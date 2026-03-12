Цвет стройнит, фасон подчеркивает: как подобрать одежду на весну по фигуре и внешности

В этом сезоне дизайнеры и модельеры предлагают носить яркие цвета и необычные принты — и вроде как весна располагает смело пробовать новое, но все же смелый фасон непросто представить на себе. Но разнообразие трендов всегда можно обуздать и подчеркнуть за их счет собственную индивидуальность.

Как адаптировать последние модные тенденции под уникальные особенности внешности, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала персональный стилист Дарья Плеханова.

Дарья Плеханова

Персональный стилист

Трендовые цвета весны 2026

Как выбрать модную по фигуре и внешности одежду на весну 2026. Фото: www.legion-media.com/CAMERA PRESS

Март, апрель и май будут яркими: дизайнеры в последних коллекциях обращались к «электрическим» оттенкам и сочным цветам.

В сезоне весна–лето 2026 актуальны следующие цвета:

Кобальтово‑синий;

Сине‑фиолетовый;

Канареечно‑желтый;

Зеленый;

Оттенок томатного;

Нейтральный или «облачный» белый;

Оранжево-розовый («мускусная дыня»);

Землисто-коричневый («жженая сиенна»).

Но чтобы эти цвета смотрелись выигрышно, важно адаптировать их под свою внешность.

Как подобрать трендовые цвета весны 2026 под свой цветотип

Как выбрать модную по фигуре и внешности одежду на весну 2026. Фото: www.legion-media.com/CAMERA PRESS

Традиционно выделяют осенний, зимний, весенний и летний цветотипы, но с ними непросто разобраться.

«В повседневной жизни я рекомендую опираться на два параметра своей внешности — это контрастность и температура», — посоветовала персональный стилист.

Контрастность — это разница между светлыми и темными оттенками внешности, то есть цветом кожи, волос, бровей и глаз. Этот параметр влияет на то, какие цвета и принты будут смотреться наиболее выигрышно.

Как проще всего определить контрастность?

Сделать портрет в хорошем освещении; Перевести эту фотографию в черно‑белый режим; Присмотреться к разнице между оттенками кожи, волос и бровей.

Если разница минимальна и изображение выглядит мягким — это низкая контрастность. Если есть заметная разница, но она не кардинальна — средняя контрастность. Если контраст между оттенками высокий — высокая контрастность.

Какие трендовые цвета весны 2026 выбирать в зависимости от контрастности:

Низкая контрастность. Отдавать предпочтение лучше светлым, неярким оттенкам — среди актуальных на весну лучше всего подойдут белые и оранжево-розовые тона. А вот черного лучше избегать — он может придать коже уставший вид. Вместо него весной 2026 можно носить «жженую сиенну».

Средняя контрастность характерна для большинства девушек средней полосы России. Им подойдут спокойные, глубокие, насыщенные цвета, но не кричащие. Например, «жженая сиенна», «мускусная дыня», томатный, кобальтово-синий, но не черный.

Высокая контрастность. Такая внешность выдержит яркие цвета и принты, этой весной отлично впишутся в гардероб зеленые, канареечные, сине-фиолетовые тона и «электрические» оттенки.

Трендовая одежда: принты и фактуры весны 2026

Как выбрать модную по фигуре и внешности одежду на весну 2026. Фото: www.legion-media.com/CAMERA PRESS

Весной 2026 актуальны два направления принтов:

Анималистичные принты: леопард, зебра, крокодил, змея.

Ретро-ринты: горошек, цветы (мелкие и крупные).

«А если говорить об актуальных материалах весны и лета, то всегда летом актуально краше. Это такая крупная вязка, которую вы легко можете интегрировать в свой городской повседневный гардероб в виде топов, жилетов или, может быть, просто элементов — как, например, вязаный шарф», — добавила Плеханова.

Еще среди фактур в этом сезоне в моде:

Бахрома — детали на сумках, рукавах, ремнях или басках;

Прозрачность — тренд, перешедший из осенне-зимнего сезона;

Кожа — жакеты, брюки, юбки (базовый материал на все сезоны).

Трендовая одежда: как подобрать принты и фактуры весны 2026 под свою внешность

Как выбрать модную по фигуре и внешности одежду на весну 2026. Фото: www.legion-media.com/CAMERA PRESS

Вещи с ярким принтом могут несколько «подавлять» низкую контрастность внешности, но это не значит, что светловолосым девушкам нужно от них отказываться. Существует лайфхак: чем дальше рисунок от лица (например, он расположен на топе с глубоким вырезом или на расстегнутой рубашке), тем меньше он влияет на восприятие внешности.

«При выборе цветочного принта я бы опиралась на телосложение. И, соответственно, чем больше размер цветка, тем он подходит лучше девушке более крупного телосложения. Соответственно, на хрупкой аккуратнее смотреться мелкий цветочный принт», — подсказала Плеханова.

С фактурами тоже есть несколько советов, но они уже касаются фигуры:

Носить вещи из трендовых материалов выигрышнее в тех зонах тела, которые не требуют коррекции;

Структурные ткани лучше держат форму и задают силуэт;

Сочетать мягкие, не держащие форму ткани (кроше, шифон, шелк) гармоничнее с более структурными (хлопок, джинсы, юбки или рубашки с жестким кроем);

Между телом и одеждой должен быть воздух, тогда ничего полнить не будет.

Трендовая одежда: как подобрать силуэты весны 2026 под свою фигуру

Как выбрать модную по фигуре и внешности одежду на весну 2026. Фото: www.legion-media.com/CAMERA PRESS

Часто при выборе одежды по фигуре вспоминаются геометрические фигуры или фрукты.

«Это опять-таки рабочая методика, но дело в том, что мы относимся к себе необъективно, видим только недостатки и не замечаем свои достоинства. И это достаточно непростая методика в работе, потому что у каждого тела есть свои нюансы. <…> Главное правило, которое поможет вам при выборе одежды, звучит так: силуэт одежды должен повторять силуэт тела», — сказала стилист.

И тогда получается, что вариантов всего три:

1. Приталенный тип фигуры

Характеристики:

Заметная разница между талией и бедрами;

Стройные или слегка плотные ноги;

Набор веса начинается с нижней части тела.

Что носить из трендов весны:

Приталенная одежда, подчеркивающая талию;

Брюки и джинсы с высокой посадкой;

Ремни, пояса и крой, акцентирующий талию.

«Если у вас приталенные тип фигуры, то макротренд на женственность — ваш козырь в этом сезоне. И приталенные жакеты, платья и рубашки вы можете смело интегрировать в свой гардероб», — считает эксперт.

2. Полуприталенный тип фигуры

Характеристики:

Небольшая разница между талией и бедрами;

Набор веса в зоне живота, ягодиц и бедер.

Что носить из трендов весны:

полуприталенные пиджаки, рубашки, кардиганы;

одежда с легкими вытачками, создающими плавные линии.

3. Прямой тип фигуры

Характеристики:

Минимальная или отсутствующая разница между талией и бедрами;

Спортивное телосложение;

Низко расположенные ребра;

Стройные ноги;

Набор веса в зоне живота.

Что носить из трендов весны:

Одежда прямого силуэта: рубашки, футболки, жакеты;

Брюки, джинсы и юбки на средней посадке.

«Если у вас полуприталенный или прямой тип фигуры, это не значит, что вы не можете носить приталенные жакеты или рубашки. На самом деле, просто их нужно носить расстегнутыми, надевать на какой-то первый слой», — уточнила стилист.

Для коррекции нюансов фигуры всегда поможет базовый гардероб из идеально сидящих вещей, который можно разнообразить трендовыми акцентами.