Цвет стройнит, фасон подчеркивает: как подобрать одежду на весну по фигуре и внешности
Какие модные вещи лучше всего подчеркнут особенности фигуры и внешности?
В этом сезоне дизайнеры и модельеры предлагают носить яркие цвета и необычные принты — и вроде как весна располагает смело пробовать новое, но все же смелый фасон непросто представить на себе. Но разнообразие трендов всегда можно обуздать и подчеркнуть за их счет собственную индивидуальность.
Как адаптировать последние модные тенденции под уникальные особенности внешности, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала персональный стилист Дарья Плеханова.
Дарья Плеханова
Персональный стилист
Трендовые цвета весны 2026
Март, апрель и май будут яркими: дизайнеры в последних коллекциях обращались к «электрическим» оттенкам и сочным цветам.
В сезоне весна–лето 2026 актуальны следующие цвета:
- Кобальтово‑синий;
- Сине‑фиолетовый;
- Канареечно‑желтый;
- Зеленый;
- Оттенок томатного;
- Нейтральный или «облачный» белый;
- Оранжево-розовый («мускусная дыня»);
- Землисто-коричневый («жженая сиенна»).
Но чтобы эти цвета смотрелись выигрышно, важно адаптировать их под свою внешность.
Как подобрать трендовые цвета весны 2026 под свой цветотип
Традиционно выделяют осенний, зимний, весенний и летний цветотипы, но с ними непросто разобраться.
«В повседневной жизни я рекомендую опираться на два параметра своей внешности — это контрастность и температура», — посоветовала персональный стилист.
Контрастность — это разница между светлыми и темными оттенками внешности, то есть цветом кожи, волос, бровей и глаз. Этот параметр влияет на то, какие цвета и принты будут смотреться наиболее выигрышно.
Как проще всего определить контрастность?
- Сделать портрет в хорошем освещении;
- Перевести эту фотографию в черно‑белый режим;
- Присмотреться к разнице между оттенками кожи, волос и бровей.
Если разница минимальна и изображение выглядит мягким — это низкая контрастность. Если есть заметная разница, но она не кардинальна — средняя контрастность. Если контраст между оттенками высокий — высокая контрастность.
Какие трендовые цвета весны 2026 выбирать в зависимости от контрастности:
- Низкая контрастность. Отдавать предпочтение лучше светлым, неярким оттенкам — среди актуальных на весну лучше всего подойдут белые и оранжево-розовые тона. А вот черного лучше избегать — он может придать коже уставший вид. Вместо него весной 2026 можно носить «жженую сиенну».
- Средняя контрастность характерна для большинства девушек средней полосы России. Им подойдут спокойные, глубокие, насыщенные цвета, но не кричащие. Например, «жженая сиенна», «мускусная дыня», томатный, кобальтово-синий, но не черный.
- Высокая контрастность. Такая внешность выдержит яркие цвета и принты, этой весной отлично впишутся в гардероб зеленые, канареечные, сине-фиолетовые тона и «электрические» оттенки.
Трендовая одежда: принты и фактуры весны 2026
Весной 2026 актуальны два направления принтов:
- Анималистичные принты: леопард, зебра, крокодил, змея.
- Ретро-ринты: горошек, цветы (мелкие и крупные).
«А если говорить об актуальных материалах весны и лета, то всегда летом актуально краше. Это такая крупная вязка, которую вы легко можете интегрировать в свой городской повседневный гардероб в виде топов, жилетов или, может быть, просто элементов — как, например, вязаный шарф», — добавила Плеханова.
Еще среди фактур в этом сезоне в моде:
- Бахрома — детали на сумках, рукавах, ремнях или басках;
- Прозрачность — тренд, перешедший из осенне-зимнего сезона;
- Кожа — жакеты, брюки, юбки (базовый материал на все сезоны).
Трендовая одежда: как подобрать принты и фактуры весны 2026 под свою внешность
Вещи с ярким принтом могут несколько «подавлять» низкую контрастность внешности, но это не значит, что светловолосым девушкам нужно от них отказываться. Существует лайфхак: чем дальше рисунок от лица (например, он расположен на топе с глубоким вырезом или на расстегнутой рубашке), тем меньше он влияет на восприятие внешности.
«При выборе цветочного принта я бы опиралась на телосложение. И, соответственно, чем больше размер цветка, тем он подходит лучше девушке более крупного телосложения. Соответственно, на хрупкой аккуратнее смотреться мелкий цветочный принт», — подсказала Плеханова.
С фактурами тоже есть несколько советов, но они уже касаются фигуры:
- Носить вещи из трендовых материалов выигрышнее в тех зонах тела, которые не требуют коррекции;
- Структурные ткани лучше держат форму и задают силуэт;
- Сочетать мягкие, не держащие форму ткани (кроше, шифон, шелк) гармоничнее с более структурными (хлопок, джинсы, юбки или рубашки с жестким кроем);
- Между телом и одеждой должен быть воздух, тогда ничего полнить не будет.
Трендовая одежда: как подобрать силуэты весны 2026 под свою фигуру
Часто при выборе одежды по фигуре вспоминаются геометрические фигуры или фрукты.
«Это опять-таки рабочая методика, но дело в том, что мы относимся к себе необъективно, видим только недостатки и не замечаем свои достоинства. И это достаточно непростая методика в работе, потому что у каждого тела есть свои нюансы. <…> Главное правило, которое поможет вам при выборе одежды, звучит так: силуэт одежды должен повторять силуэт тела», — сказала стилист.
И тогда получается, что вариантов всего три:
1. Приталенный тип фигуры
Характеристики:
- Заметная разница между талией и бедрами;
- Стройные или слегка плотные ноги;
- Набор веса начинается с нижней части тела.
Что носить из трендов весны:
- Приталенная одежда, подчеркивающая талию;
- Брюки и джинсы с высокой посадкой;
- Ремни, пояса и крой, акцентирующий талию.
«Если у вас приталенные тип фигуры, то макротренд на женственность — ваш козырь в этом сезоне. И приталенные жакеты, платья и рубашки вы можете смело интегрировать в свой гардероб», — считает эксперт.
2. Полуприталенный тип фигуры
Характеристики:
- Небольшая разница между талией и бедрами;
- Набор веса в зоне живота, ягодиц и бедер.
Что носить из трендов весны:
полуприталенные пиджаки, рубашки, кардиганы;
одежда с легкими вытачками, создающими плавные линии.
3. Прямой тип фигуры
Характеристики:
- Минимальная или отсутствующая разница между талией и бедрами;
- Спортивное телосложение;
- Низко расположенные ребра;
- Стройные ноги;
- Набор веса в зоне живота.
Что носить из трендов весны:
- Одежда прямого силуэта: рубашки, футболки, жакеты;
- Брюки, джинсы и юбки на средней посадке.
«Если у вас полуприталенный или прямой тип фигуры, это не значит, что вы не можете носить приталенные жакеты или рубашки. На самом деле, просто их нужно носить расстегнутыми, надевать на какой-то первый слой», — уточнила стилист.
Для коррекции нюансов фигуры всегда поможет базовый гардероб из идеально сидящих вещей, который можно разнообразить трендовыми акцентами.
