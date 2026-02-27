Пышные и ароматные: рецепт тех самых советских булочек «по 9 копеек»

Мария Горбунова
Мария Горбунова Эксклюзив 16 0

В СССР такие сдобные булочки продавались в столовых и хлебных киосках.

Фото, видео: 5-tv.ru

Многие, выросшие в советские годы, любили побаловать себя нежными и воздушными булочками за девять копеек. Продавались они почти в каждом хлебном киоске и, конечно, были невероятно вкусными.

О том, как повторить их дома, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала блогер Олеся Воронова.

Ингредиенты для приготовления советских булочек «по 9 копеек»

Простой рецепт советских булочек. Фото: 5-tv.ru

Для теста:

  • Яйцо куриное (желток) — две штуки;
  • Сахар — 70 граммов;
  • Соль — щепотка;
  • Ванилин;
  • Дрожжи свежие — 15 граммов;
  • Молоко — 125 миллилитров;
  • Масло сливочное — 50 граммов;
  • Мука пшеничная — 330 граммов;

Для смазки булочек:

  • Яйцо куриное (белок) — половина от одного яйца;
  • Сахар — половина чайной ложки;

Приготовление советских булочек «по 9 копеек»

Простой рецепт советских булочек. Фото: 5-tv.ru

Для теста понадобится дрожжевая опара на пике. Приготовить ее просто: нужно смешать дрожжи, две столовых ложки муки и две столовых ложки воды.

В опару добавляем теплое молоко и куриные желтки, размягченное сливочное масло и сахар. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты и постепенно вводим муку, просеивая ее через сито. Чтобы насытить тесто кислородом, хорошо вымешайте его руками и оставьте немного отдохнуть.

Затем тесто нужно разделить на восемь частей и скатать каждую в шар. Далее выкладываем шарики в керамическую форму, смазанную маслом, и оставляем на расстойку на 40 минут. Затем смазываем будущие булочки яичным желтком и отправляем в разогретую духовку на 30—40 минут.

Пока булочки выпекаются, можно посмотреть, как они поднимаются, становятся ароматными, пышными, мягкими и нежными.

Приятного аппетита!

