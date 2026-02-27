Вкусно, как в советской столовой: простой рецепт вкусного гуляша из говядины

Мария Горбунова
Мария Горбунова Эксклюзив 14 0

Этот мягкий и нежный гуляш пробовал почти каждый, кто рос в СССР.

Фото, видео: 5-tv.ru

В советских столовых одним из коронных блюд был говяжий гуляш, обычно подаваемый с картофельным пюре — нежный, вкусный и с обилием подливки.

О том, как повторить тот самый рецепт, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала блогер Оксана Воронова.

Ингредиенты для советского гуляша из говядины

Простой рецепт вкусного советского гуляша из говядины. Фото: 5-tv.ru

  • Филе говядины — 600 граммов;
  • Лук репчатый — одна луковица;
  • Томатная паста — одна столовая ложка;
  • Мука — полторы столовых ложки;
  • Лавровый лист — один листик;
  • Вода или мясной бульон — 500-600 миллилитров;
  • Растительное масло или жир — две-три столовых ложки;
  • Перец черный горошком — три-четыре горошины;
  • Соль — одна чайная ложка.

Приготовление советского гуляша из говядины

Простой рецепт вкусного советского гуляша из говядины. Фото: 5-tv.ru

Говядину нужно хорошо промыть, обсушить полотенцем и нарезать двухсантиметровыми кубиками. После чего мясо обжариваем на разогретой сковороде с добавлением растительного масла до образования золотистой корочки.

Пока жарится говядина, мело шинкуем лук. Добавляем к мясу соль, перец и лук, а также столовую ложку томатной пасты или соуса. После чего заливаем это все стаканом холодной воды и оставляем томиться 40 минут.

А пока на сухой сковороде обжарим столовую ложку муки с водой. Через 40 минут добавляем соус и лавровый лист. Томим еще минут пять-десять и можно подавать. Вкуснее всего будет, конечно, с картофельным пюре.

Приятного аппетита!

