права по размещению детей и провозу ручной клади.
Соблюдение новых требований будет контролироваться в рамках действующей системы надзора за авиаперевозчиками. Авиакомпании, которые нарушат положения о возврате, информировании или обслуживании пассажиров, могут столкнуться с административными и гражданско-правовыми последствиями — вплоть до штрафов и компенсаций.
