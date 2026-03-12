Цвет стройнит, фасон подчеркивает: как подобрать одежду на весну по фигуре и внешности

София Бабина
София Бабина Эксклюзив 34 0

Какие модные вещи лучше всего подчеркнут особенности фигуры и внешности?

Фото, видео: 5-tv.ru

В этом сезоне дизайнеры и модельеры предлагают носить яркие цвета и необычные принты — и вроде как весна располагает смело пробовать новое, но все же смелый фасон непросто представить на себе. Но разнообразие трендов всегда можно обуздать и подчеркнуть за их счет собственную индивидуальность.

Как адаптировать последние модные тенденции под уникальные особенности внешности, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала персональный стилист Дарья Плеханова.

Дарья Плеханова
Персональный стилист

Трендовые цвета весны 2026

Как выбрать модную по фигуре и внешности одежду на весну 2026. Фото: www.legion-media.com/CAMERA PRESS

Март, апрель и май будут яркими: дизайнеры в последних коллекциях обращались к «электрическим» оттенкам и сочным цветам.

В сезоне весна–лето 2026 актуальны следующие цвета:

  • Кобальтово‑синий;
  • Сине‑фиолетовый;
  • Канареечно‑желтый;
  • Зеленый;
  • Оттенок томатного;
  • Нейтральный или «облачный» белый;
  • Оранжево-розовый («мускусная дыня»);
  • Землисто-коричневый («жженая сиенна»).

Но чтобы эти цвета смотрелись выигрышно, важно адаптировать их под свою внешность.

Как подобрать трендовые цвета весны 2026 под свой цветотип

Как выбрать модную по фигуре и внешности одежду на весну 2026. Фото: www.legion-media.com/CAMERA PRESS

Традиционно выделяют осенний, зимний, весенний и летний цветотипы, но с ними непросто разобраться.

«В повседневной жизни я рекомендую опираться на два параметра своей внешности — это контрастность и температура», — посоветовала персональный стилист.

Контрастность — это разница между светлыми и темными оттенками внешности, то есть цветом кожи, волос, бровей и глаз. Этот параметр влияет на то, какие цвета и принты будут смотреться наиболее выигрышно.

Как проще всего определить контрастность?

  1. Сделать портрет в хорошем освещении;
  2. Перевести эту фотографию в черно‑белый режим;
  3. Присмотреться к разнице между оттенками кожи, волос и бровей.

Если разница минимальна и изображение выглядит мягким — это низкая контрастность. Если есть заметная разница, но она не кардинальна — средняя контрастность. Если контраст между оттенками высокий — высокая контрастность.

Какие трендовые цвета весны 2026 выбирать в зависимости от контрастности:

  • Низкая контрастность. Отдавать предпочтение лучше светлым, неярким оттенкам — среди актуальных на весну лучше всего подойдут белые и оранжево-розовые тона. А вот черного лучше избегать — он может придать коже уставший вид. Вместо него весной 2026 можно носить «жженую сиенну».
  • Средняя контрастность характерна для большинства девушек средней полосы России. Им подойдут спокойные, глубокие, насыщенные цвета, но не кричащие. Например, «жженая сиенна», «мускусная дыня», томатный, кобальтово-синий, но не черный.
  • Высокая контрастность. Такая внешность выдержит яркие цвета и принты, этой весной отлично впишутся в гардероб зеленые, канареечные, сине-фиолетовые тона и «электрические» оттенки.

Трендовая одежда: принты и фактуры весны 2026

Как выбрать модную по фигуре и внешности одежду на весну 2026. Фото: www.legion-media.com/CAMERA PRESS

Весной 2026 актуальны два направления принтов:

  • Анималистичные принты: леопард, зебра, крокодил, змея.
  • Ретро-ринты: горошек, цветы (мелкие и крупные).

«А если говорить об актуальных материалах весны и лета, то всегда летом актуально краше. Это такая крупная вязка, которую вы легко можете интегрировать в свой городской повседневный гардероб в виде топов, жилетов или, может быть, просто элементов — как, например, вязаный шарф», — добавила Плеханова.

Еще среди фактур в этом сезоне в моде:

  • Бахрома — детали на сумках, рукавах, ремнях или басках;
  • Прозрачность — тренд, перешедший из осенне-зимнего сезона;
  • Кожа — жакеты, брюки, юбки (базовый материал на все сезоны).

Трендовая одежда: как подобрать принты и фактуры весны 2026 под свою внешность

Как выбрать модную по фигуре и внешности одежду на весну 2026. Фото: www.legion-media.com/CAMERA PRESS

Вещи с ярким принтом могут несколько «подавлять» низкую контрастность внешности, но это не значит, что светловолосым девушкам нужно от них отказываться. Существует лайфхак: чем дальше рисунок от лица (например, он расположен на топе с глубоким вырезом или на расстегнутой рубашке), тем меньше он влияет на восприятие внешности.

«При выборе цветочного принта я бы опиралась на телосложение. И, соответственно, чем больше размер цветка, тем он подходит лучше девушке более крупного телосложения. Соответственно, на хрупкой аккуратнее смотреться мелкий цветочный принт», — подсказала Плеханова.

С фактурами тоже есть несколько советов, но они уже касаются фигуры:

  • Носить вещи из трендовых материалов выигрышнее в тех зонах тела, которые не требуют коррекции;
  • Структурные ткани лучше держат форму и задают силуэт;
  • Сочетать мягкие, не держащие форму ткани (кроше, шифон, шелк) гармоничнее с более структурными (хлопок, джинсы, юбки или рубашки с жестким кроем);
  • Между телом и одеждой должен быть воздух, тогда ничего полнить не будет.

Трендовая одежда: как подобрать силуэты весны 2026 под свою фигуру

Как выбрать модную по фигуре и внешности одежду на весну 2026. Фото: www.legion-media.com/CAMERA PRESS

Часто при выборе одежды по фигуре вспоминаются геометрические фигуры или фрукты.

«Это опять-таки рабочая методика, но дело в том, что мы относимся к себе необъективно, видим только недостатки и не замечаем свои достоинства. И это достаточно непростая методика в работе, потому что у каждого тела есть свои нюансы. <…> Главное правило, которое поможет вам при выборе одежды, звучит так: силуэт одежды должен повторять силуэт тела», — сказала стилист.

И тогда получается, что вариантов всего три:

1. Приталенный тип фигуры

Характеристики:

  • Заметная разница между талией и бедрами;
  • Стройные или слегка плотные ноги;
  • Набор веса начинается с нижней части тела.

Что носить из трендов весны:

  • Приталенная одежда, подчеркивающая талию;
  • Брюки и джинсы с высокой посадкой;
  • Ремни, пояса и крой, акцентирующий талию.

«Если у вас приталенные тип фигуры, то макротренд на женственность — ваш козырь в этом сезоне. И приталенные жакеты, платья и рубашки вы можете смело интегрировать в свой гардероб», — считает эксперт.

2. Полуприталенный тип фигуры

Характеристики:

  • Небольшая разница между талией и бедрами;
  • Набор веса в зоне живота, ягодиц и бедер.

Что носить из трендов весны:

полуприталенные пиджаки, рубашки, кардиганы;
одежда с легкими вытачками, создающими плавные линии.

3. Прямой тип фигуры

Характеристики:

  • Минимальная или отсутствующая разница между талией и бедрами;
  • Спортивное телосложение;
  • Низко расположенные ребра;
  • Стройные ноги;
  • Набор веса в зоне живота.

Что носить из трендов весны:

  • Одежда прямого силуэта: рубашки, футболки, жакеты;
  • Брюки, джинсы и юбки на средней посадке.

«Если у вас полуприталенный или прямой тип фигуры, это не значит, что вы не можете носить приталенные жакеты или рубашки. На самом деле, просто их нужно носить расстегнутыми, надевать на какой-то первый слой», — уточнила стилист.

Для коррекции нюансов фигуры всегда поможет базовый гардероб из идеально сидящих вещей, который можно разнообразить трендовыми акцентами.

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
79.07
0.33 91.94
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:53
Вакцина от аллергии на пыльцу березы поступит в продажу в 2027 году
17:51
Суровые приговоры: подробности суда над террористами, напавшими на «Крокус Сити Холле»
17:46
Жителям Дании рекомендовали сократить поездки на машинах из-за дефицита нефти
17:40
Представители более 60 стран приедут в Россию обсудить развитие транспорта
17:26
«За шкирку выкинули»: звезда «Кадетства» Бессонов рассказал об издевках одноклассников
17:22
«Прыщавый Кавказ»: радиостанция «Судного дня» передала странное послание

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
Мать погибшего в «Крокусе» инвалида рассказала о его похоронах спустя два года
Есть угроза ударов? Насколько безопасен отдых в Египте на фоне конфликта в Иране
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео