Сладкое цунами: как тонны патоки смыли город и унесли десятки жизней в Бостоне
Оказавшихся в центре катастрофы людей накрыло волной патоки — их затягивало, как в болоте.
В январе 1919 года в Бостоне практически никто из производителей алкоголя уже не сомневался в реальности введения сухого закона. Пока время трезвенников еще не наступило, заводам надо было сбыть как можно больше сырья.
Темп рос, и успокаивал этим владельцев фабрик. Пока в порту патоку переливали в цистерны высотой с пятиэтажный дом, они чувствовали, что их алкогольно-финансовые дела вполне себе под контролем. Так оно и было, пока один бак не взорвался…
Почему «сладкое цунами» вообще могло произойти
В начале XX века патока была важным промышленным продуктом. Ее использовали для производства рома, кондитерских изделий и, что особенно важно в годы Первой мировой войны, для изготовления промышленного спирта, необходимого для производства боеприпасов.
В Бостоне на предприятии компании Purity Distilling Company хранились ее огромные запасы этого вязкого вещества — в гигантском резервуаре диаметром 27 метров.
Бак был построен из тонкой стали и с самого начала считался проблемным. Он постоянно протекал. Владельцы компании не спешили с ремонтом, предпочтя просто закрашивать течи краской в цвет патоки, чтобы они были незаметны.
Производство шло полным ходом, а объемы хранения постоянно увеличивались. Накануне катастрофы в емкости находилось около 8,7 тысячи тонн патоки.
Как «сладкое цунами» прошлось по городу
Катастрофа произошла днем 15 января 1919 года. Завод находился в густонаселенном районе Норт-Энд, где проживали в основном иммигранты. Узкие улицы и плотная застройка роковым образом усугубили последствия будущей катастрофы.
Погода накануне была прохладной — собственно, так бак и переполнили. Массу подогрели, чтобы она перетекла в бак. А вот 15-го потеплело. Этот перепад мог сыграть свою роль: газ внутри расширился и создал критическое давление на ослабленные стенки резервуара.
Примерно в полдень раздался мощный взрыв. Огромная масса патоки вырвалась на свободу.
В статье использованы реальные архивные фотографии, поэтому масштаб катастрофы действительно сравним с последствиями цунами: волна вязкой жидкости, достигавшая местами от 4,5 до пяти метров в высоту, хлынула на улицы со скоростью около 56-60 километров в час, сокрушая все на своем пути.
Звук разрыва резервуара был слышен за несколько кварталов.
Сколько жертв принесло «сладкое цунами»
Металлические конструкции надземного метро разломало, один из вагонов чуть не сошел с рельсов, снесло здание пожарной охраны и, естественно, всех, кто был в тот момент на Кини-сквер. Волна разрушила все корпуса фабрики и соседние постройки.
Под толстым слоем патоки позже остались бугры — непонятно, люди это были или животные. Службы спасения не могли помочь: машины утопали в вязкой жидкости, а удушающие пары мелассы не давали дышать.
Спасательная операция шла четыре дня: был развернут передвижной госпиталь Красного креста, в город перебросили подразделение ВМС США. Из-под патоки смогли извлечь тела, но опознать их было практически невозможно.
По официальным данным, в результате катастрофы погиб 21 человек, еще около 150 получили ранения. Среди погибших были рабочие фабрики, прохожие и те, кто пришел на помощь.
Что еще стало причиной «сладкого цунами»
Сразу после катастрофы началось масштабное расследование. Владельцы компании пытались свалить вину на «диверсантов», якобы заложивших бомбу, однако инженерные экспертизы быстро опровергли эту версию.
Выяснился целый ряд нарушений:
- Конструкционные недостатки — стены резервуара были недостаточно толстыми для такого объема жидкости;
- Низкое качество материалов — сталь, использованная при строительстве, оказалась хрупкой из-за высокого содержания углерода;
- Отсутствие инспекций — объект никогда не проверялся уполномоченными инженерами;
- Температурные колебания — наиболее вероятной причиной взрыва назвали резкий перепад температур при доливе горячей патоки в холодный резервуар, что вызвало бурное брожение и выделение газа.
В ходе судебных разбирательств родственники погибших и пострадавшие подали иски против компании компании. После многолетних тяжб компания была вынуждена выплатить компенсации.
Как ликвидировали последствия «сладкое цунами»
На следующий день после цунами, кстати, ратифицировали 18-ю поправку к Конституции, вводившей «сухой закон».
А вот город восстанавливали долго. Спасательные работы осложнялись вязкостью патоки, которая на холоде быстро густела, превращаясь в ловушку. Людям приходилось буквально прорубать себе путь через липкую массу с помощью лопат, кирок и подручных средств. На место оперативно прибыли пожарные, полицейские и военные.
Очистка города заняла месяцы. Улицы, здания и даже мебель в домах были покрыты липким слоем мелассы. Для очистки использовали кислотные растворы, песок, который впитывал патоку, а затем вывозили его за город.
Вода из пожарных гидрантов помогала смывать остатки, но полностью избавиться от последствий удалось лишь к лету 1919 года. Рабочие и добровольцы трудились круглосуточно, потребовалось вывезти тысячи тонн смеси патоки и песка.
Катастрофа оказала влияние на промышленные стандарты США:
- Были ужесточены нормы строительства резервуаров — теперь требовалось проводить тщательные расчеты нагрузки и использовать только сертифицированные материалы;
- Усилился контроль за соблюдением техники безопасности на производствах;
- В Бостоне пересмотрели подход к хранению опасных и вязких веществ, размещая их вдали от жилых кварталов;
- Инженеры начали учитывать температурные расширения материалов и возможные динамические нагрузки при проектировании емкостей.
Район Норт-Энд постепенно восстановился. На месте бывшего резервуара позже построили спортивные объекты, а память о катастрофе сохранилась в городских легендах и исторических архивах. Интересно, что после этих событий в Бостоне начали активнее внедрять системы мониторинга крупных резервуаров, фиксирующие изменения давления и деформации стенок. По словам местных, до сих пор в особо жаркие дни от старой застройки исходит сладковатый запах карамели.
Спустя почти сто лет, в 2013 году, похожее «паточное цунами» произошло на Гавайях, но оно уже обошлось без жертв.
