Воруют соседи? Почему из крана льется то холодная, то горячая вода

Сильный потоп устроила управляющая компания в одном из жилых комплексов в подмосковном Королеве. Незадолго до этого в одной из квартир обварился младенец — во время купания из крана внезапно полился кипяток. После инцидента управляющая компания резко снизила температуру, но трубы прорвало, и затопило часть дома.

В Обнинске по той же причине обычный поход в душ стоил пенсионеру жизни. Пожилой человек получил смертельные ожоги, когда его окатило горячей водой.

Почему иногда из крана льется почти кипяток? Или, наоборот, еле теплая вода? Куда обращаться и что делать, если жалобы в управляющую компанию не приносят результата? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Как расход воды у соседей влияет на температуру и давление в вашем кране

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Стройнадзор» провел эксперимент и узнал, как влияет на температуру и давление воды расход у соседа по стояку.

«Жители квартиры в этом доме жалуются на несоответствие температуры, идущей из крана горячей воды, и сейчас мы это проверим с помощью тепловизора», — начинает проверку ведущий Филипп Курочкин.

Хозяйка подольской квартиры Юлия Кабанова недоумевает: последние полгода вода течет либо холодная, либо чуть теплая, даже поздней ночью или ранним утром.

«Я помыла одного ребенка, она искупалась, через час пошел другой ребенок, а мы, я и сын, который еще один, у меня третий, нам воды не хватило. Она пошла просто ледяная. Естественно, у меня сын пошел на следующий день только мыться утром перед школой. А я только когда пришла с работы, пошла мыться в 12 часов ночи, потому что больше воды не было в течение дня. То есть вопрос, воду у нас подают, что только по ночам», — жалуется жительница.

«И по ощущениям, и по тепловизору вода достаточно холодная. А что у вас с напором?» — спрашивает ведущий у героини.

«Если здесь включаешь воду, то на кухне у нас вода потихоньку пропадает. То есть идет небольшая струйка. А еще есть такая проблема, когда включаешь горячую воду, то в другой квартире вода просто перестает идти из крана», — делится та.

«Напор холодной воды больше, чем горячей, он продавливает ее в смесители, и по всему стояку вместо горячей воды идет холодная вода», — объясняет Курочкин.

«Стройнадзор» попросил ее отправиться к соседям сверху, чтобы проверить давление по стояку.

«На мой взгляд, проблема очевидная. Достаточно низкий напор. Это может быть по причине, что либо трубы забитые, либо в принципе низкое давление в системе. Вода в домах, как правило, подается снизу вверх. Соответственно, если мы здесь включили воду, то у соседки сверху напор практически закончился. И дальше по этажам там, может быть, вообще ничего из крана не будет вытекать», — говорит ведущий.

Слабый напор воды — это тоже нарушение. Его можно зафиксировать с помощью специального прибора — манометра. И также попросить перерасчет. Но сначала Юлия хочет разобраться с температурным режимом. Обращения в управляющую компанию, по ее словам, эффекта не имеют.

«Мы просим сделать перерасчет. Из-за того, что горячей воды нету, ответа не поступает. То есть обращайтесь в абонентский отдел. Абонентский отдел в теплосети ни на один телефон не отвечает», — делится Кабанова.

Почему из крана идет кипяток или холодная вода: причины перепадов температуры

Фото: www.legion-media.com/dpa picture alliance archive

По нормативам температура горячей воды должна составлять от 60 до 75 градусов. Днем допускается отклонение не более чем на три градуса, ночью — на пять. Иначе жильцы вправе потребовать перерасчет у управляющей компании.

Если температура горячей воды будет ниже 40 градусов, ее вовсе должны считать по тарифу холодной. Требования к ней, кстати, не такие суровые. Допустимые пределы — от пяти до 20 градусов. Показатели могут колебаться в зависимости от региона и сезона.

Но может ли быть такое, что с подачей воды в общедомовых коммуникациях все в порядке, а проблема — в самой квартире?

«Допустим, где-то арматура неверно установлена, может быть, она пришла в негодность. Есть обратные клапаны, которые могут предотвратить либо помочь в предотвращении такой ситуации. Есть перемычка между стояками холодной воды и горячей воды, и в случае, если разнится давление в этих стояках, то, возможно, одна вода передавливает другую и попадает в соседний стояк. Кран — это чисто запорная арматура, то есть он только открыто-закрыто», — рассказывает инженер технической поддержки компании по водоснабжению Дан Ахмеров.

По типу управления смесители бывают нескольких видов. Постепенно уходят в прошлое вентильные, их сменило поколение термостатных, сенсорных и порционных смесителей. А самые популярные и универсальные — однорычажные — такие можно встретить практически в каждой квартире.

И вот как в них смешивается горячая и холодная вода:

«Устанавливается картридж керамический. У него две керамических пластины. Когда вода поступает в корпус смесителя, холодная и горячая, картридж смешивает данную воду и выдает на излив уже нужную нам температуру», — разъясняет управляющая магазином сантехники Ольга Козлова.

Куда жаловаться на плохую воду из-под крана: пошаговая инструкция для жильцов

Фото: Getty Images / Jolkesky

Что же делать собственнику, если управляющая компания игнорирует жалобы и не приходит фиксировать нарушения?

«В этом случае он приглашает председателя совета дома многоквартирного, двух собственников-соседей, и вот в их присутствии производится замер. Сначала вода десять минут спускается из крана, далее набирается в емкость под большим напором и быстро измеряется в центре температуры, то есть термометр ставится в воду, и как только достигает максимального значения термометр, фиксируется эта температура. Составляется акт собственником, подписи присутствующих, и он также имеет силу», — советует юрист Оксана Артемова.

Но если реакции и дальше нет, нужно обращаться во все инстанции вплоть до суда.

Так, Юлия уже написала в Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Ей сообщили, что проблема в отложениях на внутренней поверхности трубопроводов, меры принимают.

«Стройнадзор» тоже направил запросы. Из администрации Подольска пришел ответ: на внутриквартальных теплосетях и сетях горячего водоснабжения проведут ремонт. Работы начнутся уже в этом году. Но пока систему не привели в порядок, ведущий советует установить в квартире накопительный водонагреватель.