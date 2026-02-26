Актриса Наталья Климова умерла на 88-м году жизни. Она навсегда запомнилась советскому зрителю в образе прекрасной и холодной Снежной королевы, мечтающей о наследнике, о ребенке. В реальности судьба актрисы была отчасти похожа на судьбу ее героини.

Детство Натальи Климовой

Будан Виктор/ТАСС

Наталья Ивановна Климова (девичья фамилия Малкина) родилась 27 февраля 1938 года в еврейской семье в Москве. О ее детстве мало что известно.

Однако она не сразу решила стать актрисой. Сразу после школы юная Наташа поступила в строительный институт, но спустя год бросила его и поступила в школу-студию МХАТ, которую окончила в 1963-м.

После выпуска Климова поступила в труппу театра «Современник». Параллельно начала сниматься в кино. Дебютной работой стала роль медсестры Алики в военной драме «Конец и начало», что помогло ей заявить о себе (1963).

Карьера Натальи Климовой

Кадр из фильма «Первороссияне», режиссер Александр Иванов, Евгений Шифферс, 1967 г.

Активная кинокарьера Натальи Климовой длилась всего пять лет, но за них она успела сыграть порядка десяти ролей. Самая главная, конечно, — роль Снежной королевы. Но были и другие.

Товарищ Арсений (1964)

Фильм «Товарищ Арсений» (1964) посвящен революционной деятельности Михаила Фрунзе в Иваново-Вознесенске в период Первой русской революции 1905–1907 годов. Наталья Климова в этой картине сыграла роль Ольги Михайловны Генкиной — члена РСДРП, которая была убита при попытке провоза оружия.

Ольга Генкина — реальный исторический персонаж. В фильме ее образ представлен как смелая революционерка, вовлеченная в подпольную работу.

Критики отмечали, что «Товарищ Арсений» не выделяется среди других советских историко-революционных фильмов, но хвалили актерскую игру. Например, в отзывах упоминалась красота Натальи Климовой в роли трагически погибшей любимой девушки Фрунзе.

Двадцать шесть бакинских комиссаров (1965)

Фильм «Двадцать шесть бакинских комиссаров» посвящен трагической судьбе руководителей Бакинской коммуны, погибших в 1918 году в Баку во время Гражданской войны. Наталья Климова в этой картине исполнила роль Джейн — английской адъютантки.

Действие происходит в 1918 году. Баку окружен британскими и немецко-турецкими войсками, отрезан от РСФСР и других советских республик. Руководители Бакинского Совета вынуждены сдать власть интервентам. Это приводит к аресту и трагической гибели 26 комиссаров, среди которых Степан Шаумян, Прокофий Джапаридзе, Мешади Азизбеков и другие.

Джейн — второстепенный персонаж, но ее роль важна для раскрытия атмосферы эпохи. В отзывах зрителей отмечалось, что Климова удачно передала характер персонажа: «Очаровательная Наталья Климова в роли английской адъютантки Джейн — реально восторг!».

Гиперболоид инженера Гарина (1965)

Фильм «Гиперболоид инженера Гарина» — советская научно-фантастическая картина, снятая по одноименному роману Алексея Толстого. Наталья Климова исполнила в нем роль Зои Монроз — роковой авантюристки, которая стала ее самой известной работой.

Действие происходит в 1925 году. Инженер Петр Гарин (Евгений Евстигнеев) создает гиперболоид — генератор мощного теплового луча, способного разрушать любые материалы. Он решает использовать изобретение для захвата мира, но за ним начинается охота со стороны советских спецслужб и иностранных капиталистов.

Эта роль стала для Натальи Климовой знаковым моментом в карьере. Образ Зои Монроз подчеркивал ее амплуа «роковых красавиц», которое впоследствии закрепилось за актрисой.

Иду на грозу (1965)

Фильм «Иду на грозу» — советская драма режиссера Сергея Микаэляна, экранизация одноименного романа Даниила Гранина. Картина рассказывает о моральных дилеммах и профессиональных испытаниях молодых ученых-физиков.

В центре сюжета — судьбы двух друзей-геофизиков: Сергея Крылова (Александр Белявский) и Олега Тулина (Василий Лановой). Они по-разному реагируют на вызовы науки и жизни: Крылов идет на компромиссы ради карьеры, Тулин остается верен принципам.

Наталья Климова сыграла роль Ады — персонажа второго плана, чья линия дополняет основной сюжет. Хотя ее героиня и не была одной из главных, Климова подошла к ней с присущей ей скрупулезностью.

Снежная королева (1966)

Кадр из фильма "Снежная королева", режиссер Геннадий Казанский, 1966г.

Фильм «Снежная королева» — советская киносказка режиссера Геннадия Казанского, снятая на киностудии «Ленфильм» по сценарию Евгения Шварца (на основе одноименной сказки Х. К. Андерсена). Наталья Климова исполнила в нем заглавную роль — Снежной королевы, ставшую одной из самых запоминающихся в ее карьере.

В роли Снежной королевы Климова создала сложный образ. Критики отмечали, что актриса сумела передать двойственность персонажа: его завораживающую притягательность и одновременно смертельную опасность.

По воспоминаниям участников съемочной группы, Наталья Климова подходила к роли с большой тщательностью. Она изучала описания Снежной королевы у Андерсена и в пьесе Шварца, отрабатывала пластику движений — они должны были быть плавными, но механическими, «неживыми». А также работала над интонацией голоса: речь Снежной королевы звучит ровно, без эмоций, почти как шепот.

Первороссияне (1967)

«Первороссияне» — советский художественный фильм, снятый к 50-летию Октябрьской революции по мотивам поэмы Ольги Берггольц «Первороссийск». Наталья Климова исполнила в нем роль Ефимии. Картина вышла на экраны только в 2009 году — спустя 42 года после съемок, из‑за цензурных ограничений.

Фильм рассказывает о рабочих Невской заставы Петрограда, которые в 1918 году отправляются на Алтай, чтобы создать первую земледельческую коммуну и установить советскую власть.

Для актрисы участие в «Первороссиянах» стало опытом работы в экспериментальном кино. Однако фильм долго не пропускали на большие экраны — слишком уж он оказался авангардным, да и автор поэмы Ольга Берггольц оказалась недовольна результатом.

Снегурочка (1968)

«Снегурочка» — советский полнометражный цветной фильм-сказка режиссера Павла Кадочникова, экранизация одноименной пьесы А. Н. Островского. Картина посвящена 150-летию со дня рождения драматурга. Наталья Климова исполнила в фильме роль Весны, матери Снегурочки.

В центре сюжета — история Снегурочки (Евгения Филонова), девушки, наделенной красотой, но лишенной способности любить. Ее появление в деревне берендеев вызывает конфликты: Мизгирь (Борис Химичев) бросает свою невесту Купаву (Ирина Губанова), влюбившись в Снегурочку.

По просьбе дочери Весна дарует ей способность любить — это становится поворотным моментом в судьбе героини и приводит ее к гибели.

Сказы Уральских гор (1968)

«Сказы Уральских гор» — документально-художественный фильм, созданный к 90-летию Павла Петровича Бажова. В нем звучит уникальная запись голоса самого писателя: он рассказывает о рождении замыслов своих произведений и появлении сказочных героев. Наталья Климова исполнила роль Хозяйки Медной горы — одного из самых загадочных персонажей в творчестве Бажова.

Чайковский (1969)

«Чайковский» — советский двухсерийный биографический фильм режиссера Игоря Таланкина о жизни великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Наталья Климова исполнила эпизодическую роль княгини фон Мекк — в сценах, где показаны ранние контакты меценатки с композитором. Ее героиня появляется в эпизодах, предшествующих началу многолетней переписки и финансовой поддержки Чайковского.

Любовь и болезнь Натальи Климовой

© РИА Новости

Фамилия Натальи Климовой досталась ей от первого мужа Игоря Климова. Брак продлился всего два года. При этом к нему она сбежала от актера Владимира Заманского — любви всей своей жизни, за которого после расставания с Климовым все же вышла замуж…

В начале 1970-х карьера актрисы резко оборвалась из-за обнаруженного у нее туберкулеза — а точнее, редкой формы туберкулеза крови. Лечение было долгим и тяжелым, Климовой даже пришлось пройти курс химиотерапии.

А после него оказалось, что детей Наталья уже завести не сможет… Роль сыграл и аборт, который она сделала в 24 года, боясь, что ребенок помешает ее карьере.

После этого Климова посчитала, что «именно театр и кино — обители греха — стали причиной ее неприятностей», и прерывает успешную сценическую карьеру.

О своих работах она не любила вспоминать и ненавидела почти все картины, в которых снималась. К тому же в середине 1970-х она приняла крещение. Муж последовал за супругой, а в 1981-м они обвенчались.

В 1998 по настоянию Климовой супруги решили уехать из Москвы в Муром. Купили там часть старого купеческого дома неподалеку от храма Николы Набережного. Там они прожили всю свою жизнь.

Смерть Натальи Климовой

Совсем недавно — 6 февраля — Владимир Заманский вместе с супругой отпраздновали его 100-летний юбилей. А сейчас муж вынужден заниматься похоронами Натальи Климовой, любви всей свой жизни.

Как сообщает ТАСС, актриса умерла 25 февраля 2026 года. Церемония похорон запланирована на 27 февраля на территории Свято-Воскресенского женского монастыря в Муроме, в день рождения актрисы.