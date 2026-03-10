Сладкое цунами: как тонны патоки смыли город и унесли десятки жизней в Бостоне

В январе 1919 года в Бостоне практически никто из производителей алкоголя уже не сомневался в реальности введения сухого закона. Пока время трезвенников еще не наступило, заводам надо было сбыть как можно больше сырья.

Темп рос, и успокаивал этим владельцев фабрик. Пока в порту патоку переливали в цистерны высотой с пятиэтажный дом, они чувствовали, что их алкогольно-финансовые дела вполне себе под контролем. Так оно и было, пока один бак не взорвался…

Почему «сладкое цунами» вообще могло произойти

Сладкое цунами в Бостоне: история, факты потопа Фото: Getty Images / Bettmann / Contributor

В начале XX века патока была важным промышленным продуктом. Ее использовали для производства рома, кондитерских изделий и, что особенно важно в годы Первой мировой войны, для изготовления промышленного спирта, необходимого для производства боеприпасов.

В Бостоне на предприятии компании Purity Distilling Company хранились ее огромные запасы этого вязкого вещества — в гигантском резервуаре диаметром 27 метров.

Бак был построен из тонкой стали и с самого начала считался проблемным. Он постоянно протекал. Владельцы компании не спешили с ремонтом, предпочтя просто закрашивать течи краской в цвет патоки, чтобы они были незаметны.

Производство шло полным ходом, а объемы хранения постоянно увеличивались. Накануне катастрофы в емкости находилось около 8,7 тысячи тонн патоки.

Как «сладкое цунами» прошлось по городу

Сладкое цунами в Бостоне: история, факты потопа Фото: Getty Images / Boston Globe / Contributor

Катастрофа произошла днем 15 января 1919 года. Завод находился в густонаселенном районе Норт-Энд, где проживали в основном иммигранты. Узкие улицы и плотная застройка роковым образом усугубили последствия будущей катастрофы.

Погода накануне была прохладной — собственно, так бак и переполнили. Массу подогрели, чтобы она перетекла в бак. А вот 15-го потеплело. Этот перепад мог сыграть свою роль: газ внутри расширился и создал критическое давление на ослабленные стенки резервуара.

Примерно в полдень раздался мощный взрыв. Огромная масса патоки вырвалась на свободу.

В статье использованы реальные архивные фотографии, поэтому масштаб катастрофы действительно сравним с последствиями цунами: волна вязкой жидкости, достигавшая местами от 4,5 до пяти метров в высоту, хлынула на улицы со скоростью около 56-60 километров в час, сокрушая все на своем пути.

Звук разрыва резервуара был слышен за несколько кварталов.

Сколько жертв принесло «сладкое цунами»

Сладкое цунами в Бостоне: история, факты потопа Фото: Getty Images / Boston Globe / Contributor

Металлические конструкции надземного метро разломало, один из вагонов чуть не сошел с рельсов, снесло здание пожарной охраны и, естественно, всех, кто был в тот момент на Кини-сквер. Волна разрушила все корпуса фабрики и соседние постройки.

Под толстым слоем патоки позже остались бугры — непонятно, люди это были или животные. Службы спасения не могли помочь: машины утопали в вязкой жидкости, а удушающие пары мелассы не давали дышать.

Спасательная операция шла четыре дня: был развернут передвижной госпиталь Красного креста, в город перебросили подразделение ВМС США. Из-под патоки смогли извлечь тела, но опознать их было практически невозможно.

По официальным данным, в результате катастрофы погиб 21 человек, еще около 150 получили ранения. Среди погибших были рабочие фабрики, прохожие и те, кто пришел на помощь.

Что еще стало причиной «сладкого цунами»

Сладкое цунами в Бостоне: история, факты потопа Фото: Getty Images / Kean Collection / Staff

Сразу после катастрофы началось масштабное расследование. Владельцы компании пытались свалить вину на «диверсантов», якобы заложивших бомбу, однако инженерные экспертизы быстро опровергли эту версию.

Выяснился целый ряд нарушений:

Конструкционные недостатки — стены резервуара были недостаточно толстыми для такого объема жидкости;

Низкое качество материалов — сталь, использованная при строительстве, оказалась хрупкой из-за высокого содержания углерода;

Отсутствие инспекций — объект никогда не проверялся уполномоченными инженерами;

Температурные колебания — наиболее вероятной причиной взрыва назвали резкий перепад температур при доливе горячей патоки в холодный резервуар, что вызвало бурное брожение и выделение газа.

В ходе судебных разбирательств родственники погибших и пострадавшие подали иски против компании компании. После многолетних тяжб компания была вынуждена выплатить компенсации.

Как ликвидировали последствия «сладкое цунами»

Сладкое цунами в Бостоне: история, факты потопа Фото: Getty Images / Bettmann / Contributor

На следующий день после цунами, кстати, ратифицировали 18-ю поправку к Конституции, вводившей «сухой закон».

А вот город восстанавливали долго. Спасательные работы осложнялись вязкостью патоки, которая на холоде быстро густела, превращаясь в ловушку. Людям приходилось буквально прорубать себе путь через липкую массу с помощью лопат, кирок и подручных средств. На место оперативно прибыли пожарные, полицейские и военные.

Очистка города заняла месяцы. Улицы, здания и даже мебель в домах были покрыты липким слоем мелассы. Для очистки использовали кислотные растворы, песок, который впитывал патоку, а затем вывозили его за город.

Вода из пожарных гидрантов помогала смывать остатки, но полностью избавиться от последствий удалось лишь к лету 1919 года. Рабочие и добровольцы трудились круглосуточно, потребовалось вывезти тысячи тонн смеси патоки и песка.

Катастрофа оказала влияние на промышленные стандарты США:

Были ужесточены нормы строительства резервуаров — теперь требовалось проводить тщательные расчеты нагрузки и использовать только сертифицированные материалы;

Усилился контроль за соблюдением техники безопасности на производствах;

В Бостоне пересмотрели подход к хранению опасных и вязких веществ, размещая их вдали от жилых кварталов;

Инженеры начали учитывать температурные расширения материалов и возможные динамические нагрузки при проектировании емкостей.

Район Норт-Энд постепенно восстановился. На месте бывшего резервуара позже построили спортивные объекты, а память о катастрофе сохранилась в городских легендах и исторических архивах. Интересно, что после этих событий в Бостоне начали активнее внедрять системы мониторинга крупных резервуаров, фиксирующие изменения давления и деформации стенок. По словам местных, до сих пор в особо жаркие дни от старой застройки исходит сладковатый запах карамели.

Спустя почти сто лет, в 2013 году, похожее «паточное цунами» произошло на Гавайях, но оно уже обошлось без жертв.