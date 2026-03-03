«Наступила полная тьма»: истории переживших клиническую смерть людей

Несколько минут, в которые сердце не бьется, но мозг еще продолжает функционировать, можно попытаться провести реанимацию и «запустить» сердечную мышцу. Удается это не всегда, но про выживших людей как раз и говорят, что они «пережили клиническую смерть».

После нее люди рассказывают разное. Кто видел белый свет, кто-то тоннель, кто-то ангелов или бога. 5-tv.ru собрал реальные истории людей о том, что они пережили в момент клинической смерти и как изменилась их жизнь после этого.

Писала музыку без знания нот — истории переживших клиническую смерть людей

Научным сообществом видения при клинической смерти объясняются просто. Дело в том, что из-за остановки сердца к органам перестает поступать кислород, и избыток углекислого газа в тех же глазных тканях приводит к туннельному зрению и, соответственно, сокращению периферического.

Мозг при этом чрезмерно активен, из-за чего и возникают галлюцинации, а эйфорию люди испытывают из-за резкого выброса дофамина и серотонина.

Так, 59-летняя Светлана в момент смерти видела белый свет, которого «на земле не существует», а также услышала мужской голос, который сказал ей: «Вставай и иди домой. У тебя все хорошо. Верь мне».

Светлана так доверилась голосу, что после сдачи анализов отправилась домой прямо в халате и тапочках и тут же легла спать в свою кровать.

«С тех пор я много спала и думала о том, что произошло. Я начала писать музыку, не зная нот, и стихи — будто под диктовку. Стала уверенной, больше не давала себя в обиду. И перестала паниковать. Упал ребенок? Спокойно, сейчас поднимем. Обокрали квартиру? Решим и эту проблему. Тот голос не покидал меня: „У тебя все хорошо. Верь мне“. И я верила», — рассказывала она в интервью Psychologies в 2025 году.

Сейчас Светлана работает художником-оформителем по цветам. В родном городе она стала лучшим дизайнером интерьеров, начала шить на заказ одежду и обувь. И больше никогда не сожалеет о том, что живет.

Исключила из своей жизни ссоры и скандалы — истории переживших клиническую смерть людей

Анастасии 33 года. Клиническую смерть она пережила вследствие внутреннего кровоизлияния из-за внематочной беременности. Причем прямо в больнице, куда ее привез муж — еще при начальных болях женщина сразу поняла, что что-то не так.

«Боль в одно мгновение утихла, я перенеслась в другую реальность: это было полное освобождение, меня поглотило чувство счастья, умиротворения и неземной любви. Боли я не чувствовала — ни физической, ни эмоциональной.

Не было ни мужа, ни детей. Я по-прежнему любила их, но это было неважно, не существовало ни машин, ни квартир, все будто растворилось. Я осталась одна, наедине со своей душой и с тем опытом, который обрела за время жизни.

Потом я оказалась в длинном коридоре, но яркого света там не было. Рядом со мной шли шестеро мужчин в костюмах. Я была так увлечена разговором с ними, что сначала не поняла — меня зовут. Громко, что есть мочи. И решила открыть глаза. «Что ты кричишь?» — первое, что я спросила у белого от страха мужа. Он ответил, что видел, как я умираю», — вспоминала она в интервью для Psychologies.

После этого Анастасия осознала иллюзорность жизни, то, что неправильно проживать ее в негативе и в злобе. Она полностью пересмотрела свои ценности и взгляд на мир, а также перестала бояться смерти и исключила из своей жизни ссоры и скандалы.

Летала в мягком лабиринте — истории переживших клиническую смерть людей

Девушка, рассказавшая свою историю на портале boredpanda.com, умерла во время экстренного кесарева сечения. В момент потери сознания она ощутила себя парящей в лабиринте с мягкими и белыми стенами, за которыми звучали знакомые голоса, на которых было невозможно сосредоточиться.

«Внезапно мне стало очень-очень грустно… Я поняла, что умерла, и мне было грустно, потому что я больше не увижу своего ребенка и не увижу, как он вырастет. Затем раздался голос — я не помню, мужской он или женский, — но он пытался успокоить меня и дать понять, что все хорошо и не стоит волноваться.

Потом я услышала, как меня зовут. Это был голос моего мужа. А потом моей мамы. А потом медсестры. Меня спросили, как меня зовут, дату и знаю ли я, где нахожусь. Я никак не могла открыть глаза, хотя, казалось, очень старалась.

Прямо напротив меня стояла очень-очень яркая дверь или окно. Я постоянно просила маму и мужа задернуть шторы или закрыть дверь, но они только в замешательстве говорили, что никаких окна и двери там нет — лишь глухая стена», — рассказала девушка.

Там и правда оказалась глухая стена. По итогу и с ней, и с малышом все в полном порядке.

Оказался в раю — истории переживших клиническую смерть людей

В памяти Тобиаса до сих пор живы те страшные дни в больнице, когда он боролся с болезнью сердца. И он на всю жизнь запомнил момент, когда будто покинул собственное тело. Словно со стороны он видел реанимировавших его врачей, а после от них же узнал, что действительно пережил клиническую смерть.

По итогу из-за болезни мужчина впал в кому и не мог ни проснуться, ни пошевелиться.

«Помню, как медсестра по имени мисс Эллисон каждый день шептала мне что‑то на ухо, разговаривала со мной, хотя я не мог ответить. Перед тем как, как мне казалось, я мог уйти навсегда, она сказала: «Тоби, тебе сначала придется пострадать, прежде чем все наладится», — писал он на boredpanda.com.

Во время операции у него произошла клиническая смерть. Сначала Тоби увидел свет и оказался в удивительно теплом и уютном месте, где не было ни боли, ни страданий.

«Но стоило мне подняться высоко в небо, как наступила полная тьма. Ощущение было такое, будто меня подбросило вверх, и, когда я отдалился от земли достаточно далеко, все вокруг потемнело», — рассказывал он.

После тьмы пришел притягивающий его свет, а сам мужчина стал чистой энергией. А после оказался в месте, похожем на рай.

«До этого я не слишком верил в Бога, но не стану углубляться в эту тему — это слишком личное. Зато я могу поделиться тем, что узнал там, в высшем мире: все попадают в рай, включая атеистов, мусульман, язычников, евреев.

Я спросил у привратника, попаду ли в рай, ведь я не христианин. Он ничуть не удивился моему вопросу и ответил: «Бог не связан одной религией, все верования одинаковы, и практика, доброта, любовь и сострадание ведут к Нему».

Он также объяснил, что в ад приводят поступки, совершенные на земле, но даже ад, по его словам, не вечен: «…он длится лишь до тех пор, пока ты не усвоишь уроки и не научишься сочувствовать тому, что делал на земле», — писал Тоби.

После оказалось, что медсестры Эллисон никогда не существовало. Сам Тобиас считает, что она была ангелом или духом.

Попал в чудесный сад — истории переживших клиническую смерть людей

Дейв Синглтон поделился своей историей с Daily Mirror. Клиническую смерть он пережил больше 20 лет назад, накануне 65-летнего юбилея.

У Дэйва была блокада сердца — состояние, при котором сердце бьется медленнее или с аномальным ритмом. Однажды после возвращения домой он почувствовал слабость и обратился к соседке — врачу на пенсии — с просьбой проверить пульс. Увидев, насколько он низкий, женщина тут же вызвала скорую помощь, и Дэйва экстренно госпитализировали.

«Мое сердце почти перестало биться, поэтому, как в медицинских драмах, меня подключили к нескольким аппаратам на каталке и в окружении медицинского персонала помчали через всю больницу в отделение интенсивной терапии для больных с заболеваниями сердца. Меня переложили на кровать, и сразу же завыли сирены, когда мое сердце остановилось. Мне показалось, что свет погас, как будто закрывается занавес, но почти сразу же меня реанимировали с помощью электродов», — рассказал Дэйв.

Проблемы с сердцем на этом не завершились. Его реанимировали еще несколько раз — ощущения были такими, словно его избил боксер-тяжеловес. Когда заведующий отделением обходил пациентов и решал, требуется ли Дэйву установка кардиостимулятора, сработала сигнализация.

«Я повернулся к следующему пациенту и воскликнул: „Кто-то страдает!“ Он ответил: „Да, это вы“. Затем опустились шторы и погас свет», — вспоминал мужчина.

В момент клинической смерти Дейв как будто очутился в «чудесном месте».

«Я сидел в прекрасном саду под теплым солнцем. За мной росла высокая живая изгородь, и я слышал голоса и смех с другой стороны. Я знал, что там собрались семья и друзья, так что это должно было быть особенное событие. Я знал, что мне нужно всего лишь встать и обойти живую изгородь, чтобы присоединиться к ним.

Однако я остался на месте, потому что мне было очень комфортно, а вид на поля и холмы вдалеке был великолепным. Я был так спокоен и умиротворен, и находился в чудесном месте. Я был счастлив и доволен», — говорил он.

Возвращаться Дейву не хотелось, но реанимация завершилась успешно. Он находился в состоянии клинической смерти около восьми минут, после чего врачи оперативно установили кардиостимулятор. С тех пор мужчине поставили уже три таких устройства, контролирующих сердцебиение.

За 20 лет после выхода на пенсию он успел много путешествовать по миру и реализовать себя в творчестве как художник — в этой сфере Дейв, по его словам, добился определенного успеха.