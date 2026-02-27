Вкусно, как в советской столовой: простой рецепт вкусного гуляша из говядины

В советских столовых одним из коронных блюд был говяжий гуляш, обычно подаваемый с картофельным пюре — нежный, вкусный и с обилием подливки.

О том, как повторить тот самый рецепт, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала блогер Оксана Воронова.

Ингредиенты для советского гуляша из говядины

Простой рецепт вкусного советского гуляша из говядины. Фото: 5-tv.ru

Филе говядины — 600 граммов;

Лук репчатый — одна луковица;

Томатная паста — одна столовая ложка;

Мука — полторы столовых ложки;

Лавровый лист — один листик;

Вода или мясной бульон — 500-600 миллилитров;

Растительное масло или жир — две-три столовых ложки;

Перец черный горошком — три-четыре горошины;

Соль — одна чайная ложка.

Приготовление советского гуляша из говядины

Говядину нужно хорошо промыть, обсушить полотенцем и нарезать двухсантиметровыми кубиками. После чего мясо обжариваем на разогретой сковороде с добавлением растительного масла до образования золотистой корочки.

Пока жарится говядина, мело шинкуем лук. Добавляем к мясу соль, перец и лук, а также столовую ложку томатной пасты или соуса. После чего заливаем это все стаканом холодной воды и оставляем томиться 40 минут.

А пока на сухой сковороде обжарим столовую ложку муки с водой. Через 40 минут добавляем соус и лавровый лист. Томим еще минут пять-десять и можно подавать. Вкуснее всего будет, конечно, с картофельным пюре.

Приятного аппетита!